Que no inventen…

En las últimas semanas, igual que usted, aquel y el otro, hombre o mujer, he hecho largas filas en los bancos, en los supermercados, en las tiendas de lo que sea; igual que todos, siempre con mi horrenda mascarilla y mis no menos horrendos guantes; claro, siempre a no menos de un metro de distancia de quien me ha tocado adelante y del que llegó después que yo; y, por supuesto, siempre a la intemperie en la mañana o la tarde temprano (antes de volver a la forzosa prisión domiciliaria). Entonces, que ningún fatal invente: ¡El 5 de julio, todos a votar!

