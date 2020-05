Dice feminicidios han disminuido en RD porque mujeres no salen por el COVID-19 a ser infiel

NUEVA YORK.- La productora del programa radial “Urban Mix Radio Show” en esta ciudad, con audiencia entre miles de hispanos, principalmente dominicanos, dijo que los feminicidios han disminuido últimamente en la República Dominicana porque el COVID-19 ha restringido a la mujer y no puede salir a practicar la infidelidad.



Crismy Pérez ofreció su versión durante su segmento “activando el sexto sentido con Crismy”, por la estación radial “Mía Radio 105.7”, cuyo programa se transmite los sábados de 4:00 a 6:00 de la tarde y también es retransmitido a través de la cuenta facebook de la controversial comunicadora.



¿El que hayan disminuido los feminicidios tendrá que ver con la poca posibilidad de la mujer no poder salir ahora y ser infiel?, le preguntó un oyente y respondió “claro porque no puede salir a ser infiel”; pero además, agregó que la mujer no puede trabajar, por lo que la falta de ingresos le ha desinflado el ego, “en conclusión tiene que estar tranquila en la casa, lo que no le permite ser desleal al matrimonio”.



Las declaraciones de Pérez fueron publicadas por el digital “Soy-Latino” que dirige el reconocido comunicador de arte y farándula Agustín de la Cruz (Sugar), concitando comentarios de toda índole, tanto entre hombres y mujeres quisqueyanos, como de otras nacionalidades en el Alto Manhattan.

