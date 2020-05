Tema más debatido

El tema económico más debatido en la crisis sanitaria en el país, es la intención de utilizar un 30 por ciento los fondos de pensiones para favorecer a quienes lo han depositado.

Ha sido una lucha frontal entre la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones y quienes lo proponen.

En la semana se produjo que se utilicen las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones para respaldar a la clase trabajadora, mientras fueron reprimidos en el frente del Palacio Nacional los que protestaron a favor de que devuelvan el 30 por ciento de los fondos a los trabajadores.

Altos funcionarios se oponen a que entreguen ese dinero a los trabajadores con el argumento de que una medida de esa naturaleza generaría inflación y hasta pudiera motivar una demanda de dólares, fomentando la devaluación.

La pretensión de legisladores y algunos sectores de que se use ese 30 por ciento del dinero ha encontrado un rechazo por parte de muchas organizaciones, pero hay que gobernar el país pensando más en las necesidades del pueblo, que es el que elige los gobernantes y delega en los funcionarios su representación.

¿Aceptarán los empresarios y el gobierno que utilicen las ganancias de las AFP para atender la dramática situación económica de los trabajadores que aportan a los fondos de pensiones? Ese es otro debate.

EL SEGUNDO TEMA

El segundo tema con mayor presencia en la semana, son las presiones de comerciantes y otros sectores para que el gobierno disponga la reapertura de negocios con los protocolos de salud para evitar la quiebra masiva de negocios y de empleos.

Insisten en que las micros, pequeñas y medianas empresas no soportan más la situación y que son víctimas de la competencia desleal por parte del gran capital.

¿No pudiera producir una reapertura de negocios un incremento de los contagios y fallecimientos, pues la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que se agrava la pandemia?

Lo que se debate es la vida y la reapertura de los negocios, cada quien con sus argumentos.

Damos seguimiento al tema.

UNA VERDAD

Una verdad como un templo es que la pandemia del coronavirus se expande en el país con más contagios y más fallecidos, un duro golpe para la vida y para la economía dominicana.

UN MILLON DE DOMINICANOS

Un millón de dominicanos cuyos empleos dependen de micros, pequeños y medianos empresarios, a quienes hay que preservarles sus fuentes de sustentación.

¡SE DARA?

¿Se dará en el país la recomendación del Fondo Monetario Internacional con la necesidad de la preservación de los empleos?

POSITIVO

Que un equipo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), donde hice una especialidad, fabrique mascarillas, es una noticia que celebro.

UNA PREGUNTA

¿Qué impacto han tenido en las mipymes los 20 mil millones liberados por el Banco Central?

TIPO DE CAMBIO

El alza en el tipo de cambio, otro tema muy caliente en la semana.

OTRA PREGUNTA

¿Cuál será el precio del dólar el 16 de agosto, si esto sigue como va, que sube con cerca de 50 mil empresas sin operar y la caída en el precio del petróleo?

CORTOS ECONOMICOS

Que una piña cueste 19 dólares en Israel es un buen negocio para quienes las compran baratas en República Dominicana……… ¿Cómo valora el trabajo de Proconsumidor en la crisis de la pandemia del coronavirus?……En una tertulia virtual preguntaron que por qué el doctor Diego Hurtado Brugal no se fajó a evitar el cierre del IDSS……… ¿Puede el IDOPRIL entregar al gobierno miles de millones de pesos al gobierno sin la autorización del Congreso? Ese dinero es aportado por las empresas y de los empleados……Por un lado el gobierno rechaza entregar el 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores, pero usa como si nada los miles de millones de pesos del IDOPRIL.Cosas de este país……El gobierno debe rendir un informe detallado sobre las donaciones en la crisis sanitaria………Hablan del reinicio pronto de los vuelos desde y hacia República Dominicana……Las filas en bancos de San Cristóbal preocupan……..El pago de los sobornos de ODEBRECHT salió del contenido de muchos medios de comunicación………¿A quiénes fue que sobornó Odebrecht en el país?……… La pandemia ha traído muy buenos escritos, entre estos su vínculo con la lucha de clases y que afecta a ricos y pobres por igual……..Hace más de un mes, el 5 de abril pasado, en Estados Unidos informaron que se habían perdido 701 empleos y ya eso anda por 33 millones………En esa fecha, la CEPAL dijo que el coronavirus inició la recesión económica en América Latina………El COVID-19 castiga las finanzas de los medios de comunicación y periodistas…….¿Han invertido en el país para contar con suficientes ventiladores?……..¿Cómo van los pagos de las facturas de energía eléctrica, teléfonos, basura y agua potable?……….Cuando el país entró al segundo mes de la pandemia solo tenía acumulados 1, 380 casos, ahora se acercan a los diez mil, preocupante……A principios de abril las donaciones al gobierno para el combate del virus sobrepasan los RD$ 450 millones y en mayo por dónde va?……….El coronavirus retrata la miseria y la desigualdad económica y social en este país……¿Qué impacto económico tendría una cuarentena de 24 horas de confinamiento, en vez de cinco de la tarde a seis de la mañana?……El Banco Mundial prestó US$ 150 millones, el FMI otorgó un crédito de US$ 650 millones, el Banco Central la prestó al gobierno RD$ 12 mil millones y utilizaron miles de millones del IDOPPPRIL, indica que hay que ahorrar en el gobierno para crisis como la que se ha presentado en el 2020. ¿O no es así?……Los vendedores callejeros y en los mercados deben protegerse más……El cambio climático y las pandemias, dos temas para la investigación económica……La DGII ha adoptado importantes medidas en la crisis sanitaria…… ¿Le harán caso al doctor Leonel Fernández y a sus recomendaciones sobre el uso de US$ 185 millones aportados por la minería al Estado?…….¿Aperturarán los negocios sin una reingeniería? ¿De dónde sale el dinero para la guerra de encuestas?……..Las utilidades de Punta Catalina en el primer trimestre, que superan los 2, 400 millones de pesos, confirma que no hay que vender esas plantas generadoras……Los ferreteros del Cibao quieren abrir sus puertas….

