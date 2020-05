Ayer un informe internacional decía que la tasa de mortalidad e infectados del virus en el país estaba descendiendo, pero hoy en el boletín 44 dice lo contrario porque hay 290 nuevos casos y 13 nuevos fallecidos

La Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública señaló esta mañana sobre el panorama de la crisis Sanitaria del país no se ves que haya un descenso, como informó un organismo internacional al contrario miren este informe comparado con el de ayer, ya hoy el comportamiento de los casos de coronavirus en República Dominicana aumentaron a 7 mil 578, la sumándose a 290 nuevos infectados.

De acuerdo con el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, la cifra de muertos ascendió a 326 con 13 más en últimas horas.

El Distrito Nacional registró 56 casos nuevos en un día, para un acumulado de 1,870; mientras que Duarte tuvo seis casos nuevos para un total de 638.

Santiago tiene 23 casos nuevos para un acumulado de 883 y San Cristóbal 29 casos nuevos y 244 acumulados. La Vega tiene 15 casos nuevos y 528 acumulados, mientras que Puerto Plata tiene 9 casos nuevos y 238 acumulados.

El Ministerio de Salud Pública informó que los fallecidos por coronavirus aumentaron a 326, con 13 nuevas defunciones.

Mientras los casos positivos en República Dominicana aumentaron a 7,578, con 290 nuevos casos.

Así lo establece el boletín número 44 dado a conocer este sábado por el Ministerio de Salud Pública.

Ayer en un informe que fue el mismo Ministerio de Sanidad dominicano que lo distribuyó a un informe del comportamiento de este virus de algunas las naciones del mundo, sin embargo aquí no es así, por el mortal del coronavirus-COVID19- poderosos y ricos un informe de London Imperial Colige, University of Sussex y el MRC Center for Global Infectious Center for Global Infectious Disease Analysis, señaló un estudio científico que nuestra patria junto a Francia, Italia y España, la crisis de la pandemia va en descenso, eso es muy alentador habrá que seguir muy atento, en transcurso del tiempo, y en lo que uno espera que al final del mes…

