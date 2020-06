Abusos policiales incrementan protestas en RD, estimulan pobladas en barrios

Los crecientes, rechazados y muy cuestionados abusos policiales, violatorios de los derechos humanos, de la Constitución de la República y de las leyes, estimulan, pobladas comunitarias y el rechazo generalizado en diferentes comunidades de la Republica dominicana.

Esta semana mujeres del populoso sector de Capotillo, en el Distrito Nacional, se lanzaron a las calles para rechazar la penetración de policías a sus hogares sin la autorización de órdenes judiciales, violentando sus derechos ciudadanos.

Esas damas advierten que no permitirán que agentes policiales sigan abusando de sus familias, provocando la actitud violenta de los policías daños a sus niños.

“Seguiremos protestando, si los hombres no protestan, demostraremos el valor de las mujeres de Capotillo”, dijeron a periodistas madres del sector de Capotillo, un sector que en el pasado demostró fortaleza en las luchas sociales.

ABUSOS EN OPERATIVOS POLICIALES

Motoconchistas, deliverys y otros ciudadanos son víctimas de abusos policiales y denuncian que están dispuestos a organizar un paro de actividades porque oficiales y agentes policiales los despojan de sus motores, los cuales utilizan para ganarse la vida.

Denuncian los frecuentes abusos policiales en operativos en la avenida Gustavo Mejía Ricart, entre la Núñez de Cáceres y la calle 18 del Ensanche Quisqueya, donde la Policía comete abusos inaceptables para la sociedad.

“No somos ladrones, trabajamos con nuestros motores, tomamos prestamos en los bancos para comprarlos y la Policía abusa de nosotros”, han expresado a los medios de comunicación.

VIOLAN SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Agentes policiales son acusados de violar una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la retención de vehículos.

Dominicanos entienden que el Tribunal Constitucional debe darles seguimiento a sus sentencias, pues la Policía Nacional se encuentra entre quienes irrespetan la Constitución y las leyes en perjuicio de los derechos ciudadanos.

PODER JUDICIAL DEBE ENFRENTAR PENETRACION DE POLICIAS A HOGARES SIN ORDENES JUDICICALES

El Poder Judicial debe enfrentar de manera drástica a los policías que penetran a hogares sin órdenes judiciales.

El país necesita urgentemente respetar los derechos ciudadanos.

El Procurador General de la Republica, Jean Alain Rodríguez, debe ordenar también una investigación sobre los abusos y excesos policiales contra la ciudadanía.

MILES DE POLICIAS USAN MOTORES SIN PLACAS

Miles de policías circulan motores sin placas en todo el país, violando una ley.

Esos policías que utilizan motores sin placas deben ser multados por la Dirección General de Tránsito Terrestre, pero que si actúan de manera prepotente contra los ciudadanos que si cumplen las leyes.

La autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), mantiene un operativo en contra de los motoristas, a quienes les retienes sus vehiculos por cualquier razon. Santo Domingo, República Dominicana Foto : Orlando Ramos/Acento.com.do Fecha: 08/08/2014

MUERTE DE UN ABOGADO EN HERRERA-CADENA DE ABUSOS POLICIALES

Otro caso de abusos policiales fue el del abogado que murió en una de las calles de Herrera, video que ha recorrido el mundo a través de las redes sociales.

MUERTE DE PRESO EN VILLA ALTAGRACIA

Hace poco agentes policiales detuvieron a un joven en Villa Altagracia que luego apareció muerto.

¿Llevaron ese caso a la justicia, cuantos presos hay, dejaran que ese hecho se enfríe en los medios para olvidarlo?

Es un caso muy sonado en los medios de comunicación y en las redes sociales.

DENUNCIA DE COBRO DE PEAJE A NARCOS EN CAPOTILLO

Mientras la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) aclaró temprano hace unos días que no hizo ningún operativo en el sector de Capotillo, se divulgó un tiroteo en horas del toque de queda y se habló de que habría sido el producto del no pago de peajes por parte de narcos en ese sector.

El denunciado pago de peajes en los barrios por parte de narcos y otras personas es una fuente de corrupción que enriquece y que deteriora la imagen de la nación.

ABUSOS POLICIALES Y PEAJES EN BANI

En Bani también han denunciado en los últimos años el cobro de peajes a narcos en los barrios.

La situación del narco es bastante complicada en la provincia Peravia y otras poblaciones de la región Sur.

El accionar del narcotráfico en el Sur ha provocado muertes muy lamentables de personas.

Se recuerda las muertes del caso Paya y otras en diferentes circunstancias en Peravia y otras localidades.

REPRESION EN LA ROMANA-ATENTADO DE CORONEL CONTRA COMUNICADOR

Agentes policiales reprimieron esta semana lanzándole bombas lacrimógenas a los participantes en una protesta, incluyendo el diputado Pedro Botello, y otras personas que demandan la entrega del 30 por ciento de los recursos ahorrados en los Fondos de Pensiones por empleados de las empresas.

Esa represión policial provocó el internamiento en un centro de salud del diputado Botello y con el despojo arbitrario e ilegal, violatorio del ejercicio periodístico establecido en la Constitución y las leyes, del teléfono y apresamiento abusivo a de un comunicador social atribuido a un represivo coronel con mentalidad autoritaria trujillista.

