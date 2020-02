Abundan temas explosivos post denuncia sabotaje y suspensión comicios municipales, Malkún y Rafael Núñez encienden la pista, hablan de “Autogolpe” y “Golpe Electoral”

Los temas explosivos crecen como los espaguetis después del denunciado supuesto sabotaje al voto automatizado y la suspensión abrupta de las elecciones municipales el domingo 16 de febrero recién pasado.

Dos revelaciones de José Lois Malkun y del periodista Rafael Núñez, vocero del ex presidente Leonel Fernández, encienden la pista sobre temas de gran importancia que ameritan ser debatidos por su impacto en la opinión publica.

Lois Malkún, ex gobernador del Banco Central , pregunta en un artículo periodístico lo siguiente; “La Trama final: ¿ El Autogolpe?, argumentando que las matemáticas no se equivocan y menos cuando las variables están definidas.

Manifestante dice se necesita matar un presidente



El diez de febrero Malkun expresó su desconfianza en el voto automatizado y expresa que “ el partido de gobierno se jugó el todo por el todo y un día antes de las elecciones un grupo de terroristas informáticos se infiltraron en el software de las terminales del sistema sin autorización de la Junta Central Electoral ni de los partidos, para causar daños que producirían un caos una vez iniciada la votación”.

Malkún cree que si las encuestas muestran una ventaja de Luis Abinader sobre Gonzalo Castillo que supera los 10 puntos cuando falte menos de un mes para las elecciones, se producirá otra crisis a nivel congresional donde el PLD condicionara la reforma constitucional a la rehabilitación el presidente Danilo para que vuelva a ser candidato.

“De no lograrse esta aprobación condicionada y a todas luces perversa, las elecciones de mayo quedan prácticamente en el limbo y es el momento para que el presidente Medina le anuncie al país que las elecciones se posponen hasta el 2022, que es el autogolpe, señala Lois Malkún.

Considera Malkún que si Medina se quedara en el poder sería apoyado por la cúpula militar y el empresariado, militarizarían las calles y el PLD movilizaría a todos sus partidarios para neutralizar los conatos de incendio que pudieran producirse en algunas zonas del país con saldos de muertos y heridos.

“Mientras tanto, la oposición maniatada y acusada de promover los disturbios que alteran la paz pública ve como única salida reclamarle a la ONO, OEA, a Estados Unidos y hasta Donald Trump en persona que impida ese autogolpe, pero todo será inútil. Así nace otra Venezuela en el continente”, indica Malkun

Rafael Núñez

RAFAEL ÑUÑEZ

De su lado, Rafael Núñez, vocero de la Fuerza del Pueblo y persona de confianza del ex presidente Leonel Fernández, denunció en la semana que el presidente Danilo Medina pretende supuestamente, a través de las Fuerzas Armadas, dar un golpe electoral en el país.

El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al presidente Danilo Medina “pretender un golpe electoral” a través de las Fuerzas Armadas. El periodista Rafael Núñez, vocero de FP, aclaró que cualquier investigación sobre el fallo de los daños ocasionados al sistema de votación electrónica deben realizarlas técnicos extranjeros, ya que las entidades del país capacitadas para ello están “permeadas” por el Gobierno.

“Las investigaciones de esas maniobras fraudulentas no están en capacidad de hacerlas en el país, porque las entidades llamadas a esclarecer los hechos están dirigidas o permeadas por el gobierno de @DaniloMedina, que intenta desde las Fuerzas Armadas dar un golpe electoral”, escribió Núñez en su cuenta de Twitter.

Reveló que en el Ministerio de Defensa existe un búnker donde se llevan a cabo reuniones con la participación de la cúpula militar y altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para coordinar acciones para sabotear las elecciones.

Recordó que “el viernes 14 de febrero hice pública la denuncia de que en el búnker (S-5) preparado por el Ministerio de Defensa para sabotear las elecciones se llevan a cabo reuniones en las que participan militares y la cúpula del @PLDenlinea a los fines de sabotear las elecciones”.

Agregó que por órdenes del presidente Danilo Medina, ese búnker construido con recursos externos se utiliza para manipular resultados electorales mediante un sistema informático instalado en la sede del Ministerio de Defensa.

José Lois Malkún

EXPRESION MUY EXTRAÑA

Es considerada como una expresión muy extraña atribuida a un supuesto joven manifestante frente a la Junta Central Electoral exprese que “se necesita matar un presidente” luego de los acontecimientos ocurridos en el país por la suspensión de las elecciones municipales.

Un video divulgado en la semana a través de las redes sociales trae la opinión de ese joven con rostro encubierto.

