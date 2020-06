EL PLD Y EL NARCOTRAFICO

El Comité Político, entre los cuales hay seis “alitas cortas” arrodillados ante el poder omnímodo de Danilo Medina que los metió en una precampaña electoral interna donde gastaron cientos de millones de pesos que aún no explican de dónde los sacaron, está interesado en que el Partido Revolucionario Moderno explique sus vínculos con Yamil Abreu, pedido en extradición desde el 2018 por los Estados Unidos por presuntamente ser parte de una red de narcotráfico. (¿Por qué no fue apresado entonces?

Me perdonan, pero no vi la rueda de prensa donde el Comité Político le pide a Danilo que explique su relación con César el abusador, si es verdad que él financió su campaña, si le entrego 50 millones de pesos, si es verdad que eran amigo y que visitaba con cierta frecuencia el Palacio Nacional con uno de sus asistente más cercano. (Lo de Quirino y Quirinito que desapareció de la faz de la tierra).

En su desesperación ante la inminente derrota del próximo 5 de julio, el PLD intenta asociar al PRM y sus candidatos con el flagelo de las drogas, un tema que debería estar fuera del debate electoral por lo perjudicial para todos los partidos, pero además si en este país el narcotráfico, el sicariato, la inseguridad ciudadana, la violencia, los juegos de azar, atracos, robos, violaciones, han aumentado extraordinariamente ha sido precisamente durante los 20 años que ese partido ha gobernado el país. (El PLD resucitó a Quirinito, cosa que solo había hecho Jesucristo hace más de dos mil años…)

El Estado es el encargado, a través de la dirección nacional de Control de Drogas, de órganos de investigación de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio Público, que deben perseguir y castigar a los delincuentes, no los partidos políticos cuya naturaleza es otra. (El narcotráfico no prospera en ningún lugar del mundo sin la complicidad del Estado en manos del PLD)

Fue el PLD, no el PRM, quien le otorgó un papel de buena conducta al señor Abreu, y nombró a su esposa fiscal en Azua. Ese señor está relacionado con la política hace muchos años a través del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Era una figura pública. Todos sabían de su existencia. ¿Dónde estaban las autoridades de la dirección de drogas que no lo apresaron hace años?

César el abusador estuvo operando durante 20 años, según las autoridades, justo el tiempo que tiene el PLD en el gobierno. Durante dos décadas ese sujeto, “amado por las mujeres y temido por los hombres”, tenía una escolta integrada por un coronal y varios oficiales, activos, con armas automáticas. Nunca fue apresado a pesar de todas las denuncias en su contra. Tenía propiedades valoradas en cientos de millones de pesos, discotecas, bares, fincas, hoteles, etc. Patrocinaba a muchos “manberos” y “urbanos” de manera pública. Fueron las autoridades del PLD que permitieron que “escapara” hacia Colombia. El gobierno del PLD lo protegió siempre. Por ahí anda rodando un audio donde Cesar Emilio Peralta asegura haber financiado la campaña de Danilo Medina y otros candidatos del PLD, que al hoy presidente de la República le entregó más de 50 millones de pesos. ¿Por qué no se investigó un asunto tan serio? No vi la rueda de prensa del Comité Político pidiendo una aclaración. No sé dónde estaba el bueno para nada de Francisco Domínguez Brito para pedirle al presidente Medina que aclarara su relación con el Abusador. Arturo del tiempo, constructor de la torre Atiemar, que vino al país sin un peso y consiguió financiamiento en el banco de Reservas para construir la obra, tenía un coronal activo de la policía, encargado de su seguridad, a su vez era asistente del jefe de la policía de entonces, que además había adquirido dos apartamentos de la lujosa uy costosa edificación… Ese señor fue apresado en España, no en nuestro país, donde nadie cumplió condena porque nadie fue sometido a la justicia. Aún recuerdo las fotos de ese señor Marqués retratado junto a su hijo en el Palacio Nacional con Juan Pablo Duarte como testigo mudo.

No fue a Hipólito Mejía que Quirino acusó de deberle –supuestamente- 200 millones de pesos; no fui yo que lo traje desde Nueva York y lo sacó por el Salón de Embajadores en la madrugadas –aunque me intentaron involucrar- para una campaña en contra del ex presidente Leone Fernández. Al narcotraficante Solano, pedido en extradición, el gobierno del PLD le otorgó 5 mil millones de dólares en obras, según consta en el expediente de la Suprema Corte de Justicia. Podría citar otros casos elocuentes de la relación PLD-narcotráfico, crímenes y delitos, como Toño Leña.

Tan pronto el señor Yamil fue apresado la dirección del PRM emitió un comunicado desligándose del acusado y señalando que cada quien es responsable de sus hechos, que ese partido con compartía acciones violatorias de las leyes y la moral, que se acoge a lo que establecen las leyes y los estatutos de la organización. Pero al PLD, en su afán por descalificar al PRM, no le bastó, creyó que podía utilizar el caso electoralmente)

El PLD está esquizofrénico. Sus dirigentes terminarán en tratamiento psiquiátrico si las cosas siguen como van. No saben qué hacer para apuntalar al Penco. Todo le sale mal. Los doctores Héctor Heredia, Secundino Palacio y César Mella tienen que estar prestos a ofrecerles sus servicios psiquiátricos a los señores del Comité Político y sus socios después de abandonar el poder. (Hay buenos medicamentos para la depresión que conlleva al suicidio. No los quiero en el cementerio, ni en un hospital, los quiero sentados en el banquillo de los acusados)

El PRM tiene una dirección colegiad integrada –hasta donde sé- por hombres y mujeres que nadie puede vincular con el narcotráfico ni la corrupción: Hipólito Mejía –que ni robo ni mato- único presidente latinoamericano que abandona el cargo sin expediente de corrupción o de crímenes, ni de ninguna otra naturaleza. Puedo incluir sin temor a Luís Abinader y su esposa Raquel, a la vice, Raquel Peña a Doña Milagros, José Ignacio Paliza, Roberto Fulcar, César Cedeño, Faruk Miguel, Ceara Hatton, Lisandro Macarrulla, Carolina Mejía, Manuel Jiménez, Eduardo Estrella, David Collado, Manuel Duran, Ferrando Duran, Yadira Henríquez, Geanilda Vázquez, Vicente Sánchez Baret, Jesús Feris Iglesias, Ivelisse Prats, Salvador Ramos, Eddy Olivares, entre muchos otros. Es una bajeza política, una canallada de quienes, angustiados porque su candidato Gonzalo no avanza en las encuestas. No saben qué hacer. En una próxima entrega hablaré de corrupción, comenzado con el expediente de Odebrecht y la fortuna del candidato Gonzalo Castillo que en pocos años se ha convertido en el hombre más rico y poderoso del sin que haya podido explicar el origen de la misma. De eso quiero hablar ampliamente para que el Comité Político del PLD me responsa. ¿Vale?

