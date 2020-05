APD-NY demanda JCE no boicotear voto dominicano exterior

NUEVA YORK.- La dirección ejecutiva de la seccional del Partido Alianza por la Democracia (APD) en esta ciudad demandó de la Junta Central Electoral (JCE) de la RD no boicotear el voto del dominicano en el exterior.



Rossy García, secretaria general de la filial en NYC y hablando a nombre de los demás directivos, expresó que el doctor Julio César Castaño Guzmán, presidente del organismo electoral, ha venido dando pruebas fehacientes, desde hace tiempo, de no querer efectuar elecciones en el exterior.



Citó como primer acto de boicot el haber eliminado la celebracion de primarias, no cumplir con la ley 15-19 “Orgánica del Régimen Electoral” que establece promocionar y crear conciencia sobre la participación cívica en los países donde exista una concentración significativa de dominicanos.



«La ”Junta” obvió todo eso, no hizo como en elecciones anteriores que se promocionaba el proceso electoral por todas partes, ha jugado con la reestructuracion de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), encargada de dirigir el proceso en ultramar, al imponer candidatos y rechazar la escogencia por parte del 90% de los partidos políticos en la Gran Manzana» dijo.



García manifestó que dejar que 595,879 dominicanos en el exterior no cumplan con su derecho constitucional, de elegir y ser elegido, conllevaría a declarar las elecciones del 5 de julio ilegitimas e inconstitucionales.



«Digo esto, porque en el exterior somos mas votantes que los de 20 provincias de manera individual en la RD», precisó la dirigente política del partido que lídera el doctor Max Puig.



Dijo que la JCE quiere violentar otras leyes, especificamente el artículo 81, numeral 3 de la Constitución de la República, sobre los 7 diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior; desconocer la ley 136-11 que dispuso la creación de tres circunscripciones electorales, las cuales dijo no significan nada para el organismo electoral.



García llamó a la unidad de los dominicanos en el exterior para evitar que seamos excluidos del derecho constitucional.



Figuran en la declaración los altos dirigentes de la APD-NY José Fernández, William Terrero, Daniel Domínguez, Roberto Rijo, Manolo Alemán, Zunilda Mendoza, Fernando Ferreras, Santa Gómez Silverio y Luís Cordero, entre otros.

