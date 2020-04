¿Alianza con el “renegado”?

El que José Tomás Pérez, miembro del Comité Político, proponga a la franca que el PLD pacte un acuerdo electoral con el “renegado” Leonel Fernández (que ha rechazado tajantemente la idea) indica que hay pánico en las graderías moradas, porque el Penco no pega ni con Coquí; porque aquellos embarcados por Danilo en la precampaña se han puesto al margen; porque no se vislumbran grandes alianzas con partiditos bisagras y porque la oposición sigue viento en popa. (Ojo: Contrario a lo que sugiere Temo Montás, José Tomás, ex senador, ex secretario general y ex precandidato presidencial, no improvisa ni es un loco viejo).

