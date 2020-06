Candidato del PRSC a diputado de ultramar pone esperanza en Dios y asegura saldrá victorioso

NUEVA YORK._ Alimentando su esperanza con la fe cristiana, el candidato a diputado de ultramar del PRSC en las elecciones de este 5 de julio, empresario Cirilo Moronta dijo que pone su candidatura en manos de Dios, lo que le asegura que saldrá victorioso logrando ser electo.

Moronta, propietario del emblemático restaurante 809 y La Parrilla Dickman Express en el vecindario Inwood del Alto Manhattan, está invocando también sus 45 años de lucha comunitaria y servicio a la diáspora para pedir el apoyo de los votantes.

“Tenemos mucha fe en Dios y no hay que pensar que no lo vamos a lograr”, dijo en una entrevista con este reportero en la que participó el bloguero José Zabala.

“Cirilo Moronta es el diputado del pueblo y la comunidad, lo que vengo demostrando por 45 años como aportador a mis connacionales y lo voy a seguir haciendo cuando llegue al congreso”, dijo.

Moronta, quien se vio obligado también a cerrar sus restaurantes debido a la pandemia, asumiendo pérdidas por millares de dólares, afirmó que no hay dudas de que lo va a lograr y siempre aportará más.

Aclaró que no se está aprovechando de su candidatura para acudir a la comunidad, porque fuera de campañas políticas y electorales, siempre ha estado al lado de los más necesitados.

“Y eso es lo que yo quiero que aquellos votantes que nos están leyendo y viendo, sepan, que soy su candidato y los representaré con dignidad en la circunscripción #1 porque me debo a mi gente y me siento orgulloso de mi comunidad y no hay forma que no vaya a votar por el trabajo que hemos hecho”, añadió.

Detalló que ha recorrido los principales estados de la circunscripción y toda el área de Nueva York y esta semana estará en Pensilvania y Washington.

Entre sus propuestas anunció la apertura de una oficina comunitaria con servicios generales, en la que habrá fondos para ayudar a los más pobres con los funerales de sus deudos, modificar la ley 04-07 que prohíbe la importación de vehículos con más de 5 años, por lo que buscará en el congreso aumentar a 10 años ese tiempo.

“Soy el verdadero líder comunitario probado en más de 40 años y no nos podemos seguir arriesgándonos con candidatos que no hacen el trabajo, por lo que este 5 de julio, todos los dominicanos que quieren a un diputado que haga el cambio, ese soy yo”, agregó.

Sobre las encuestas, las cuestionó diciendo que la mayoría han sido manejadas por lo que mucha gente no confía en esos sondeos.

“El 5 de julio se va a saber la verdadera encuesta y esperamos que todos salgan a votar para que cristalizar el cambio que se necesita”, dijo.

