Leonel dice al PLD lo dividió quien impuso el fraude; resalta población ya tomó una decisión

Recorre barrios de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand

A propósito de algunas acusaciones que han surgido contra algunos aspirantes, el candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, explicó que suele darse en los tramos finales de una campaña electoral en procura de generar morbo. Recordó que él mismo fue víctima y señaló que pese a todo ese ruido, el pueblo ya tiene una decisión tomada.

“Pienso que los electores tienen ya su decisión tomada”, dijo Fernández al ser entrevistado en El Despertador, quien añadió que hay un voto duro que no va a cambiar y que el grueso de la población ya tiene su preferencia establecida.

Ante la pregunta de si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pierde en este proceso del domingo 5 de julio, dijo que se produce una crisis ante una derrota para cualquier partido que tenga opción de poder se produce, destacando que al final, sale el índice acusador y cuestionantes como “por qué se perdió” y “quién es el responsable”.

Manifestó que eso lo saben bien en el PLD porque las veces que se perdía había una crisis que se presentaba.

PLD lo dividió quien impuso el fraude

Sobre si lo señalaban a él como responsable de la posible derrota del PLD, Fernández manifestó que para nada, al afirmar que la responsabilidad de la división en el PLD recae sobre quien impuso el fraude.

“Yo no dividí el partido, el partido lo dividió el que impuso el fraude. No estoy obligado a aceptar un fraude, nadie lo está. Por consiguiente, frente a un hecho de esa naturaleza no me quedaba otro camino que no fuese presentar mi renuncia al PLD”, manifestó.

En el caso de los empleados públicos y garantizar sus empleos ante una nueva administración pública, el candidato presidencial de FP y aliados, recordó que existe la Ley de Función Pública que establece la carrera del funcionario.

“Porque un partido nuevo llegue no puede cancelar a los que están allí, ya son de carrera, eso tiene que ser respetado. En el caso judicial por igual, los jueces son inamovibles”, señaló Fernández quien explicó que en el caso del ámbito judicial, la Constitución establece la independencia del Poder Judicial y de sus jueces.

Habrá segunda vuelta

Sobre a quién apoyaría, el presidente de Fuerza del Pueblo llamó a esperar los acontecimientos, e invitó a considerar que en este caso, el apoyo puede ser al partido que lidera.

“Creo que podemos clasificar a la segunda vuelta, lo que ocurre es que esto ha sido una campaña muy atípica, en las últimas tres semanas hemos sentido una adherencia hacia la Fuerza del Pueblo”, dijo Fernández, quien compartió que cuando estuvo en el sur la noche del lunes, cayó un aguacero y la gente no se movió.

Manifestó en ese sentido, que “eran las 11 de la noche en Baní y aún le estaban esperando.

“Yo no creo que todavía podamos decir cómo será la situación el próximo domingo, y yo les digo que si la Fuerza del Pueblo pasa a una segunda vuelta, ganamos la elecciones”, dijo.

Sobre la recomposición del voto, Fernández dijo que espera que esa cúpula dirigencial del PLD entienda que la única manera de poder ganar las elecciones es recomponiendo el voto peledeísta a través de la Fuerza del Pueblo, sentenciando que sería lo único aceptable.

Fernández anunció que la Fuerza del Pueblo hará una gran actividad de cierre y que para ello estarán informando, porque están acordando los puntos finales al respecto.

Luego de conceder la entrevista a los integrantes de El Despertador, Leonel Fernández encabezó un recorrido en los sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand, donde expresó al ser abordado por la prensa, que haber salido a las calles ha generado un vuelco en la intención de los votantes hacia el partido que lidera.

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y aliados, valoró todo el apoyo recibido por la ciudadanía en su recorrido por los 158 municipios del país y barrios de Santo Domingo.

“Esta ha sido una campaña realmente impresionante, un gran apoyo por todas partes en cada provincia y en los principales barrios de la capital y de la provincia de Santo Domingo, creo que haber salido a las calles ha generado un vuelco en la intención de los votantes”, indicó Fernández.

Apertura de la economía, pero con cautela

Al ser cuestionado por periodistas sobre la apertura de un segmento de la economía a partir de este miércoles, señaló que es una aspiración que se reactiven los sectores económicos y se vuelva a una reinserción social.

“Hay que hacerlo cautelosamente, pero con mucho cuidado, porque todavía hay la posibilidad de un rebrote. Usar mascarillas, lavarse las manos y tomar todas las medidas necesarias”, añadió Fernández.

El recorrido inició en Pedro Brand, donde el exmandatario realizó varias visitas de salutaciones a connotados dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Fueron recorridos los sectores de Mejoramiento, Las Mercedes, Eduardo Brito, Las Guáyigas Cambelén y Los Alcarrizos.

Juramenta expeledeístas e inaugura locales

El líder de la Fuerza del Pueblo juramentó a cientos de exdirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que se sumaron a la recién creada organización política que lidera Fernández, para trabajar con empeño y lograr una victoria en las próximas elecciones.

El recorrido concluyó en Herrera con la inauguración de 2 nuevos locales de la Casa del Pueblo, ubicados en la calle 4, de Las Palmas y en la avenida las Palmas.

Para mañana miércoles el presidente de la Fuerza del Pueblo visitará la provincia de La Romana, en donde recorrerá las calles junto a dirigentes y simpatizantes de la organización y de otros partidos aliados.

