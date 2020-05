Ministro de SP, Negó que 16 Regidores del Ayuntamiento de SDN, esten contagiados con COVID-19, luego hacérsele la segunda pruebas PSR; Siguen en aumento infectados y fallecidos

Segun mis fuentes ya existe un acuerdo secreto entre Danilo y Leonel. Como no pueden retirar la candidatura del Penco, van a dar instrucciones a las bases del PLD para que voten por Leonel a fin de garantizar un segundo lugar en la primera vuelta a El Leon y ya en la segunda vuelta se concretaria la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo para derrotar a Luis Abinader y el PRM. Si no lo hacen de esta manera se enterraran todos y perderan el poder para siempre o por lo menos por un buen tiempo. Trato de ser objetivo como el amigo Jose Francisco Peña Guaba, y no caer en el campo de la especulacion ni la mediocridad. Muchos diran que porque no lo hacen contrario y yo le contesto porque seria mas riesgoso y menos seguro ganar, sin entrar en detalles. ... See MoreSee Less