Para quien emite la opinión “lo único que tiene sentido es matar un presidente”, definiendo la democracia como una ilusión.

MENCIONAN CORONEL EN LIO ELECCIONES

En la semana se divulgó que el nombre de otro coronel, esta vez del Ejército de República Dominicana, salió a relucir en el escándalo producido en República luego de la suspensión de las elecciones del domingo 16 por supuestos inconvenientes con el sistema de votación.

Se trata de Koji Maruyama quien, según el sitio de internet CDN.com.do es director de Logística del Ministerio de Defensa y habría tratado de tener acceso a un equipo de la Junta Central Electoral el día antes de las elecciones.

Este martes la Policía confirmó que investiga sobre el caso al también coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y al técnico de la empresa de comunicaciones Claro Dominigana, Manuel Antonio Regalado Martínez,

El dato de que “un coronel conocido como el asiático” fue ofrecido por Manuel Antonio Regalado en un supuesto chat vía whatsaap que sostuvieron estos dos últimos el sábado, el cual fue dado a conocer este lunes en la mañana por el programa El Despertador. En el mismo se refieren a un supuesto sabotaje a los equipos del voto automatizado utilizado en las elecciones municipales del domingo.

El coronel Guzmán Peralta tiene 34 años como investigador de la Policía, y desde hace mes y medio está al servicio de Abinader.

Juárez Castillo, representante de la FNP en encuentro de la JCE con partidos políticos el miércoles

Un cuarto implicado

Hay un cuarto hombre sobre el cual no ha sido ofrecida ninguna explicación y que habría sido grabado mientras manipulaba misteriosamente el sábado una computadora de la JCE en un colegio electoral que opera en el sector de Naco, de esta capital, sin estar acompañado de personal de este organismo ni ningún delegado político, El video de este último ha circulado profusamente en redes sociales. No se ha especificado si la Policía lo ha llamado a declarar.

El chat entre el coronel y el tècnico

El siguiente es parte del chat que habrían mantenido el coronel Ramón A. Germán Peralta y el técnico Manuel Antonio Regalado:

Técnico: No se confíe, cuídense de ese programa que no sea utilizado el electrónico.

Coronel: Bien bien.

Técnico: Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático, a Herrera, de forma sospechosa.

Coronel: No le permitimos entrar.

Técnico: Le voy a pasar el dato del coronel, que salió de la empresa.

Técnico: Hermano no puedo compartir las fotos. Las garras del León.

Técnico: En un rato diré a ciencia cierta lo que pasó.

Técnico: Hermano ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectados.

Técnico: Aún aquí, aun estoy aquí.

Coronel: OK

Técnico: Regresaron los equipos. Pero no recogieron los mismos a la configuración de fábrica. Hay un equipo que mandaron a sacar de Junta, pero no han podido sacarlo, ese equipo es la llave de todo. Me pidieron sacar la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme, ellos se encargarán de lo otro para sacar algo. No sé qué, pero todavía está en la Junta.

La versión del PRM

En la víspera el PRM señaló que el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta había supuestamente revelado al comando de campaña de este partido que tenía informes de que oficiales de organismos de seguridad del Estado maniobraban para vulnerar a través de puertos del servidor de la JCE, a fin de dañar el proceso electoral.

Según el Coronel Guzmán, a las 3:12 de la madrugada del pasado lunes su antigua residencia, donde viven sus hijas, fue allanada por supuestos agentes policiales y del Ministerio Público que trataron de obligar a una de ellas a que los condujera al lugar donde él estaba.

El PRM dice que tomó la decisión de que el Coronel se presentara el lunes en la tarde al Palacio de la Policía acompañado de los abogados Antoliano Peralta y Luis Soto.

El mates en rueda de prensa el director nacional de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, confirmó el arresto de dicho coronel y del técnico de Claro.

DENUNCIA DE MANUEL JIMENEZ

Manuel Jiménez, candidato a alcalde del municipio de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) , denunció tres días antes de las elecciones, que a esa demarcación fue enviado el coronel Saturnino de León, de trayectoria represiva, para incidentar los comicios del domingo 16.

JUAN TH Y LOS FRAUDES ELECTORALES

“Al margen: ¿Quién y por qué filtró a determinados medios de comunicación la conversación vía washap entre el técnico de Claro y el coronel jefe de la avanzada de Luis Abinader? ¿Quién autorizó la intervención del teléfono del oficial? Obviamente el gobierno quiere matar dos pájaros de un tiro involucrando a sus adversarios más poderosos, Luis Abinader y Leonel Fernández”, opina el periodista Juan TH.

