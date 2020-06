¿IRÁ EL CAMBIO EN JULIO?

El PRM dice comenzó el camino del cambio, yo diría que comenzó a trillar el camino de su derrota porque todo el que se va a morir se alienta. La política es como la guerra, indudablemente que en la misma se pierde una batalla pero no la guerra, en la política sucede lo mismo porque el PLD, haya perdido unas cuantas alcaldías no quieres decir con esto que van a perder las elecciones del 5 de julio, porque perdieron una batalla electoral pero no la presidencial, vamos haber como fue que el PRM obtuvo su triunfo de esas alcaldías, bueno muy sencillo, la gano con el voto de la clase adinerada de esas que viven en sectores más opulentos del país.

Cabe señalar que el voto de esa clase urbana de los barrios populares marginados no ejerció su derecho al voto, porque hubo una abstención a nivel nacional del 66.13% que no voto donde está incluido el voto rural el cual es de un 70%, por eso tenemos una votación de un 34%. Ahora bien ese 66. % que no acudió a votar como fueron las zonas rurales del campo y las zonas urbanas populares donde la presencia de su voto fue nulas, yo me pregunto en las elecciones del 5 de julio venideros de quién van hacer esos votos cuando la votación entre el PLD y PRM quedó 45% PRM y el 43% PLD. Estamos a un corto margen de diferencia de tan solo dos puntos, cuando ni el PRM, ni el PLD, logró el 51%, y con casi 3 millones de votantes que no ejercieron el sufragio electoral en el proceso electoral pasado que por cierto el triunfo de la oposición se logró con los cacerolazos de la clase alta adinerada no con los votos populares de los barrios pobres y mucho menos con los votos de los campesinos que precisamente el 5 de julio si van a votar.

´´La vaca está preñada´´ pero no se sabe si es becerros o si es becerras, lo que ésta va a parir el 5 de julio, pues podrían quedarse con los morros preparados sin la vaca estar parida, porque los hijos de culebras son largicos y los hijos de gatos cazan ratón; el que no sabes sacar yuca no debe sembrarla porque se le quedan debajo de la tierra.

Pues en las elecciones de julio es que se va a saber quién es quién en las urnas y con quién está el pueblo.

Por otro lado estamos frente a una pandemia mundial como es el Coronavirus que amenaza nuestras vidas y salud, donde el gobierno está en el ineludible deber de asumir medidas de constreñimientos de fuerzas aplicando medida extraordinaria en defensa de la salud de todos los dominicanos.

Lo primero que el gobierno tiene que hacer es tomar medidas económicas de guerras comenzando con los dineros que se le otorga a los Partidos Políticos, suspendérselo. Suspenderles el barrilitos a los Senadores y el cofrecito a los Diputados, la ayuda a muchísimas instituciones benéficas que se benefician del gobierno, rebajarle la asignación de un 50% a las ONG grandes que reciben millones de pesos mensuales, quitarles todas las exoneraciones de aquellos que se lucran con ellas, darle facilidad a los laboratorios de la medicina.

Si no se toman medidas heroicas antes la pandemia que nos azota habrá un resurgir de contagio general en la población, donde los hospitales se saturaran de enfermos y nuestros médicos no darán a basto para enfrentarla, pues no tenemos camas suficientes y muchos menos ventiladores de reanimación para todos pues sería una situación sumamente critica antes lo que se cierne sobre la nación, el gobierno no tiene otra salida que no sea la de aplicar la Ley de guerra para bien de la paz y la salud del pueblo dominicano, no podemos pasar por alto que sobre el proceso electoral se cierne una conspiración aviesa la que es peor que el Coronavirus, por los eternos enemigos de la Patria.

