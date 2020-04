Dominicanos en Estados Unidos apoyan voto por correo para elecciones de julio

NUEVA YORK._ La mayoría de dominicanos radicados en los Estados Unidos, con 406,536 inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) del total de 595, 879 en las principales ciudades del exterior, se muestran acorde con que el tribunal de elecciones, utilice el voto por correo para garantizar el derecho constitucional a elegir y ser electos, según sondeos hechos entre dirigentes partidarios y activistas políticos principalmente en los estados de la circunscripción #1, donde radica la mayoría votante y que incluye representativamente a Canadá, donde el Gobierno no acepta comicios de países extranjeros.

Ante la cercanía de las elecciones extraordinarias cuya fecha del 17 de mayo tuvo que ser movida a julio por la propagación de COVID-19, y la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no apoyar el proceso, la mayoría de los voceros del liderazgo, coincidió en que el voto por correo sería la mejor opción y método para no excluir a la diáspora de decidir por el próximo presidente de la república y los nuevos senadores y diputados.

A ello, se anexa la frustración de la diáspora que fue excluida de sufragar en las elecciones municipales, por lo que las fuertes críticas a la JCE se mantienen.

El nivel de desconfianza es de tal nivel, que también la mayoría cree que no habrá elecciones este año en la República Dominicana ni el exterior, basándose en el pánico que persistirá por COVID-19.

“Sabemos una enorme parte de los electores dominicanos podrían abstenerse por el miedo a ser contagiados”, dijo el politólogo Armando Pérez, graduado en ciencias políticas en la universidad de Washington DC, hace más de 20 años.

Consultado por este reportero, el doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de ultramar del PLD en esas mismas elecciones, dijo que de hacerlo por internet, mucha gente se quedará fuera porque todavía no hay preparación para garantizar la participación mayoritaria en un sufragio cibernético, añadiendo a eso, la falta de experiencia de los dominicanos para manejar sistemas y plataformas digitales complicados, como son las de las votaciones.

“Hay que buscar un método en el que nadie se quede sin votar”, añadió Polanco, quien es también Ministro Consejero en la OEA y un defensor a capa y espada del voto dominicano en el exterior.

La imposibilidad de acudir físicamente a las urnas, que se abren en las escuelas públicas de los estados de las circunscripciones de Estados Unidos, también amplía la opción de que la JCE, tenga que optar por el voto por correo.

Pero, los dirigentes sostienen que es responsabilidad de la junta, garantizar esa participación, por lo que debe incluir en su presupuesto el pago de los sellos postales.

“Esta propuesta es sumamente importante y garantiza definitivamente nuestro derecho a elegir y ser electos como la afianza la constitución dominicana, pero ese voto debe ser enviado directamente a la sede principal de la JCE en la República Dominicana o a sus oficinas del exterior (OCLEE), que deberán formar un equipo humano específico y preparar una logística para recibir las papeletas”, dijo Emilio Tavares, que se identifica solo como observador de los procesos comiciales dominicanos y otros países de América Latina.

Tavares, recordó que trabajó en las Naciones Unidades en el departamento de monitoreo de muchas elecciones en El Caribe.

La propuesta del voto por correo, incluye a países de Europa, como España, Italia, Holanda y otros, cuentan con importantes poblaciones de inmigrantes dominicanos.

España, registra 81,506 votantes, mientras Italia tiene 14,630, pero ambas naciones también fueron epicentros mundiales de COVID-19 al igual que Estados Unidos que los superó y según los voceros, habría que esperar la decisión de las autoridades de esos países europeos.

