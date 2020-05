SEPTIMA ENCUESTA ABC MARKETING: Abinader con 55.6%; Castillo 26.5% y Fernández 14.5%

En un escenario de segunda vuelta, Luis Abinader obtendría un 58.7% y Gonzalo Castillo 35.6%; en otro, Abinader 59.8% y Leonel Fernández 35.5% y en un tercero Castillo alcanzaría 35.6% y Fernández 27.6%

65.3% dice iría a votar, pese a coronavirus; 54.3% rechaza prolongación cuarentena y 47.7% favorece desembolso 30% de aporte a las AFP

SANTO DOMINGO.- La firma peruana ABC Marketing presentó este domingo, la séptima encuesta nacional de percepción social y política en la que Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), obtendría un 55.6% de la preferencia electoral, mientras que Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alcanzaría un 26.5%; Leonel Fernández, candidato del partido Fuerza del Pueblo (FP), lograría un 27.6% y por otro un 3.4%. Abinader ganaría también a Castillo y a Fernández, en un escenario de segunda vuelta.





A los entrevistados se les preguntó ¿qué tan seguro está de votar por el candidato elegido anteriormente? En el caso de Abinader un 77.7% dijo muy seguro, un 15.6% seguro, un 3.8% regular, el 2.2% algo seguro y el 0.7% no opinó, en tanto por Castillo, el 32.2% dijo muy seguro, un 35.5% seguro, el 13.1% regular, un 9.8% algo seguro y el 9.4% no opinó. En el caso de Fernández el 23.6% muy seguro, un 30.3% seguro, 38.2% regular, el 7.3% algo seguro y el 0.6% no opinó.

La encuesta fue aplicada del 13 al 16 de mayo a nivel nacional entre 1,000 personas en edad de votar, mediante entrevistas telefónicas en zonas urbanas, con nivel de representatividad del 80% del padrón electoral, con un margen de error de más o menos 2.1% y un nivel de confiabilidad de 95%.

A la pregunta ¿en un supuesto escenario de una segunda vuelta, por cuál candidato presidencial votaría usted? En un primero, Abinader alcanzaría un 58.7% frente a Castillo que obtendría un 35.6%, un 5.7% no opinó; en otro, Abinader lograría un 59.8% y Fernández un 35.5%, un 4.7% no opinó y en un tercero, Castillo alcanzaría 35.6% y Fernández 27.6%. Un 36.8% no respondió.

Concurrencia electoral

En la encuesta se preguntó a los entrevistados si concurriría a votar ante las circunstancias que está pasando el país y el 65.3% dijo que iría a votar, el 14.3% no lo haría, un 14.5% lo estaría pensando y el 4.9% no opinó.

De igual modo, el 76.8% de los entrevistados rechazó que se procure prologar más del 5 de julio la fecha de las elecciones presidenciales, mientras que un 17.8% la favoreció y un 5.4% no opinó.

Cualidades de los candidatos

A la pregunta ¿al margen de su preferencia política, quién de los candidatos ha caminado más y ha estado más cerca del pueblo, preocupado por ayudar a los menos favorecidos? el 50.7% dijo que Abinader, un 36.7% Castillo, el 9.9% Fernández y el 2.7% otro.

Cuestionado sobre quién considera líder de la oposición, el 63.6% dijo que Abinader y el 30.2% Fernández, mientras el 6.2% otro. Se les preguntó también sobre el candidato por el que nunca votaría y el 38.9% dijo que por Castillo, el 37.8% por Fernández y el 17.8% por Abinader y por otro un 5.5%.

Cuarentena y situación de emergencia

El 54.3% de los consultados afirmó que no está de acuerdo con la prolongación del estado de cuarentena, mientras el 41.3% lo favoreció y un 4.4% no opinó.

Asimismo, el 53% de los entrevistados, cree que las personas no están respetando las medidas de aislamiento para evitar el contagio del coronavirus, un 27.8% dice que se respeta parcial mente, el 17.8% entiende que sí se está respetando y el 1.4% no opinó.

El 45.6% considera que su principal problema en este momento es el miedo a ser contagiado por el coronavirus, en tanto un 23.4% el temor a ser despedido, un 11.1% la situación económica y el miedo a endeudarse; el 9.7% la caída de los negocios y un 10.2% la falta de alimentos.

A la pregunta ¿piensa usted que las autoridades están gestionando eficazmente los recursos públicos? El 36.7% piensa que no, un 25.4% dijo que parcialmente, el 22.3% que eficazmente y el 15.6% no opinó.

Consultados si está de acuerdo con el desembolso a los afiliados del 30% de los aportes a las AFP, el 57.7% dijo que sí, un 26.7% no está de acuerdo el 15.6% no opinó.

Desempeño de los partidos

Se les preguntó a los encuestados cómo calificaría el desenvolvimiento de los partidos políticos en general en esta crisis sanitaria. En el caso del PLD, el 53% la consideró regular, un 21.4% bueno y un 25.6 malo.

En relación al PRM, un 48.3% lo entiende bueno, el 33.0% regular y un 18.7% malo, en tanto que para la Fuerza del Pueblo, el 45.6% malo, un 29.9%l regular y el 24.5% bueno.

También se preguntó cuál de las propuestas de los partidos políticos van acorde a la realidad actual del país, el 64.5% considera el cambio que representa el PRM, un 24.3% dice que la continuidad en la ejecución de obras del PLD y un 11.2% se refiere a la experiencia del candidato del partido FP.

Esta encuesta fue financiada por el empresario José Manuel Almonte.

Sobre ABC Marketing

ABC Marketing está registrada y autorizada por la Junta Central Electoral (JCE) para hacer encuestas y estudios políticos de opinión en la República Dominicana. Con sede en Lima, Perú, ABC Marketing se especializa en Marketing e Investigación de mercado, con más de 18 años asesorando a gobiernos, partidos políticos, organizaciones y corporaciones en Perú y diversos países de Latinoamérica. Con una red amplia de personal con un sólido conocimiento de idiosincrasia de la región, abastece y expone información relevante a empresas, gerentes, funcionarios y candidatos políticos, aportando en la planificación de sus campañas y estrategias. Más información en www.abcmarketing-consultoría.com

(Visited 43 times, 43 visits today)