A Gonzalo y Margarita lo dan como ganadores del escrutinio eleccionario a efectuarse el 5 de Julio

SANTO DOMINGO- REPÚBLICA DOMINICANA.- Aquellos que se creían dueño del país a nivel electoral, o sea ganadores inclusos se habían repartidos los cargos de la Administración Públicas, las cosas, después del giro inesperado con la entrada al país del mortal coronavirus-COVID-19- han cambiado del cielo a la tierra, porque las encuestas ya no están para un solo lado, como se venía notando pero la vida es así, porque de un momento a otro la tortilla se ha volteado y ya varias mediaciones de estudios electorales y aunque es por vía de llamadas telefónica debido a la circunstancia a la que estábamos sometido desgraciadamente en este momento.

Pero como se viene palpando el panorama político en este casos a pesar de todos los vaticinio muchas veces errado desde todo punto de vista, porque al ganar la mayoría de las Alcaldías un partido político opositor conjuntos con sus aliados, no podían pensar que debido a las circunstancias de la vida están encontrado tamaña sorpresa en el electorado dominicano, pues si vemos la última medición electoral están dando como ganadores a los candidatos presidencial y vicepresidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, lograrían con un 40.8% de los votos en las elecciones del 5 de julio, según una encuesta realizada por la empresa Polimetrics.

El estudio determinó también que Luis Abinader y Raquel Peña, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), obtendrían 38.3% y Leonel Fernández y Sergia Elena de Seliman, de la Fuerza del Pueblo, 9.3%, y Guillermo Moreno y Agustín González Morel, de AlPaís, 1.9%., Como se demuestra entonces habrá eminentemente por el momento a una Segunda vuelta a pesar de la ventaja que la encuesta atribuye a Castillo y Cedeño, la legislación de República Dominicana establece-que para alcanzar la presidencia Bueno según la ley electoral para que un candidato debe superar la mayoría absoluta (50% + 1) de los votos válidos para evitar una segunda vuelta electoral.

Pero todo dependerá como sigan la simpatía desde este mes hasta la fecha que están fijada para celebrarse el Certamen Electoral Dominicano, podían alcanzar, Gonzalo y la doctora Margarita Cedeño, los votos restantes que las encuestas lo daban con un porcentaje a bajo del candidato del opositor PRM, y hasta muchas veces de la Fuerza del Pueblo. Porque ahora aquí podemos decir como a cambiado las cosas caballeros, hay que esperar los días seguirán dando sorpresa.

El 48.4% de las personas entrevistadas dijo que “con toda seguridad” irá a votar, el 21.4% contestó que probablemente lo haría, 21.7% dijo que no sabe, 5.6% manifestó que probablemente no votará, 2.5% indicó que con toda seguridad no votará y 0.4% dijo que no sabe o no contestó. Como se ves con la dudas de las gente a votar en una primera vuelta en una segunda no irán prácticamente nadie, por lo que esté elecciones se podría definir en la primera vuelta.

El 55.2% aseguró que tiene el voto decidido y que es muy difícil que cambie a sus candidatos, 14.3% dijo tiene el voto casi decidido, pero aún pueda cambiar, 29.6% dijo que no ha decidido por quién votará y 0.9% dijo que no sabe.

De otro lado, el 57.8% de los encuestados calificó de buena la gestión del presidente Danilo Medina, el 21.6% la consideró buena, 13.3% opinó que ha sido mala, 5.8% muy mala y 1.5% dijo que no sabe o no contestó.

El 73.9% opinó que los gobiernos de Medina han sido beneficiosos para el país, 23.6% consideró que no lo ha sido y 2.5% dijo que no sabe.

