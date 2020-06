Leonel Fernández busca consolidar una fuerza para el futuro

Eli Heiliger

El ex presidente Leonel Fernández se encuentra en un momento crucial de su carrera política, al asistir al proceso electoral con posibilidades remotas de conquistar el poder.

Fernández dispone de una organización como la Fuerza del Pueblo, con apenas varios meses de formada, aunque es apoyado por una coalición de varios partidos de larga data, entre los que se encuentra el Reformista Social Cristiano (PRSC).

El reino del ex mandatario no está en el actual proceso electoral. Su meta es acumular fuerzas para el futuro, con la conquista de alcaldías y legisladores que les garanticen presencia en el escenario político.

El tres veces presidente de la República aparece hoy disminuido en comparación con la fortaleza que exhibía su candidatura cuando estaba dentro del Partido de la Liberación Dominicana, del cual renunció el 20 de octubre del 2019. Alegó un supuesto fraude en su contra en las elecciones primarias para imponer al hoy candidato presidencial, Gonzalo Castillo.

Algo que favorecería a Fernández en la construcción de su opción política, es que los sectores conservadores lo asimilen como alguien que podría volver a llenar el espacio dejado por el ex presidente Joaquín Balaguer, como ocurrió durante sus tres gobiernos. También se favorecería de la debacle que se avizora ocurriría dentro del peledeísmo en caso de que ese partido pierda el poder, el 5 de julio próximo.

Sus condiciones políticas e intelectuales no han valido en la actual coyuntura, para conformar en forma acelerada, un proyecto político que lo coloque en buen carril en la lucha inmediata por la Presidencia de la República.

Esa coalición de los grupos Partido Reformista Social Cristiano, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Partido de la Unidad Nacional y Fuerza Nacional Progresista, no parecer ser lo suficiente, todavía, para el expresidente.

Por ahora, luce haber perdido influencias dentro del peledeísmo, puesto que no arrastró tras de sí una mayoría, por lo menos, no visible, hasta ahora. Ello puede cambiar en caso del PLD perder el gobierno y que se desate la lucha por su control.

Así, no se descarta que en caso del PLD perder las elecciones se produzcan cuestionamientos internos al liderazgo de Danilo Medina, ya que éste no tendría atractivos para conservar a sus seguidores, pues tiene un impedimento constitucional para un intento de regreso, por el momento, para aspirar a la Presidencia de la República.

La imagen pública de Fernández ha mejorado, luego de hacer oposición al danilismo con denuncias de presuntos actos de corrupción, y oponerse a la modificación de la Constitución de la República para impedir la repostulación una tercera vez, a Danilo Medina. Ahora, las acusaciones de corrupción están enfocadas hacia los que se quedaron en el PLD.

Factor decisivo

Fernández será un factor decisivo en el caso de una segunda vuelta. Hacia donde dirija su índice, ese será el próximo Presidente de la República.

Los peledeístas lo han piropeado en busca de obtener su eventual apoyo para garantizar un posible triunfo con sus votos. “Esos 500 mil peledeístas –ha dicho Felucho Jiménez- que votaron por Leonel Fernández en las primarias, y que están en la Fuerza del Pueblo, tienen en nosotros a sus compañeros, hermanos y primos, después de décadas trabajando con nosotros, ellos preferirán apoyar al PLD.”

Empero, si tomamos en cuenta el duro discurso que Fernández ha asumido hacia sus antiguos compañeros, estos podrían resultar contrarios a los esfuerzos para que apoye al PLD, aunque como señala el axioma: “La política es el arte de la conveniencia”.

Empero, a Leonel Fernández le sería más expedito negociar con el Partido Revolucionario Moderno para auspiciar la llegada al poder de Luis Abinader, quien seguro lo haría a través de un pacto del que en estos momentos sería aventurero definir sus elementos constitutivos.

Pero este acuerdo con Abinader duraría poco tiempo, ya que Fernández aspiraría a convertirse en el principal líder de oposición para lo cual tendría que enfrentar al gobierno.

Ese sería el camino que trillará el ex mandatario para tratar de reconquistar el liderazgo dentro del PLD, lo cual no le resultaría difícil, ya que cuenta con el respaldo de un vasto sector conservador de la sociedad, al cual sirvió, como decimos, en los tres periodos que permaneció al frente del Poder Ejecutivo.

