Es verdad que ‘’El Cambio va’’, pero es a pasar de un estado físico vivo a un cuerpo muerto, oh mejor dicho a una derrota segura, porque así los demuestran las desesperadas manipuladas encuestas pagadas y recién publicadas en los medios de prensa de circulación nacional prensa de corte interesadas como fueron publicadas las encuestas Gallup y la Greenberg del Diario Libre, encuestas inminentemente marcadas con un interés de favorecer a un candidato determinado como el sonso Luis Abinader con fines inconfesable de intereses políticos.

En cambio podríamos muy bien señalar, que todo esto obedece a un plan político muy bien planificado y ampliamente concebido por aquellos que viven conspirando en la sombra de la noche en contra del orden democrático, las elecciones y la paz del pueblo dominicano.

Mientras que el tema de su campaña es el cambio va, que las gentes quieren cambio, sin saber que significa ese cambio, bueno creo seria quitar al presidente Danilo Medina Sánchez y poner al sonso de Luis Abinader, pero eso no es ningún cambio político, eso es simplemente un cambio de figura y nada más. Un cambio es político, cuando todas transformación que acontece en un sistema político y a sus componentes, donde se puede establecer una comparación entre un sistema precedente por otro sistema político económico social diferente, este puede realizarse de forma pacífica o de manera violenta, pero los cambios verdaderos no se logran con procesos electorales, es siempre por medio violento, para que los mismos sean verdaderos cambios, señor Luis Abinader, porque así es que se pueden implantar las estructuras políticas que manejan el desarrollo, la economía y la sociedad de una nación y de un verdadero Estado, de lo contrario ese cambio que usted predica como campaña para lograr el poder, no es más que pura demagogia política de un politicastro, una verdadera propaganda electoral vacía sin sentido, falsa, para confundir a la masa que no saben, no entienden que es un verdadero cambio político de un sistema.

Nunca como ahora se ha hecho tan necesario que en el país se efectué un verdadero cambio político social del saneamiento de criterio tenidos por el capitalismo neoliberal y cada una de las falsificaciones y groseras vulgaridad que se exponen con una clara precisión doctrinaria neoliberal. Por lo tanto, no se tiene una base ideológica y política, estos pueblos como los nuestros aun subyugados por el capitalismo y regímenes burgués-terratenientes con un rosario interminables de problemas sociales de todas índoles, no habrá cambio, si no es con una gran batalla contra este sistema de farsantes, creadores de ilusiones como esa del ‘’Cambio Va’’, pura bazofia, un cambio montado en un escenario falso de encuestas amañadas entre batidores de aposentos, solo obedece a un plan muy bien orquestado para cuando pierdan las elecciones alegar que fueron víctima de un fraude electoral que le camotearon el triunfo porque todas las encuestas los favorecían y por lo tanto desconocerán los resultados de la misma. Pero ahora bien ¿A quiénes favorece que las elecciones fracasen, a esos sectores poderosos económico del país que nunca han tenido oportunidad electoral y quieren pecar en río revuelto y llevar el país al 16 de agosto sin un presidente electo, porque el proceso electoral fue malogrado, situación que va a crear una crisis de grande estallidos de violencia donde reinará la anarquía, el caos y los saqueos de comercios y la empresas, la sangre, de los muertos serán las víctima de tan macabro plan de lo que no saben perder, porque la falsa del cambio no va.

