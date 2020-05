El INDEX y CONDEX fantasmas del estado dominicano en Nueva York en el rugido de la pandemia

NUEVA YORK._ Todavía no aparecen.

Aún cuando el estado y la ciudad de Nueva York comienza a reabrir tímidamente y la curva de COVID-19 se aplana cada día más, ninguna de las dos instituciones creadas supuestamente para representar, defender y ayudar a los dominicanos en el exterior, han aparecido después de convertirse en el estado durante el rugido de la pandemia que mató a cientos de dominicanos.

El Instituto del Dominicano en el Exterior INDEX) y el Consejo Nacional para Comunidades en el Exterior (INDEX), siguen siendo dos fantasmas del estado que no han dado sus caras para ni siquiera ayudar a mitigar las necesidades de la pobrecía dominicana, radicada en barrios como el Alto Manhattan, El Bronx y áreas de Brooklyn y Queens, mientras entidades y organizaciones comunitarias sin vínculos con el Gobierno, continúan realizando reparticiones de comidas en esos sectores para tender la mano a los más desposeídos de la diáspora.

Ninguna de estas dos entidades, una creada por decreto por el entonces presidente Leonel Fernández y la otra durante las gestiones del actual mandatario Danilo Medina, cuenta oficinas en Nueva York ni otros estados de Estados Unidos, excepto las que mantienen en Puerto Rico y Panamá.

Tampoco tienen números institucionales de teléfonos donde los necesitados de servicios puedan comunicarse en busca de asesoría y ayuda.

Ambas entidades carecen también de presupuestos por lo que sus directores sostienen que están “con las manos amarradas” por falta de recursos.

Pero además de eso, sus representantes no han dado las caras en medio de la crisis generada por el coronavirus y que sigue corroyendo a los dominicanos y dominicanas que se declaran desamparados y excluidos por el estado.

El director del INDEX en Nueva York, Alexis Pérez no ha devuelto llamadas de este reportero en busca de respuestas a la inercia de la entidad ante la crisis pandémica, mientras el encargado en Nueva Jersey y presidente del PRD en ese estado, Ramón Peña, defendió la imagen de la institución y el empresario Franklyn Núñez, que dirige el CONDEX en Nueva York hizo lo propio y ambos, en sendas entrevistas telefónicas con este reportero el lunes, explicaron que ninguna de las dos entidades cuenta con fondos provenientes del estado para responder a los dominicanos impactados por crisis como la del coronavirus.

“Eso será en Nueva York, porque aquí en Nueva Jersey, nosotros hemos estado haciendo con lo que tenemos en las manos, porque no tenemos un presupuesto debido a que estamos recién iniciados y hemos logrado traslado de cadáveres de dominicanos y varados, que si no es a través del INDEX, no lo hubieran logrado”, explicó Peña.

“Trabajamos a través de cuatro plataformas que tenemos en facebook, Instagram, WhatsApp y otra, informando sobre los lugares donde se está distribuyendo comida y a 30 personas les damos $200 dólares mensual como ayuda de nuestros sueldos”, añadió.

Dijo que esa ayuda, que representa unos seis mil dólares al mes, es parte del compromiso que hicieron él, Peña y otros cinco miembros del INDEX en Nueva Jersey.

“Lo que pasa es que nosotros dominicanos queremos que el niño no gatee sino que corra. El INDEX es un niño que está comenzando a arrancar, a diferencia de los mexicanos cuya institución con 26 años en Nueva York, recibe un presupuesto del Gobierno y de diferentes instituciones mexicanas”, explicó.

Peña dijo que desconoce si la ley que creó el INDEX contempla presupuesto. “No nos han dado presupuesto y no tenemos un local por eso, porque no hay dinero para pagarlo”.

Añadió que se están defendiendo con la generosidad de los mismos compañeros que decidieron aportar parte de sus salarios para ayudar a los 30 beneficiarios.

Informó que en los únicos países que el INDEX tiene oficinas son Puerto Rico y Panamá, que lo paga el consulado, mientras en Puerto Rico tienen presupuesto porque ese fue el primero INDEX que se creó.

“Los demás no tenemos presupuesto”, recalcó Peña.

EL CONDEX

El empresario Franklyn Núñez sacó la cara por el CONDEX, diciendo que el ministro Ramiro Espino, responsable en República Dominicana de la institución no ha podido viajar a Estados Unidos porque el país está cerrado.

“Creo que este no es un problema de institucionalidad, porque la crisis de la pandemia es mundial que ahora mismo no se sabe qué se puede hacer con los cadáveres, porque si no hay vuelos, no podemos dar servicios, además ni siquiera los vivos puedan viajar allá”, agregó Núñez.

En relación al papel de CONDEX en la pandemia, respondió que “nosotros no estamos autorizados para ese tipo de cosas porque el servicio que presta el CONDEX en el exterior, son por cosas muy diferentes”.

Dijo que la oficina de la entidad no está operando en República Dominicana porque tiene sede en el Palacio Nacional. “No podemos operar en el exterior, porque la matriz está cerrada”.

Señaló que no podía responder a la pregunta sobre el presupuesto, porque el que sabe es el ministro Espino.

“Represento CONDEX en Nueva York, pero no hay presupuesto. Lo que les ofrezco a las personas es el servicio con los muertos cuando los cadáveres llegan a la Republica Dominicana y hemos asistido a cientos de dominicanos, con ambulancias, exoneración del pago de impuestos y todas las funerarias SAVICA, proveen el carro fúnebre, preparan la capilla y llevan los difuntos a los cementerios”, explicó.

