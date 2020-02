El año electoral nos deja frecuentes atentados a la democracia dominicana.

Una funcionaria hace poco mandó a atacar a los periodistas Huchi Lora y Altagracia Salazar, como al dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, algo inaceptable que debió provocar la destitución de esa directora de un organismo perteneciente a la Presidencia.

Nuevamente se denunció la compra de cédulas en las colapsadas elecciones municipales.

Posterior a esto se denunció el uso masivo de dinero público en la compra de electrodomésticos y fundas de alimentos para repartirlas e intentar aplastar la oposición en los comicios del 16 de febrero pasado.

Luego de las primarias del 6 de octubre de 2019, el ex presidente Leonel Fernández denunció el uso del poder para impedir que fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En los días en que diferentes partidos se oponían a una reelección presidencial del presidente Danilo Medina en manifestaciones frente al Congreso Nacional, fue denunciada la presencia de miembros de la seguridad del Estado usando drones para ubicar a opositores.

En esta semana no ha salido de los medios de comunicación el tema del sabotaje a los comicios municipales, un crimen que no debe quedar sin sanción.

Hace unos días fue sacado del aire un programa muy crítico en Puerto Plata, lo que atenta contra la ley de expresión y difusión del pensamiento.

No hace mucho tiempo intolerables lanzaron un pasquín contra los periodistas Huchi Lora y Juan Bolívar Díaz y ahora quieren silenciar sacándolo de los medios de comunicación y utilizando el terrorismo judicial al periodista Marino Zapete.

La represión brutal contra jóvenes y otras personas que con todo su derecho protestan frente a la Junta Central Electoral (JCE), es un exceso de la borrachera de poder.

Primicias tiene la obligación, el compromiso firme de defender la democracia dominicana.

Por eso rechazamos los excesos del poder que atentan contra nuestra democracia, la que ha costado mucha sangre al pueblo dominicano.

Ni la democracia ni el pueblo dominicano están en venta.

La nación dominicana combate las agresiones y los atentados a la democracia.

