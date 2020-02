Boricua liberado después de 25 años preso siendo inocente demanda por $100 millones de dólares

NUEVA YORK._ Christian Pacheco, un boricua que estuvo 25 años preso, al ser condenado siendo inocente por el asesinato del pandillero de los Latin King´s, Lemuel Cruz en diciembre de 1995 en el restaurante “Sabor Latino” en Brooklyn, está demandando al estado de Nueva York por $100 millones de dólares, compensación que reclama por daños punitivos y un trauma de por vida.

Pacheco, de 42 años de edad, siempre alegó que lo que hizo tratar de salvar a la víctima, el hombre asesinado brutalmente a puñaladas, pero los investigadores de la policía y los fiscales, le fabricaron un caso de homicidio, llevando testigos con testimonios falsos y manipulando evidencias para incriminarlo.

El boricua demandante fue acusado de cortarle el cuello a Cruz, pero los fiscales de la Unidad de Revisión de Convicciones de la oficina del Fiscal del distrito de Brooklyn descubrieron que fue otra persona quien le la puñalada mortal a la víctima.

Pacheco dijo que no se arrepiente de sus acciones en el momento del asesinato de Cruz.

“No me arrepiento de haberlo ayudado, sinceramente, no lo hago. Ese es el tipo de persona que soy», dijo Pacheco en la conferencia de prensa en la que anunció la demanda.

“Me siento bendecido de ser libre nuevamente. Y me siento agradecido de que se me haya concedido nuevamente mi libertad”, añadió Pacheco. “Todavía no me he recuperado por completo. No he podido dormir, pero me siento bendecido más que nada.

“Ya conocí a mi madre y la vi y la abracé y besé a mi abuela», agregó.

Pacheco, pasó el último cuarto de siglo tras las rejas por el brutal asesinato de Cruz, quien fue asesinado por motivos raciales. Pacheco conocía a Cruz e intentó detener el asalto alejando a los agresores de la víctima, dice la demanda presentada contra el estado de Nueva York.

El puertorriqueño fue apuñalado por la espalda mientras intentaba salvar a Cruz. Los policías lo llevaron a un hospital, donde los detectives lo interrogaron sobre el asesinato, según la demanda.

«El señor Pacheco mantuvo su inocencia minutos después de que Lemuel Cruz había sido asesinado», dijo el abogado Derek Sells, quien representa a Pacheco.

Cruz fue asesinado porque algunos miembros de los Latin Kings creyeron que había atacado a un integrante de la pandilla.

Testigos y amigos de la víctima que testificaron durante el juicio dijeron que el hombre latino de piel oscura fue atacado cuando salía del baño a una pelea en la pista de baile que ya estaba en marcha.

Cuatro sospechosos, incluyendo a Pacheco fueron arrestados y acusados ​​de obligar a Cruz a salir por una puerta lateral donde lo patearon, golpearon, apuñalaron y le cortaron la garganta.

Pacheco, fue condenado en un juicio con jurado y después de estar los 25 años en prisión fue el 11 de febrero de este año.

