Dirigente MLB Showalter asegura que son necesarios los aficionados en juegos de béisbol

El veterano piloto de Grandes Ligas, Buck Showalter, quien dirigió el único partido en la historia de las mayores sin espectadores, dijo que los aficionados son un componente clave, por lo que jugar encuentros en campos vacíos afectaría a los peloteros.

En entrevista de radio, Showalter destacó que «se necesita gente allí y que diga: ‘Oye, es importante lo que estás haciendo. Contamos contigo’».

Agregó que «necesitas ese parpadeo emocional, por así decirlo, que te hace darte cuenta de porqué haces todas estas cosas, especialmente en el béisbol, donde disputas 162 juegos, siete días a la semana».

El piloto dijo que «eso es lo que me cuesta comunicar a los entrenadores de fútbol e incluso a los del baloncesto. Jugamos todos los días. Necesitamos esa emoción».

El 29 de abril de 2015, Showalter logró que los Orioles de Baltimore obtuvieran una victoria de 8-2 sobre los Medias Blancas de Chicago en el «Camden Yards», un partido jugado sin aficionados debido a preocupaciones de seguridad después de varios días de disturbios que se registraron en la ciudad.

Recordando ese partido, Showalter señaló que «lo que realmente me impactó fue la cantidad de emoción del juego y muchas de las cosas que se manejan durante el transcurso del partido a través de las emociones de los aficionados».

Showalter indicó que «no teníamos música tampoco. Era puro béisbol. Podías escuchar a los locutores hablar. Tenías que tener cuidado con lo que le dijiste a los árbitros porque podían escuchar cada palabra. No tuvimos que usar los teléfonos bullpen. Podríamos gritar allí abajo. Pero fue realmente diferente».

Si los partidos se llevan a cabo sin aficionados, Showalter adelantó que se «expondrá» a los jugadores a que «se motiven a sí mismos».

«Creo que (para) todos, la novedad se desvaneció muy rápidamente. Sabíamos que era un camino por el cual no queríamos seguir».

También señaló que eso no es malo, pero añadió que confiar demasiado en la propia motivación puede convertirse en un problema porque la energía de los aficionados es otro componente del éxito en el béisbol profesional.

Showalter también entrenó a los Diamondsbacks de Arizona, Vigilantes de Texas y Orioles.

