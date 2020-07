Preguntas claves al final de la campaña electoral

¿Retornaría Pedro Silverio como gobernador del Banco Central, si Luis Abinader ganara las elecciones?

¿Aspira Andrés Silverio al Banco Central o al Ministerio de Hacienda?

¿A qué posición aspira Navarro en un gobierno de Gonzalo?

¿Y Montalvo?

¿Complacerá el ex presidente Leonel Fernández a dos periodistas les han pedido que retorne al PLD?

¿Le soltó Danilo todo su poder contra Luis Abinader y el PRM?

¿Tendrá su efecto que Danilo salga a la calle a apoyar a Gonzalo y Margarita?

¿No le extraña que muchas figuras claves del PLD no hacen campaña por Gonzalo Y Margarita?

¿Le pasará la clase media el rolo al PLD, Danilo, Margarita y Danilo?

¿Y el danilismo, con la fuerza que habló su jefe en el PLD, evitará el triunfo de Abinader con todas las encuestas divulgadas en la semana, que lo colocan en un sólido primer lugar de las preferencias de los ciudadanos encuestados?

¿Ganará Robert

¿Confirmaría Gonzalo al ministro de Salud si gana el 5 de julio?

¿Quién sería ministro de Defensa en un gobierno de Abinader?

¿Tres mayores generales activos jefes de las escoltas de tres ex presidentes, a partir del 16 de agosto próximo?

¿Confirmarán otra vez el 16 de agosto a Valdez Albizu como gobernador del Banco Central?

¿No le hará falta al presidente Danilo Medina solicitar la extensión de la emergencia al Congreso Nacional y declarar mediante decreto el muy impopular toque de queda?

¿Se mantendrían los actuales miembros de la Junta Monetaria en el nuevo gobierno?

¿Macarrullla, sustituto de Peralta si ganara Abinader?

¿Peralta, ministro de Agricultura en un gobierno de Gonzalo?

¿Qué general saldrá agraciado con un decreto nombrándolo comandante general del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial a partir del 16 de agosto?

¿Y cuáles mayores generales en la comandancia general de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea?

¿Cuál es el programa de gobierno militar de los candidatos?

¿Muchos coroneles detrás de la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa, a partir de agosto?

¿Bichara, ministro administrativo de la Presidencia si ganara Gonzalo?

¿Francisco Javier, canciller en un gobierno de Gonzalo?

¿Mirian Germán, procuradora general de la República en un gobierno de Abinader?

¿Martin Robles, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE en un gobierno de Abinader?

¿Domínguez Brito, secretario de la Presidencia en un gobierno de Gonzalo?

¿Cuál es el futuro militar del general Reyes, el de la Policía Militar Electoral (PME), en el nuevo gobierno que tomará posesión el 16 de agosto?

¿No le llama la atención el bajo perfil del mayor general Matos de la Cruz, quien renunció hace un tiempo al cargo de presidente de la DNCD? ¿Por qué renunció de la posición, el ex comandante general del Ejercito?

¿Cinco generales retirados aspirando al DNI en un gobierno de Abinader?

¿Enfrentarán los nuevos jefes militares y policiales la indisciplina?

¿En que paró lo del denunciado cobro de peajes a narcos en el sector de Capotillo?

¿Y lo del cargamento de drogas que llegó a Holanda procedente de Puerto Plata?

¿No estaban haciendo una investigación profunda sobre droga que que llegó a Holanda?

¿Llegan al cielo las oraciones de un capitán de navío y de un teniente coronel del Ejército para ver si salen premiados en un gobierno de Gonzalo?

¿Y las del coronel de la Policía que está en lo mismo?

¿Por qué los miembros del comité político del PLD lucen tan tímidos con Gonzalo, con excepción de Bichara, Margarita, Francisco Javier, Alexis Lantigua y otros muy pocos?

¿Retirará el presidente Danilo Medina a los generales que sobran en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, antes de marcharse del Palacio Nacional?

¿Quién será el próximo director general de la Policía?

¿Generales y coroneles coqueteando con los candidatos?

Muchos economistas y empresarios aspiran a cargos claves en el nuevo gobierno.

¿Economistas de la oposición aspirando a la vice gobernación del Banco Central?

¿Sería el mayor general Gonell Regalado el nuevo ministro de Defensa si ganara Gonzalo?

¿Mantendrá el PLD el control del Senado o el PRM y La Fuerza del Pueblo lo derrotarán?

¿Qué pensará Martínez Moya sobre los retos del nuevo equipo económico que serían designados el 16 de agosto?

¿Temo, otra vez para Industria y Comercio, si triunfa Gonzalo?

¿Sabía usted que Cesar Cedeño, el ex ministro de Deportes, fue de los primeros que descubrió el futuro político de Luis Rodolfo Abinader?

¿Seguiría Francisco Javier Garcia con Gonzalo en el Palacio?

¿A dónde nombrarían a Radhamés Segura en un gobierno de Gonzalo? Segura se está moviendo a favor del candidato.

¿Le explotará una situación económica demasiado difícil al nuevo gobierno?

¿No podría generar un paquetazo con medidas económicas enérgicas una situación más difícil que la de 1984?

¿Soportaría el pueblo dominicano más cajeta que les han dado con el alza en el dólar, precios de la comida, energía eléctrica incrementada abusivamente en la facturación, precios insoportables con los combustibles y un endeudamiento público que supera los 38 mil millones de dólares?

¿Derrotará Cristina Lizardo a Antonio Taveras en el Municipio de Santo Domingo Este?

¿Y Vargas, Valentín, Calderón y Mariotti lograrán mantenerse como senadores en un nuevo periodo?

Esperan sus decretos si ganan los candidatos que promueven.

¿Si ganara Gonzalo las elecciones, como espera el presidente Medina, seria este último el asesor principal de Castillo?

¿Si fuera Leonel Fernández el que ganara las elecciones, pudieran nombrar de nuevo en el Banco Central al ingeniero Ramón Núñez Ramírez?

¿Miguel Ceara Hatton sería el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en un gobierno de Abinader?

¿Si ganara Gonzalo, Donald Guerrero se mantendría en Hacienda o iría a otra posición? Alberto Atallah, administrador del Banco de Reservas en un gobierno de Abinader?

¿El ex presidente de ASONAHORES que trabaja por Abinader busca el Ministerio de Turismo?

¿Pánico en Palacio con los resultados de las encuestas publicadas hasta el 27 de junio?

