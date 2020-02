JCE y partidos acuerdan uso de escáneres para elecciones municipales de marzo

Las direcciones de Informática y Elecciones de la Junta Central Electoral (JCE) junto con los delegados de los partidos políticos acordaron la noche de este lunes la utilización de escáneres para la transmisión de las actas de votación en las próximas elecciones municipales del 15 de marzo de este año.

De acuerdo con el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Orlando Jorge Mera, estos exigieron que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Unión Interamericana de Organismos Internacionales (Uniore) hagan una auditoría a los equipos a utilizar.

“Quiero aclarar que esos escáneres solo se van a utilizar para enviar una fotografía de las actas”, dijo Mera, al salir de la reunión en la que participaron miembros de la misión de la OEA y que se extendió desde las 7:00 pm hasta las 10:00 pm.

El delegado ante la JCE del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, indicó que además del uso de los escáneres quedaron consensuados la forma del cómputo electoral y el uso del cuadernillo para el conteo en las mesas electorales.

“Lo que está pendiente es que el elemento que ellos pidieron que la Junta Central Electoral no puede hacerlo porque esos equipos están pendientes de auditoría”, declaró Díaz.

Agregó que los equipos “no se pueden sacar de ahí y no podemos esperar a que termine la auditoria de la OEA”.

También aseguró que el PLD estaría de acuerdo para cualquier proceso “viable” que en “el corto tiempo” se pueda llevar a cabo por parte de la JCE.

Los delegados de los partidos políticos se reunirán nueva vez con las direcciones de elecciones e informática de la JCE el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana con la presencia de la misión de la OEA.

Uso de laptops

El PRM propuso la utilización de laptops debido a que -según explicó Jorge Mera- el escrutinio de un acta correría el riesgo de que la caligrafía de una persona “no sea la mejor” al momento de la transmisión de los resultados.

Uso de cámaras

El tema del uso de las cámaras no fue debatido durante el encuentro aunque el delegado del PLD dijo que no habría tiempo para utilizar esta herramienta para las elecciones del 15 de marzo debido a que habría que licitar estos equipos.

Fuente: Diario Libre

