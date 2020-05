GONZALO CASTILLO CUMPLE DESEO DE REGRESAR A RD DE ISABELA TEJADA ENFERMA DE CÁNCER DE MAMA Y A 8 DOMINICANOS MÁS EN SITUACIÓN VULNERABLE VARADOS EN CHILE

SANTO DOMINGO. – El deseo que más anhelaba la dominicana Isabela Tejada, quien padece de cáncerde mama y estaba varada en Chile, era regresar asu querida “Quisqueya la bella” para estar junto a su familia, y este lunes por fin pudo convertir ese sueño en realidad, gracias al corazón solidario del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, quien personalmente se encargó de su retorno, la recibió, y procuró que llegara con la debida comodidad por su delicado estado de salud. Junto a Isabela, también regresaron ocho dominicanosmás aquejados de salud.



“Es una gran felicidad y una demostración de que Dios hizo posible que tú y tus compañeros esténaquí hoy. Como te dije por teléfono cuando hablamos de que trataría de estar en el aeropuerto para recibirte, y aquí estamos. Así que ahora se me cuidan, hacen su cuarentena para que pronto puedan reunirse con sus familiares, y con Dios mediante que sus enfermedades se puedan curar. Si tenemos fe en Dios, todo puede suceder. Bienvenidos a su casa”, dijo Gonzalo Castillo al recibir a Isabela y los ocho dominicanos más que regresaron de Chile.











Castillo explicó que las lágrimas de Isabela ahora son de felicidad pues ya está en su tierra. “Dispusimos de un avión de Helidosa para que la regresara a su país a ella y a ocho dominicanosmás en condiciones vulnerables de salud que estaban varados en Chile por el COVID19. Seguimos con los vuelos humanitarios reuniendo familias. Vamo’ arriba ¡A trabajar!”, manifestó Gonzalo Castillo al recibirlos en el aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, de El Higüero.



Tan pronto Gonzalo Castillo se enteró de la situación de Isabela, a través de un video publicado en las redes sociales y varios medios de comunicación, la llamó para expresarle que la mandaría a buscar lo antes posible.



De su lado, tan pronto bajó del avión, Isabela Tejada expresó “estoy feliz de la vida porque estoy en mi país y voy a poder ver a mi familia. Ahora voy a poder seguir con el tratamiento de quimioterapia aquí. Gracias a Dios ya estoy aquí;estaba desesperada porque estaba en un país ajeno, pero ya me siento feliz porque estoy en mi tierra”.

Sostuvo que está “loca por llegar con mis familiares y abrazarlos, pero ahora tengo que hacer cuarentena por 14 días, y luego voy para donde mis hijos, si Dios lo permite”.

Isabela confesó que después que Gonzalo Castillo la llamó, estando ella en Chile, para comunicarle que la traería de regreso a República Dominicana, ella continuó llorando porque no pensó que su sueño se haría realidad, pero “él cumplió y mi sueño se me hizo realidad”.

En tanto, el dominicano Félix Rodríguez dijo estar muy feliz de regresar a República Dominicana y entre lágrimas le dio las gracias a Gonzalo Castillo

– Bienvenido a su país y no llore, vamos asegurar que usted tenga su tratamiento en el lugar donde haga la cuarentena. Dios lo apoyó para que pudiera volver a su país. Tranquilo, yo sé que esas lágrimas son de alegría, le manifestó Gonzalo Castillo a Félix Rodríguez.

Gonzalo la llamó y prometió traerla



“Isabela, es Gonzalo. ¿Cómo tú estás? Me ha llegado tu video por los medios y las redes. Tranquila, no quiero que llores más, yo te voy a mandar a buscar allá a Chile. Dame tres o cuatro días para organizarlo todo”, le manifestó Gonzalo Castillo a Isabela, quien con la voz entrecortada le agradeció el gesto de solidaridad.



Durante la emotiva conversación, Castillo le indicó que, además de ella, tenía conocimiento de que en Chile también había otros dominicanos enfermos varados a raíz de la crisis del COVID-19, y le pidió a Isabela que por favor, se comunicaran entre sí y le prepararan un listado, pues él los mandaría a buscar a todos, pero necesitaba los nombres completos para sacar los permisos y “desde que yo tenga los permisos, yo mando el avión a buscarlos”.

En un video subido a las redes sociales, Isabela Tejada explicó, entre lágrimas, que tiene cáncer de mama y estaba varada en Chile, trancada y sin nada que comer. Clamó por ayuda para que la retornaran a República Dominicana.“Mira manito cómo está tu hermana muriéndose. Mira cómo está, no he comido. Yo me quiero ir para allá (República Dominicana), ya no aguanto más estar aquí. Ay manito ayúdame, no me dejen morir aquí, por favor. No me dejes. No me dejes, manito, por favor. Mira cómo yo estoy sufriendo, trancada sin nada qué comer. Nada más desde ayer bebiendo agua. Yo necesito una mano ayuda. Yo quiero que llamen al gobierno, que llamen a las noticias. No me dejen aquí”, dijo Isabela llorando en el video que circuló por las redes sociales y varios medios de comunicación.

Otras repatriaciones



Gonzalo Castillo ha extendido una mano amiga a muchos dominicanos que han quedado varados en distintos países a raíz de la crisis del coronavirus, ayudándolos a retornar al país a través de su empresa privada Helidosa Aviation Group.



El pasado viernes 22 de mayo, trajo a seis músicos dominicanos que tenían dos meses varados en Miami, Los músicos se encontraban laborando en un crucero.



El martes 20 de mayo, trajo a 26 trabajadores dominicanos de la construcción, la hotelería y la pesca que estaban varados en Las Bahamas.



El 7 de mayo, Gonzalo Castillo recibió a cuatro predicadoras evangélicas dominicanas que fueron a llevar la palabra de Dios, pero quedaron varadas en Venezuela.



El lunes 4 de mayo recibió a 17 pescadores dominicanos que se encontraban varados en Jamaica y solicitaron su ayuda para regresar junto a sus familias.



Igualmente, el pasado 29 de abril llegaron al país en un vuelo de Helidosa 10 médicos dominicanos que estaban cursando maestrías en Venezuela, donde se quedaron varados.

Asimismo, el pasado 24 de marzo, Gonzalo Castillo recibió a 126 estudiantes dominicanos que se encontraban cursando maestrías y especialidades médicas en Cuba y que solicitaron ayuda para regresar a su patria. También, Castillo trajo, el lunes 20 de abril un segundo grupo de 50 médicos dominicanos más que estaban varados en esa nación.



Además, el 21 de abril ayudó a regresar a YanlisFeliz y Mesalina Severino, exjugadoras del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino que estaban varadas en Kansas. En ese mismo vuelo también vino la jugadora juvenil de voleibol Tel-aviv Núñez y la compatriota Rosalba Abreu.



También, el 17 de abril, Gonzalo Castillo trajo,procedentes de El Salvador, a los basquetbolistas Leandro Cabrera y Pascual Medrano. Junto a ellos, Gonzalo Castillo también retornó en el mismo vuelo a la doctora Diana Carolina Galán Fernández y a la pastora evangélica Fior Maritza Reyes Jiménez.



Mientras, que el lunes 13 de abril, retornó a los campeones mundiales de boxeo Jeison Rosario y Alberto Puello, desde Miami. También, el pasado Viernes Santo 10 de abril, Gonzalo Castillo regresó al país a la integrante de la Selección Nacional Femenina de Voleibol, Gina Mambrú.

(Visited 6 times, 6 visits today)