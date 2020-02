Miles de dominicanos discapacitados serían afectados por medida de Trump que exige hablar inglés para recibir servicios sociales

NUEVA YORK._ Miles de dominicanos discapacitados con diferentes afecciones de salud que reciben, están solicitando y esperan buscar beneficios de servicios sociales, serían afectados por una nueva medida del presidente Donald Trump, que a partir de ahora, les exigirá a los solicitantes que hablen inglés para poder recibir la ayuda, no importando que sean residentes permanentes o ciudadanos estadounidense.

En la comunidad dominicana en Estados Unidos, miles de criollos figuran en la nómina del Seguro Social, desde donde se les otorgan los servicios del Medicare en sus partes A y B, y en caso de que no puedan pagar la prima, se les adiciona apoyo para pagarla a través de Medicaid.

El Medicare es el seguro federal (Gobierno nacional) y el Medicaid es procesado por los estados, pero con el aporte de Washington.

Esta semana, Trump anunció también que cortará $16 mil millones de dólares al fondo federal de apoyo al Medicaid al estado de Nueva York, como parte de su enojo porque según alega, la Ciudad Santuario, protege a los inmigrantes ilegales criminales.

Según la disposición de Trump, para aplicar a los beneficios del Seguro Social, el solicitante discapacitado, cuya dolencia dure más de un año, tiene que someterse a una evaluación en el nivel educativo y hablar inglés, para garantizar, según el Gobierno federal, que pueda encontrar un trabajo, cuando se le notifique que no seguirá recibiendo la ayuda social.

Cuatro tipos de categorías se establecen en la medida: educación secundaria y superior, educación marginal, educación limitada y se califica como “analfabeto” a aquellos que no puedan comunicarse en inglés.

La medida entraría en vigencia el 27 de abril de este año, y se anulará el inglés como parte de los logros educativos del solicitante, por lo que quienes no hablen ese idioma, tendrán mayores obstáculos.

Es decir, la Administración del Seguro Social (SSA) no consideraría a partir de la referida fecha la incapacidad de una persona para hablar inglés en las aplicaciones, para el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y los beneficios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o ayuda adicional.

Las reglas vigentes, especifican que la SSA solo tiene en cuenta la habilidad de un o una solicitante para comunicarse en inglés cuando su edad sobrepasa los 45 años o más, presumiendo que es más difícil que personas mayores puedan dominar el inglés por lo que pueden conseguir un empleo.

«Un programa de discapacidad exitoso debe evolucionar y apoyar la toma de la decisión correcta tan pronto como sea posible. Para ayudarnos a hacer eso, debemos modernizar las reglas y normas que usamos para evaluar cómo determinamos los beneficios por discapacidad», dice la SSA en su sitio oficial.

