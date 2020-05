Los dos magos de llegar al poder en RD se salvará del COVID-19, oh los otros males ¡pero qué demagogia! Más agudas

Lo que quizás fue ayer. hoy ya es diferente, pues hace varios meses atrás el panorama político en procura de llegar al Poder prácticamente estaba inclinado hacia un solo lado velozmente, pero de un mes hasta la fecha está cambiando poco a poco, porque la ciudadanía está viendo acciones objetivas, concretas, sin improvisaciones no ofrecimientos nada, dan los cantan como una gallareta, tal como esta ocurriendo ha pasado con determinado candidatos presidenciales los cuales según he podido observar no tienen una idea pre-clara de cómo ha dejado y dejará a este país esta pandemia de una situación que el gobierno no estaba previsto que sucedería, pero con gallardía lo ha enfrentado.

Ahora las cosas se están notando completamente distinta ante los hechos que están aconteciendo en nuestro diario vivir , porque cada día hay otra definición, la gente sabrá dar su voto por quien mejor comprenda como buen Administrador enfrentar con ahínco y dureza lo que dejará atrás el coronavirus en nuestra sufrida y querida República Dominicana .

Entonces cada uno de los dos magos de la oposición que cada acción del gobierno la ven con una actitud y acción negativa y que solamente las acciones que ellos realizan pueden aportar un conjunto de soluciones a los males que tendrá el país, porque ellos no tienen una varita mágica para poder solucionar de una vez y por toda las desgracias que dejará los daños sanitarios y económicos esta horripilantes enfermedad. Pero ahora hablan y hablan mucho blablá, lo quieren es ganar adeptos pero no será fácil ya.

Dice el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que la organización política que el preside es la única con la capacidad necesaria para superar la crisis sanitaria, económica, social y ecológica que hoy atraviesa el país y buena parte del mundo siendo esto una burda mentira para confundir a los incauto , si el mismo sabe de ante mano que su tiempo ya paso y que el mundo de hoy no es el mismo que dejó hace ocho años ..

Aquí no es teoría es práctica y solución de los problemas, que tanto amerita nuestro país, la población y por lo que está dejando y dejará esta epidemia, porque aunque no vas a pasar, se manifestará con menos gravedad en que está ocurriendo en el momento así creemos, la gente está cansada de hablar tanto, sin presentar en la práctica soluciones, si llegan al Poder.

Leonel dijo que en estos momentos el pueblo lo que demanda es a una persona con experiencia que pueda asegurar que el país saldrá de esta situación.

Como se ve entonces las actuales autoridades que están en el Poder no tienen soluciones sino la magia que representa Leonel Fernández para darle soluciones a los infortunios que estamos padeciendo. ¡Pero que demagogia más horrible!

El ex presidente recordó que, hace 24 años cuando llegó al Gobierno por primera vez, todos los obstáculos que se le presentaron fueron superados porque estuvo en constante diálogo con pueblo. Pero parece ser que ahora el Gobierno que preside el Primer Mandatario de la Nación Danilo Medina, que aunque se han hecho acciones no muy favorable a la población, creo que ha sido el Presidente que ha llegado más en el seno del Pueblo porque ha hecho lo que ha tenido que hacer con el encuentro que sostenía los fines de Semana con los hombres del Campo. Oh es así,

Nunca en la historia de este país ningún Jefe de Estado había hecho eso, pero todo no es color de rosa. Ahora como se ve la tendencia es que el señor Gonzalo Castillo continuará ese mismo camino, y sobretodo sabes mejor administrar que sus oponentes de la oposición.

Creemos que nunca ningún Gobernante se había enfrentado con una situación como la que se está viviendo con esta epidemia, y por el momento ha sabido enfrentar la pandemia haciendo lo que debe hacer de acuerdo a la circunstancia del momento.

Con relación a la petición de varios sectores sobre la reapertura de la economía, expuso que, el sector productivo no puede estar paralizado para siempre, pero que hacerlo a destiempo “puede provocar una situación peor que la que estamos viviendo”.

Muy bien lo que ha dicho él sábelo todo el expresidente Leonel Fernández, su cachanchán de la oposición Luis Abinader que en verdad no tiene esa maestría de hablar mucho desde la oposición y criticar juntos a los exdirigentes de su antiguo PRD, porque cuando les tocaron Gobernar en la Nación fue lo peor en la historia, y que harían de llegar al frente de la Administración Pública igual o peor desastre de como presidente de la República en este momento haría un espectáculo vergonzoso y el tiempo dirá si llegarse a ser Jefe de Estado que Dios nos coja confesado ante lo que pasaría en tan solo meses gobernando.

Sostuvo que “en estos momentos existe un conflicto entre preservar la vida o volver a la normalidad, pero que es necesario escuchar a la comunidad científica, debido a que si la pandemia llega a los barrios, el nivel de contagiados sería inimaginable”, entonces la pregunta ahora no se está haciendo nada no ve que hay miles de muertos por el virus sino usted señor expresidente porque usted es el mago, y el otro es el salvador con la solución de todo, buen deje su teoría que el pueblo sabes el pasado de cada quien cuando tocó Gobernar al país estamos Luis Abinader y Leonel Fernández .