DESCONSIDERACION A JOHHNY ARRENDEL

Periodistas de diferentes medios de comunicación repudian un abuso policial contra el periodista Johnny Arrendel, caso que recorre las redes sociales y los medios de comunicación desde el pasado viernes.

“” Mi más firme repudio al abuso de la Policía contra mi colega y compañero de programa Johnny Arrendel.No estamos en la selva”, expresa el periodista Avelino García en su cuenta de Facebook.

Otro comentario de García expresa que “reitero mi más firme condena a la Policía Nacional por la detención y trato injustificado contra el colega periodista Johnny Arrendel. La Patrulla alegó que perseguía a unos supuestos atracadores y el colega y otras personas que se ejercitaban en la avenida España fueron detenidas. Cuando el colega explicó al oficial que comandaba la patrulla que incurría en una ilegalidad, el capitán, no se su nombre, lo que hizo fue que lo esposó y junto a los demás ciudadanos que se ejercitaban fueron montados en un camión. Reitero mi condena ante esta arbitrariedad policial”, expone el periodista García.

Más adelante, en otro comentario, el periodista García pregunta: “y cuándo es que la Policía va a entender que si no hay flagrancia no puede apresar a un ciudadano?

De su lado, el periodista Manuel Volquez responde lo expresado por García y comenta que “Nunca. Ellos están configurados para reprimir, abusar, matar y proteger a los poderosos”.

En tanto, Javier Noriega opina que “a los efectivos policiales no se les puede decir nada que vaya en contra de la razón que ellos creen les asiste”.

Otro que opina sobre lo ocurrido al periodista Arrendel es Carlos Mejía, quien considera que “esto no se puede quedar así, alguien tiene que hacer algo. La intolerancia de esta desacreditada Policía me decepciona y hasta nos deja desalmados ante este atropello”.

Otra que opina es la periodista Cándida Ortega, quien apunta “rechazamos esa mala actuación de la Policía Nacional”.

Mientras, que el periodista Francisco de los Santos dice “mi solidaridad con el colega y amigo. Hechos como esos no pueden tolerarse y creo que Arrendel debe querellarse ante los tribunales por maltrato y abuso”.

Otra que emite sus consideraciones sobre el caso del periodista Arrendel es Solangel Valdez, indicando que “esto no debería ocurrir con nadie”.

“Condenable actitud de ese policía, así no”, considera el locutor noticioso Henry Frías.

Carlos Rodríguez, periodista de décadas en el ejercicio profesional, opina que “lamentablemente en nuestro cuerpo del “orden público” y Fuerzas Armadas en su gran mayoría son personas con muy escasa formación académica y sin formación profesional policial que les permita entender otra cosa que no sea autoritarismo y la represión”. Rodríguez expresa su solidaridad con el periodista Arrendel.

Félix Montán, periodista, dice que “en verdad hay policías sin cerebro” y Rosa Alcántara, veterana periodista de mil batallas entiende que “esos policías deben ser severamente sancionados por la arbitrariedad y agresión cometidos en contra el colega Arrendel.Bajo ninguna circunstancia podemos permitir los abusos en contra de los ciudadanos”.

Renato Rímoli, maestro en la UASD entiende que “a ese oficial se le debe poner 30 días de encierro y luego cancelarlo”.

Otros ciudadanos opinan que a ese oficial hay que denunciarlo con el jefe de la Policía, “Johnny Arrendel es un ciudadano ejemplar”, lo ocurrido es una violación grosera del Estado de Derecho, ¿es qué no va a aparecer un presidente que reestructure realmente la Policía?, eso es un mal del cual no podemos liberarnos, son bestias que no tienen el mínimo tacto para tratar personas, eso es inaceptable”.

DETERIORO DE LA IMAGEN POLICIAL

La Policía Nacional, según las persistentes denuncias, deterioró aún más su imagen con la desconsideración de un coronel de ese cuerpo y un técnico de Claro, cuando se había intentado de atribuir un supuesto sabotaje electoral en las elecciones municipales de febrero pasado al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, como a otros dirigentes de esa organización, lo que ha generado un rechazo internacional.

EL COMUNICADO INTERNACIONAL

En la semana un comunicado suscrito por partidos políticos de ESPAÑA, México, Venezuela, Brasil, Georgia, Eslovaquia, Serbia, Ucrania, Letonia, Italia, Túnez, Colombia, Indonesia, Singapur, Sudáfrica, Yibuti, Albania, Rumania, Bulgaria, Etiopia, Burundi, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas ( IUSY), junto al Partido Revolucionario Moderno ( PRM), emitieron un comunicado al mundo rechazando el asedio contra Luis Abinader y reclamando una investigación imparcial y transparente del caso del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Expresan que a raíz de la suspensión de las elecciones municipales, ocurrida en plena votación en la mañana del pasado 16 de febrero, debido a un amplio fallo del voto automatizado desarrollado por la misma Junta Central Electoral, fue necesario reprogramar dicha elecciones para el 15 de marzo y de manera insólita se hizo un intento de involucrar al jefe de la avanzada de la escolta del candidato Abinader, el coronel Ramón A. Guzmán Peralta, y un técnico de una compañía telefónica, como responsables de un supuesto sabotaje a las elecciones, así como de los graves delitos de tráfico de armas y lavado de activos.

Explican que “esta burda maniobra quedó desvelada por una sentencia de habeas corpus del Tribunal Superior Electoral de Republica Dominicana el 13 de marzo.

