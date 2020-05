Advierte no habrá espacio para el regreso de totalidad de empleados que han sido suspendidos

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), ingeniero Leonel Castellanos, advirtió que no habrá espacio para el regreso a sus labores de la totalidad de alrededor del millón de empleados que han sido suspendidos como consecuencia del impacto a los sectores productivos generado por el Covid-19.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, consideró que el mundo va a cambiar y el estilo de vida de las personas, lo cual va a hacer a los empresarios a repensar y tomar en cuenta cosas nuevas que se deben hacer.

“Yo no creo que haya espacio, nuevamente, porque a raíz del impacto del Covid-19, definitivamente que la actividad económica se va a ver reducida y si hay una reducción en la actividad económica, pues va a haber una reducción en la cantidad de empleados”, subrayó.

Castellanos informó que alrededor de 49,000 empresas hicieron solicitudes para ingresar al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), lo cual se reflejó en la aprobación de alrededor de 600,000 empleados.

“Pero se estima que alrededor de casi un millón de trabajadores fueron suspendidos de sus labores”, enfatizó, tras indicar que sectores informales no se pueden contabilizar en este proceso.

Consideró que el impacto económico producido por la pandemia en República Dominicana y en el mundo ha sido muy negativo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

Castellanos afirmó que más de un 90% de los empleados privados provienen de las micros, pequeñas y medianas empresas.

Planteó que la reapertura de la economía debe estar amparada en algunos protocolos y reglamentos de trabajo, pero actualmente no existe una disposición estatal que reglamente el eventual reinicio de las actividades.

El dirigente empresarial estima que desde el gobierno debe emitirse un protocolo básico de trabajo, conjuntamente con los sectores económicos privados, con el propósito de definir bajo qué marco las empresas reiniciarán las actividades.

“Todos aspiramos a que los sectores productivos reinicien sus labores, pero tienen que reiniciarse bajo ciertas condiciones y que las empresas garanticen que van a cumplir con ese protocolo y que nuestros trabajadores van a tener un mínimo de garantías de salud”, acotó.

Manifestó que también se debe garantizar niveles de controles de los trabajadores en el entorno de su ambiente laboral y la forma en cómo éstos se transportarán a sus hogares y empresas.

“O sea, que hay una serie de elementos básicos que hay que tomar en cuenta, comenzando con el distanciamiento físico y con la parte de higiene de cada empresa que debe de tener en cada uno de los trabajadores”, significó.

Además, aseguró que el gobierno debe facilitar las pruebas suficientes para los trabajadores que se reintegrarán a sus labores, porque la medida evitaría que las empresas se conviertan en un foco de contaminación.

Castellanos explicó que en el reinicio de las actividades debe establecerse el uso obligatorio de mascarillas, un distanciamiento mínimo de dos metros, como dispone la Organización Mundial de la Salud, condiciones de higiene, como la instalación de dispensadores y toallas desechables, uso de guantes cuando sea necesario y la regulación del sistema de transporte.

El presiente de la ANEIH sostuvo que otro elemento contemplado es que cada empresa tenga la cantidad mínima de trabajadores, para evitar la aglomeración de personas.

“Definitivamente, eso va a afectar mucho el nivel de empleo del país porque al margen de las normas y el protocolo que puedan crearse, las empresas no van a disponer…va a haber una disminución, una ralentización en cuanto al dinamismo económico, eso es un hecho, va a haber pocos recursos”, recalcó.

Castellanos advirtió que hay sectores que se van a ver seriamente afectados porque le darán prioridad a sus gastos, lo que impactará en las áreas de la economía que no son prioritarias.



“Las elecciones del 5 de julio no se deben retrasar”



El presidente de la ANEIH afirmó que las elecciones del 5 de julio no se deben retrasar porque ya la Junta Central Electoral fijó esa fecha para su celebración y deben crearse las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan votar.

“Lo que hay es que trabajar en que se creen las condiciones para que se celebren las elecciones, la pandemia no va a pasar en julio, no va a pasar en agosto, en septiembre, octubre, noviembre ni en diciembre”, observó.

Castellanos dijo que “vamos a tener pandemia todo el resto del año”, por lo el país convivirá con el virus.

El dirigente empresarial entiende que se debe crear el protocolo de votación, donde se garantice la salud para los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto.



“Lo de Duquesa es una irresponsabilidad de los pasados alcaldes”



El dirigente empresarial Leonel Castellanos calificó como una irresponsabilidad de los pasados síndicos o alcaldes, la situación ocurrida actualmente en el vertedero de Duquesa, porque no enfrentaron debidamente la solución del problema.

Aseguró que el problema originado por la humareda en el Gran Santo Domingo es consecuencia de la no solución a un problema que data desde hace muchos años.

Manifestó que llegó el momento de romper con los intereses que se interponen en la solución alrededor del depósito de basura, porque se trata de un problema grave, serio y que está afectando la salud de la población.

“Ha sido una irresponsabilidades de los pasados síndicos y alcaldes, que no le han prestado la verdadera responsabilidad a ese basurero y mira las consecuencias que hoy están ocurriendo”, precisó.

Advirtió que las emanaciones de humo del depósito de basura está afectando la salud de toda la ciudad de Santo Domingo.

Manifestó que lo sucedido en el vertedero de Duquesa no es un problema nuevo, sino que viene arrastrándose desde hace muchos años.

“Todos sabemos ya la historia del tema del basurero y los negocios que se generan alrededor de los basureros en el país, sobre todo del basurero del Gran Santo Domingo”, adujo.

