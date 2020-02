Sabotaje y espionaje en elecciones municipales, dominan temas de la semana, Guerra de inteligencia danilistas, leonelistas, PLD, Fuerza del Pueblo y contra PRM

El sabotaje y el espionaje a los votantes, como a una supuesta conversación entre un coronel de la Policía y un técnico de una empresa telefónica en las fracasadas elecciones municipales del domingo 16 de febrero, dominaron la temática nacional en la semana que concluye.

En la semana un coronel asignado a la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y un técnico de la empresa Claro fueron investigados por un “sabotaje” a los colapsados comicios municipales.

Según el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de la empresa telefónica y conectividad, Manuel Antonio Regalado Martínez, fueron detenidos e investigados por supuestos indicios de que estos presuntamente tienen conocimiento de un supuesto boicot al sistema automatizado en las elecciones municipales.



En una rueda de prensa celebrada el pasado martes, el director de la Policía explicó que ambos han sido investigados después que la Policía Nacional obtuviera información de que estos alegadamente tienen conocimiento “de una posible trama de lo ocurrido el pasado domingo” en los comicios municipales.

“Daremos detalles basados en la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología”, anunció el director de la Policía Nacional.

El investigado coronel Guzmán Peralta desde hace un mes forma parte de la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader y previo a su designación era el comandante policial en Juan Dolio, San Pedro de Macorís.

Bautista aclaró que la investigación no tiene nada que ver con el proceso técnico forense y pericial que debe trabajar la Junta Central Electoral (JCE).

Iniciada la semana, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través del abogado Antoliano Peralta, solicitó garantías a la integridad física del coronel Guzmán Peralta y de sus familiares. Una vivienda familiar del coronel Guzmán Peralta fue allanada previo a su detención.

TECNICO DE CLARO

En lo que concierne al técnico de Claro Dominicana, Manuel Antonio Regalado Martínez, quien habría sido torturado y detenido por su presunta vinculación al denunciado sabotaje en las elecciones municipales, acudió a un centro médico en el sector de Los Prados para recibir atenciones médicas.

Regalado Martínez fue investigado por la Policía por supuestamente tener conocimiento sobre un incidente relacionado con los equipos del sistema de voto automatizado que utilizaran en las elecciones municipales, suspendidas por la Junta Central Electoral (JCE).

La empresa Claro expresó, al referirse al caso de Reglado Martínez, que “en su trayectoria de nueve décadas en República Dominicana se ha destacado por ser fiel cumplidor de las leyes y regulaciones vigentes, apegado a un riguroso código de ética.

¿ESPIARON A CORONEL Y EMPLEADO DE CLARO?

La supuesta conversación de WhatsApp entre el coronel de la Policía Ramón Guzmán Peralta y el técnico de Claro Manuel Antonio Regalado, fue develada en el programa El Despertador del Grupo SIN, iniciada a las 11:34 de la mañana del 16 de Febrero pasado.

La grabación de esa conversación da entender que ambos habrían sido víctima de una acción de espionaje, motivando una investigación por parte de la Policía Nacional.

La presunta conversación entre el coronel de la Policía y el técnico de Claro es la siguiente:

Técnico: No se confíe, cuídense de ese programa que no sea utilizado el electrónico.

El coronel: Bien bien.

Técnico: Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático, a Herrera de forma sospechosa.

Coronel: No le permitimos entrar.

Técnico: Le voy a pasar el dato del coronel, que salió de la empresa.

Técnico: Hermano no puedo compartir las fotos. Las garras del León.

Técnico: En un rato diré a ciencia cierta lo que pasó.

Técnico: Hermano ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectados.

Técnico: Aun aquí, aun estoy aquí.

Coronel: OK

Técnico: Regresaron los equipos. Pero no recogieron los mismos a la configuración de fábrica. Hay un equipo que mandaron a sacar de Junta, pero no han podido sacarlo, ese equipo es la llave de todo. Me pidieron sacar la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme, ellos se encargarán de lo otro para sacar algo. No sé qué, pero todavía está en la Junta.

¿QUIEN ES ESE CORONEL?

