TEMÍSTOCLES MONTAS ACUSA AL PRM DE MANEJO IRRESPONSABLE DE LA SITUACIÓN

Santo Domingo.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temistocles Montás acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a los demás partidos de oposición de actuar de manera irresponsable por el manejo que han dado al estado de emergencia por la pandemia del coronavirus en el Congreso Nacional.

Al ser entrevistado en el programa INFÓRMATE Montás indicó, “Todo lo manejan como si hubiera una conspiración” acotó, al momento de señalar que “no entienden lo que significa una pandemia, que es una situación inaudita la que se vive en todos los países“.

Felicitó al presidente Danilo Medina por considerar que desde el gobierno prima el interés de proteger la salud de la población, “si instituciones que manejan la pandemia recomiendan prudencia debe entenderlo todo el liderazgo político del país”.

ELECCIONES

Temistocles Montás fue enfático al señalar que el PLD es el más interesado en que se realicen elecciones el próximo cinco de julio ya que están comprometidos con una transición el 16 de agosto; no obstante enfatizó que los próximos comicios deben realizarse cuidando la salud de la población, y en ese punto puso como ejemplo las últimas elecciones surcoreanas donde se incrementó la participación de votantes en medio de la pandemia tomando estrictas medidas sanitarias.

Al responder sobre una posible alianza con La Fuerza del Pueblo que lidera el ex presidente Leonel Fernández sostuvo que están trabajando para que el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo gane las elecciones “ya sea en la primera o en la segunda vuelta”.

DESAFÍOS POST PANDEMIA

Para el ex ministro de Economía, Planificacion y Desarrollo, el panorama que heredará el próximo gobierno no será fácil porque encontrará una situación económica dificil, ya que por primera vez en 17 años la economía dominicana no crecerá y pronosticó que eso “tendrá efectos sociales”. A su juicio todo dependerá de la extensión de la pandemia.

Citó la parálisis que hay en sectores fundamentales para la economía dominicana como el turismo, donde de 90 mil habitaciones hay 80 mil desocupadas según la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y la reducción de remesas, que ha afectado la situación del dólar en el país.

Infórmate es conducido por las periodistas Ana Jimenez y Danylsa Vargas y se transmite los domingos a las 8pm por RNN, canal 27.

