Cien cadáveres se pudrían en camiones de mudanzas de la empresa U – Haul en calle de Queens

NUEVA YORK._ El fétido hedor a cadáveres podridos mantenía a los residentes de un área en el vecindario Flatlands en Queens, fuera de control hasta que llamaron al 911 reportando la situación y cuando los policías llegaron a las inmediaciones de la funeraria “Andrew T. Cleckley Funeral Services” en la avenida Utica hallaron cien cuerpos de muertos por COVID -19 en dos camiones de la empresa mudancera “U-Haul”, con 50 cajas de cartón cada uno, y donde estaban los cadáveres putrefactos.

La policía se comunicó con la Oficina del Médico Forense que envió morgues móviles donde os muertos fueron transferidos con sus cuerpos forrados en trapos blancos simulando “muñecos” que eran movidos hacia un lado y otro, por los manejadores funerarios de la ciudad.

Las escabrosas imágenes difundidas ayer miércoles por el canal 7 de la cadena ABC News, muestran a los trabajadores mortuorios zarandeando los cuerpos como si se tratara de bultos comunes.

Los camiones no refrigerados no se consideran apropiados para almacenar cadáveres y son innecesarios ya que la ciudad había obtenido las morgues móviles para mantener temporalmente los cuerpos de los muertos para los que las funerarias locales no tienen espacio.

Al enterarse de la situación el miércoles, la ciudad envió el equipo de almacenamiento adecuado para guardar los cuerpos. Funcionarios municipales y estatales ayudaron a transferir los muertos a las morgues móviles.

Los vecinos indicaron al noticiero local “Eyewitness News” de ABC que presenciaron los cuerpos que fueron colocados dentro y fuera de los camiones sin refrigeración durante un mes y no en ataúdes sino en bolsas para cadáveres.

Algunos dijeron que también notaron mucha falta de respeto a los cuerpos.

«Si le hicieran eso a mi padre o mi madre o mi hermana o mi hijo, me volvería loco», dijo el vecino John Di Pietro.

El dueño de la funeraria indicó a los funcionarios de la ciudad que su congelador para cadáveres dejó de funcionar.

El Departamento de Salud del Estado, que autoriza las funerarias, fue notificado y abrió una investigación que está en curso según la televisora.

Se espera que haya cargos en los tribunales por manejo inapropiado de restos humanos.

El doctor David Penepent, profesor asociado de ciencias mortuorias en el Colegio Comunitario de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), en el poblado de Canton, fue enviado a la escena por el estado para ayudar al manejo de los cadáveres.

«Esta funeraria está sobre cargada con restos humanos y eso es cierto», dijo Penepent.

La policía cerró la calle para controlar decenas de curiosos y mantenerlos alejados debido al riesgo de infección por cuerpos putrefactos.

Los investigadores dijeron que no hay sospechosas de intención criminal.

El ayuntamiento dijo que las morgues móviles están preparadas para mantener refrigerados los muertos hasta por un año.

El presidente del condado de Queens, Eric Adams, dijo que está formando un comité que encontrará la manera de lidiar con los cuerpos encontrados en la funeraria.

El comité incluirá a todos los que forman parte de los organismos de manejo.