En la presunta conversación entre el coronel de la Policía y el técnico de Claro sale a relucir que un coronel conocido como El Asiático quería entrar a la sede central de Herrera de forma sospechosa” y que no le permitieron entrar.

ESPIONAJE EN MESAS ELECTORALES

La revelación del presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temistocles Montás, de que esa organización puede saber hora por hora de lo que está pasando en los centros de votación y de quienes han ido a votar, genera la siguiente pregunta: ¿espionaje en las mesas electorales?

GUERRA DE INTELIGENCIA ENTRE DANILISTAS, LEONELISTAS Y EL PRM

También una guerra de inteligencia ha arreciado desde muchos días antes de las elecciones municipales enfrentando a danilistas, leonelistas, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y contra Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Si bien es cierto que el gobernante PLD cuenta con los servicios de inteligencia del Estado y maneja mucha información privilegiada, lo mismo ocurre con los equipos políticos de Leonel Fernández y Luis Abinader que manejan informaciones claves sobre los peligros que amenazan la democracia dominicana.

Abinader es enterado sobre todos los planes de conspiración política para intentar evitar que gane las elecciones de mayo.

El ex presidente Leonel Fernández cuenta con un equipo de inteligencia compuesto por mayores generales, generales y coroneles colocados en retiro y que dedicaron parte de su vida a la vida militar y policial, como a los organismos de inteligencia del Estado.

El ex presidente Fernández goza de mucha popularidad entre oficiales militares y policiales, quienes también están enterados de noticias que deben ser de interés de políticos interesados en gobernar el país.

Además, Fernández ha recibido el respaldo político de ex ministros de las Fuerzas Armadas, ex comandantes generales de los cuerpos armados, ex directores de agencias de seguridad del Estado, como de ex jefes de la Policía Nacional.

En el caso de Luis Abinader, también se les vienen acercando por sus posibilidades de dirigir el país, muchos generales y coroneles retirados, como activos que conocen al dedillo muchos temas de interés del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno.

La guerra de inteligencia entre gobiernistas, leonelistas y Luis Abinader es un pleito casado, comentan quienes abordan la temática en las peñas sobre temas militares y policiales.

PREGUNTAS

En diferentes lugares del país preguntan desde el domingo pasado, ¿una mano oculta en el sabotaje de las elecciones?.

¿No es retroceso que se espíe a ciudadanos en las urnas y que luego se diga que el PLD sabe porque candidato o partido votó?.

ORGANISMOS DE SEGURIDAD MUY ACTIVOS EN FEBRERO

Los organismos de seguridad, como es natural, infiltraron la Junta Central Electoral, Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y dan un seguimiento especial a los eventos organizados por el ex presidente Leonel Fernández, en medio de las pugnas políticas entre el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina y el ex presidente Leonel Fernández.

CRIMENES Y DELITOS ELECTORALES

El Movimiento de Ciudadanos Comprometidos con la Democracia y la Institucionalidad solicitó a la Procuraduría General de la República investigar supuestos delitos y crimenes electorales que habrían sido cometidos en las elecciones municipales.

El Grupo recomendó incautar y secuestrar los equipos electrónicos utilizados para el voto automatizado y órdenes de allanamiento y de secuestro si fuere necesario, además de los arrestos de cualquier persona o institución de la que existan indicios de su participación en los hechos denunciados.

PERDIDAS MILLONARIAS

Con la suspensión de las elecciones municipales, el país acaba de perder RD$ 8, 377 millones. El fracaso del voto automatizado impidió el voto de 4,644, 590 personas.

SECUESTROS A POLITICOS OPOSITORES

En diferentes comunidades se denunció la persecución y hasta secuestros de algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno días antes de las elecciones colapsadas el domingo.

COMPLOT CONTRA CANDIDATOS DE OPOSICION

El que no aparecieran los políticos de oposición en la boleta del voto automatizado y si los del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es un complot, no hay dudas, contra los candidatos políticos opositores.

¿A QUIEN SE REFIRIO DANILO EN SU DISCURSO?

