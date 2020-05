Santiago Hazim dice que el gobierno fracasó en el manejo del Covid 19

El coordinador nacional del Sector Externo de Luis Abinader acusó a las autoridades de hacer política con la pandemia

Santo Domingo.- El coordinador nacional del Sector Externo de Luis Abinader, doctor Santiago Hazim, deploró el manejo oficial a la pandemia del covid 19 y acusó al Gobierno de aprovechar la crisis sanitaria con propósitos políticos en beneficio de su candidato.

En su participación en la serie de encuentros sobre el impacto del covid 19 en la sociedad dominicana que hace desde sus redes sociales el Gabinete Presidencial de Luis Abinader, Hazim agregó que “las y los dominicanos están pasando por la peor crisis sanitaria de toda su historia y es deplorable que el Gobierno está empeñado en hacer política , sacando provecho al dolor humano”.

Para el doctor Hazim, el Gobierno ha fallado en el manejo de la crisis y agregó que en los casi dos meses de cuarentena el pueblo dominicano siente la desesperanza y el abandono de las autoridades.

“Mientras el Gobierno se siga creyendo todopoderoso y rechace las ayudas de los sectores que queremos ayudar, como lo ha hecho cuando Luis Abinader puso a la orden su equipo y recursos, seguirá empeorando el avance de la pandemia en el país”, manifestó.

Un ejemplo de ineficiencia, dijo, es que el gobierno no utilizó de forma efectiva el hospital provisional que el Partido Revolucionario Moderno donó al Estado y que fue construido en La Vega.

El gobierno demoró en usarlo y cuando lo usó, no lo hizo a su máxima capacidad. “Y recientemente asistimos a la información de que esa provincia tocó lamentables cifras récord en cantidad de infectado en una semana y se colocó por encima de provincias como Duarte en cantidad total de casos. Todo por la indolencia del gobierno”, dijo Hazim.

En el encuentro, que estuvo conducido por Daielyn Ceballos, el doctor Santiago Hazim dijo que el país recibió el covid 19 con sistema sanitario fallido, lo cual fue puesto en relieve por la pandemia, que ha tenido un impacto sin precedentes en el pueblo dominicano.

Sin embargo, dice que la versión oficialista se mantiene en un tono que busca dar la impresión de que el gobierno tiene el control de la crisis y endosar esa falsa realidad a la campaña de su inerte candidato.

“Las cifras que se dan al día no son confiable porque primero no se hacen las pruebas necesarias y segundo porque no se están contando los fallecidos de forma real. Sin esto, no se puede hacer proyecciones ni elaborar data que nos dirija a una realidad con la que podamos trabajar”, añadió.

Hazim además señaló que el gobierno usa las cifras a su conveniencia, esgrimiendo un crecimiento en el renglón de los infectados para usarlo de excusa para ampliar el estado de emergencia y no efectuar las elecciones de julio.

“El gobierno de Luis Abinader va a heredar un sector de salud fallido, a causa de un gobierno incapaz e ineficiente, en lo que a políticas en materia de salud se refiere”.

Hazim entiende que cuando el Partido Revolucionario Moderno llegue al poder habrá que encausar la sanidad pública en tres direcciones principales: programar la salud preventiva como herramienta de alivio de los hospitales; reorganizar los hospitales del país, afectados por el pésimo manejo de esta administración; y trabajar de mano con el Colegio Médico Dominicano para recuperar el sistema de salud en el país.

“Vamos a procurar que República Dominicana tenga un sistema sanitario modelo en la región”, finalizó.

(Visited 9 times, 9 visits today)