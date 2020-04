Politólogo afirma Leonel no necesita pactar con cúpula del PLD porque las bases le mantienen apoyo

NUEVA YORK._ Ante la propuesta del embajador dominicano en Washington DC y miembro del Comité Político (CP) del PLD, José Tomás Pérez, el politólogo Jaime Vargas, afirmó que el ex presidente Leonel Fernández no necesita pactar o hacer acuerdos con la cúpula de ese partido, porque las bases peledeístas, siguen siendo fieles al ex mandatario y le darán su voto en las elecciones presidenciales de julio.

Vargas, dijo que una muestra de ello es que el candidato del PLD y el Gobierno, Gonzalo Castillo, no avanza ni sube en ninguna encuesta, mientras Leonel sigue repuntando en las preferencias del pueblo, lo que refleja que las bases del partido, siguen apoyándolo.

“Las bases del PLD han apoyado y siempre han estado con Leonel, lo que han demostrado en todos los escenarios, y por ende, la propuesta del embajador Pérez para que se haga un pacto con la cúpula, es innecesaria”, añadió Vargas.

“Para mí, Leonel no necesita unirse con la alta dirección el PLD, que ha demostrado que lo que hace es daño constantemente al ex presidente y todo el tiempo, traicionaron a la esencia del profesor Juan Bosch, a la ideología y el método de hacer política del partido y por ende, Leonel, no debe en ningún momento aceptar reunirse ni tener ninguna relación con la cúpula”, dijo.

Vargas, pidió a Leonel rechazar con firmeza cualquier propuesta en ese sentido que es producto de la desesperación del oficialismo derrotado y siga siempre al lado de las bases que lo apoyan.

“Leonel sigue unido en todo momento a esas bases del PLD porque todos somos y estamos unidos a esas bases fuertes del partido. También vimos el artículo de Víctor Grimaldi, invocando las alianzas de líderes de otros tiempos como Stalin, Mao Zedong, Zhou Enlai y otros, pero con la cúpula nunca”, advirtió Vargas.

Dijo que el único compromiso que Leonel debe mantener es con sus bases que siempre lo han apoyado y le mantendrán el respaldo.

