Comisión bicameral que da seguimiento estado de emergencia escucha Sánchez Cárdenas y Rosa Chupany

SANTO DOMINGO. – La Comisión Bicameral del Congreso Nacional que da seguimiento a las acciones del Gobierno, dentro estado de emergencia nacional decretado por el presidente Danilo Medina para hacerle frente al coronavirus se reunió de forma virtual este martes con el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y con Chanel Rosa Chupany, director del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Con el primero con quien conversaron los miembros de la comisión, presidida por el senador Luis Rene Canaán, fue con Sánchez Cárdenas.



Las inquietudes

Máximo Castro Silverio, vocero de los diputados del Partido Reformistas, informó que el municipio de Santiago de los Caballeros tiene una situación complicada y reconoció la labor que viene haciendo ese ministerio y el Ayuntamiento local, aunque expresó su preocupación de que un sector que no está afectado se pueda afectar.

Dijo que el servicio del Plan Social de la Presidencia no está llegando a la parte rural de Santiago, por lo que los campesinos tiene que bajar a la ciudad a abastecerse de alimentos, y el contacto social es cada vez mayor.

El senador Santiago Zorrilla, vocero del Partido Revolucionario Moderno, expresó planteó que se aumente el número de pruebas rápidas y considera que debido a las limitaciones de muchos hogares no hay mucha seguridad para el aislamiento.

Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, también planteó su preocupación de que con el confinamiento y la estrechez no se logre el distanciamiento social efectivo.

Agustín Burgos, diputado del Partido Revolucionario Moderno de La Vega, ve con preocupación que al tiempo que tiene el coronavirus en el país solo se hayan realizados 34 mil 336 pruebas.

Sostuvo que si se produce una masificación de las pruebas entonces el número de contagiados en la República Dominicana sería mucho más elevado.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Angela Pozo le gustaría que se aumentara el transporte para las personas con el virus y que se nombre más epidemiólogos en su provincia, Valverde.

Lía Díaz, del Partido Revolucionario Moderno, y representante de Azua expresó su preocupación por la falta de agua, para las personas poder mantener una constante higienización como forma de hacerle frente a la propagación del virus.

Rafaela Alburquerque, diputada del PLD, de San Pedro de Macorís, dijo que en su provincia no hay ningún espacio que haya sido adecuado para que las personas con COVID-19 sean llevados.



El ministro Salud.

El doctor Sánchez Cárdenas manifestó que el país no está tan mal en las acciones que el Gobierno está llevando a cabo en la lucha contra el Coronavirus, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dijo que, de 354 fallecimiento, más del 60% está vinculado al tema de la edad y a la comorbilidad de las personas.

Explicó que el desafío es el cómo la economía y la vida social se reactiva en torno a la pandemia.

Adelantó que a finales de mayo y principio de junio será el periodo de descenso de la epidemia, que es la curva, y que está condicionada al comportamiento social, por lo que el distanciamiento es fundamental para el corte de la transmisión de la epidemia.

En torno al aumento de las pruebas rápida, dijo que el país va caminando bien en las pruebas PCR, tras asegurar que no conoce ningún país que haya hechos más pruebas que el nuestro.

Asimismo, mencionó la aplicación de la encuesta serológica, “que es más bien como se hace una encuesta política”.

Entiende que se han hecho unas 36 mil pruebas rápidas que sumadas a la demás prueba suman cerca de 70 mil pruebas en sentido general.

Manifestó que se está registrando un descenso en torno a los casos de personas positivas al Coronavirus.

Considera que existen criterios para la aplicación de las pruebas, ya que aplicarla a una persona que no tiene ningún síntoma ni ha estado expuesta al virus, es votarla.

Comparte el criterio sobre el aislamiento, ya que hay personas que viven en casas muy limitadas, por lo que esa persona debe ser trasladada a un centro de aislamiento durante el tiempo que sea necesario.

Sánchez Cárdenas también explicó que con las pruebas rápida se quiere montar un negocio lucrativo, por lo que está exigiendo que todas las pruebas que lleguen al país deben recibir el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública.

Entiende que la línea del aislamiento social debe ser un proceso lento para la apertura gradual de las actividades de la población.

Consideró que un ambiente displicente de la ciudadanía que no se acoja al distanciamiento social, solo contribuiría a la reaparición de los casos.

Entiende que no es el momento para liberalizar la salida de la gente, por lo que haría más daño que bien, aunque se podrían aperturar ciertas áreas económica, pero llevando a cabo una serie de protocolo, ya que entiende que es importante la reactivación de la economía dominicana.

Defendió el toque de queda a partir de las cinco de la tarde, por lo que no considera que este pueda iniciar a las siete de la noche como han propuesto algunos sectores.

Sin embargo, favoreció que en un hogar como medida de prevención, que la misma persona sea la que salga tomando las medidas de precaución establecida.

En relación al protocolo de las elecciones nacionales, dijo que se trabajará con la Junta Central Electoral y espera poder ayudarla a buscar el margen más apropiado para que la gente pueda salir a votar.



El director del SNS

Los diputados Máximo Castro Silverio, Rafaela Alburquerque y diputado Ruddy Hidalgo coincidieron que no está llegando alimentos a las zonas rurales, lo que, según ellos, está provocando que los campesinos tengan que acudir a las ciudades a abastecerse.

El senador Adriano Sánchez Roa se quejó por la apertura del mercado de su provincia, Elías Piña, lo que puede contribuir con el aumento del contagio

Dijo que en Elías Piña solo hay cinco casos confirmados y están controlados, por lo que es necesario que se pongan en funcionamiento cinco clínicas rurales.

Adalgisa Pujols expresó su preocupación por aquellos pacientes catastróficos que cuando va a los centros de salud no son atendidos, por lo que muchos mueren y no necesariamente por el Coronavirus.

En la reunión estuvieron virtualmente presentes además de Luís René Canaán: Angela Pozo, Adalgisa Pujols, Maritza Peña, Betzaida González, Rafaela Alburquerque, Agustín Burgos, Máximo Castro Silverio, Lía Díaz, Adriano Sánchez Roa, Feliz Bautista, Santiago Zorrilla, Alfredo Pacheco, Cristina Lizardo, Juan Carlos Quiñonez, Wandy Batista , Ruddy Hidalgo , entre otros.



Chupany explicó que la institución que dirige es la que tiene que ver con la repuesta hospitalaria y 2,850 camas han sido habilitadas en todo el país.

Manifestó que al día de hoy 553 personas están ingresadas en todo el país, tras afirmar que hay camas, y ventiladores disponible, contrario a lo que ha ocurrido en otros países.

Asimismo, sostuvo que los que tiene que ver con las mascarillas, guantes y otros materiales son suplidos por esa institución y hasta el momento dijo no se ha producido desabastecimiento.

Explicó que se puede rendir un informe a la Comisión Bicameral todas las semanas de lo que tienen que ver con la disponibilidad de camas y el suministro de los materiales gastables.

(Visited 5 times, 5 visits today)