En una alocución dirigida al país el pasado lunes, el presidente Danilo Medina consideró que no se puede permitir que unos pocos que no quieren regirse por las reglas democráticas manchen la reputación de la República Dominicana, propaguen noticias falsas, pongan en entredicho las instituciones y amenacen la senda del progreso que venimos recorriendo”. ¿A quién o quienes se refiere el presidente Danilo Medina?

En su mensaje, Medina abordó el tema de las suspendidas elecciones municipales del domingo 16 de febrero pasado, expresando que desde el gobierno tiene la obligación de proteger la institucionalidad democrática y garantizar el respeto al orden constitucional.

El discurso del presidente se produjo horas después de que la Junta Central Electoral convocara elecciones extraordinarias para el domingo 15 de marzo próximo.

FEDERICO ANTUN BATLLE

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, refiriéndose a la suspensión de las elecciones municipales, expresó que “eso no fue la Junta que lo hizo. Estoy seguro que hay manos ajenas a la junta que están como las palomas tirándole a la escopeta, tirándole a la oposición”.

SE LA JUEGAN POR TRANSPARENCIA ELECTORAL

Orlando Jorge Mera, Luis Abinader, doctor Leonel Fernández, Juan Bolívar Díaz Santana, Federico Antún Batlle, José Ignacio Paliza, Vinicio Castillo Semán y otras personalidades de la vida nacional, se la están jugando por la democracia y la transparencia electoral.

Están reclamando los responsables del boicot a las elecciones paguen por el delito que cometieron contra la voluntad del pueblo dominicano.

OBISPOS

La Conferencia del Episcopado Dominicano denunció que la suspensión de los comicios municipales empaña ya hace daño a la democracia dominicana, favoreciendo una solución a la situación planteada con la suspensión de los comicios el domingo 16.

DICTADURA

Muchos preguntaron días antes de las elecciones municipales, si en el país hay una dictadura, criticando los ataques de una funcionaria muy pegada en el Palacio Nacional contra los periodistas Huchi Lora, Altagracia Salazar y el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera.

OPINION DEL PUEBLO

Ciudadanos emitieron cientos de opiniones sobre las suspendidas elecciones municipales, entre las que se destacan:

“El sabotaje a las elecciones es un acto dictatorial”.

“La Junta Central Electoral ha botado miles de millones de pesos en equipos que no han servido para nada”.

“Botan miles de millones de pesos en subsidios a partidos políticos que no resuelven un solo problema al pueblo dominicano, que es el que paga los impuestos junto a las empresas privadas”.

“Castaños Guzmán y el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) fracasaron en las elecciones municipales”.

La convocatoria de nuevas elecciones municipales para el 15 de marzo ha desatado los demonios con los partidos políticos, no consultados por el pleno de la Junta Central Electoral”.

“La Junta Central Electoral metió el país en una crisis con la suspensión de las elecciones municipales”.

“Opositores reclaman comisión de seguimiento y autoría técnica a elecciones”.

“No podemos permitir que se silencie la voz del pueblo”, Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“PLD saluda nueva fecha de comicios municipales”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CRISIS VIVE RD

Posterior al fracaso de las elecciones municipales, diferentes medios de comunicación han emitido opiniones sobre el particular, entre las que se destacan:

“El presidente de la República pronunció un discurso adecuado, moderado y eficaz. Hizo un llamado a la concordia, a la responsabilidad, de respaldo a la institucionalidad, de defensa a la imagen del país y de apoyo a las nuevas elecciones convocadas por la Junta Central Electoral (JCE)”. (Editorial Periódico El Día, marres 18 de febrero de 2020.

“Dinero perdido, los intentos por agregar tecnología a las elecciones en el país han sido un rotundo fracaso que nos ha costado mucho. Desde los escáneres y los lectores de huellas hasta los equipos para votar de manera automatizada, hemos ido de fracaso en fracaso debido a que ninguno ha sido utilizado con eficiencia en las elecciones para las que fueron adquiridos”. (José Miguel de la Rosa, Mi Voz, periódico El Día 18 de febrero de 2020).

“La JCE debe explicar qué pasó”, (German Marte, periódico El Día, martes 18 de febrero 2020.