RAMON COLOMBO

De su lado, Ramón Colombo, colaborador de Primicias, pide que investiguen a Temístocles Montas. La más fácil tarea que le haya tocado a cualquier investigador de entuertos electorales es la que deriva del tremendo tollo del domingo, pues para explicarse todo sólo le bastaría interrogar a Temo Montás para que este tremendo genio hablantín le explique cómo pudo saber que el PLD estaba ganando en la mayoría de los municipios, con “un sistema de control de la votación” (mejor que el de la Junta esa) que le aseguraba “saber lo que ocurría hora por hora en cada mesa de votación” y quién votaba a favor o en contra de su partido…(A confesión de parte, relevo de pruebas).

OPINION DE ZAPETE

Marino Zapete colocó en las redes sociales el siguiente mensaje sobre lo que vive el país.

“ A mí me quieren meter en la cárcel porque denuncié un acto de corrupción. A este joven lo torturan porque denuncio un fraude del gobierno en las elecciones. ¿Hasta dónde llegarán?

PROTESTAS

Las protestas en casi todo el país, Santo Domingo, Santiago, Moca, Nagua, San Francisco de Macorís, Higuey, La Vega, San Cristóbal y otras comunidades por la suspensión de las elecciones, acusaciones de autoritarismo al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), una democracia amenazada por un denunciado sabotaje electoral, los ataques al sistema que le permite al PLD saber por quién vota un ciudadano el día de las elecciones y resultados electorales adelantados, el cuestionamiento del candidato presidencial Luis Abinader a la investigación policial del alegado sabotaje a los comicios, el ataque a bombazos a jóvenes que protestan en la Plaza Independencia frente a la Junta Central Electoral (JCE), son temas explosivos post elecciones municipales.

También, las presiones de miles de jóvenes y otras personas en todo el país para que los que miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y algunas juntas electorales de pueblos del interior. Los miembros de la JCE descartan que renuncien.

EN LA REUNION DE LA JCE CON PARTIDOS

En la reunión de la JCE con representantes de los partidos políticos salieron temas muy calientes, entre los cuales se encuentra la del representante de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Juárez Castillo y Dionisio Restituyo, del Frente Amplio, denuncia de que un funcionario del DNI está vinculado al proceso electoral.

De su lado, Restituyo denunció que este es el único país donde un ministro de Interior y Policía es delegado de un partido político ante la JCE.

SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil está exigiendo que la JCE restaure la confianza y un peritaje exhaustivo de votación.

MAS TEMAS CONFLICTIVOS Y EXPLOSIVOS

Fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, quien luego de una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denuncio un sabotaje a las elecciones del domingo 16 de febrero.

Esa reunión se llevó a cabo en la Casa Presidencial del PLD y luego de concluida Montas ofreció una rueda de prensa.

CASO DE CORONEL Y TECNICO DE EMPRESA TELEFONICA

Entre los temas explosivos y que generan investigaciones periodísticas se encuentran el apresamiento de un coronel de la Policía Nacional y de un técnico de una empresa telefónica, investigados bajo la acusación de cometer un presunto delito electoral durante la elecciones municipales.

El coronel de la Policía Nacional Ramón Antonio Guzmán y Manuel Regalado han sido interrogados por su presunta vinculación con un alegado sabotaje a las elecciones municipales y según la Policía, han arrojado que hay evidencias que los vinculan a esos hechos.

A la hora de cerrar la presente edición impresa de Primicias no había sido identificado el supuesto autor principal en la alegada trama contra las elecciones municipales.

SOMETIMIENTO

El jueves 20 de febrero fue anunciado el sometimiento del técnico de la empresa telefónica y el coronel Guzmán Peralta por delito electoral.

La justicia tiene el reto de determinar si es verdad o mentira lo que dice la Policía Nacional de que el coronel y el técnico supuestamente colaboraron con los “autores principales en sabotear las elecciones”.

El Tribunal Superior Electoral designó los jueces para conocer los delitos electorales.

Personas que conocen la trayectoria del técnico de la empresa telefónica defienden su seriedad en la sociedad dominicana.

REUNION DEL PRESIDENTE MEDINA CON LOS DIRECTORES DEL DNI Y DE LA POLICIA NACIONAL

El pasado miércoles el presidente Danilo Medina se reunió con los directores del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, y el de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, con quien seguro abordó el tema de las investigaciones sobre el supuesto sabotaje a las elecciones, las protestas en casi todo el país por la suspensión de las elecciones y la situación del país después de los comicios.

DEFENSA DEL DIRECTOR DEL DNI AL CORONEL MARUYAMA

En el Palacio Nacional, el director del DNI, Pared Pérez, reveló que el coronel Koji Maruyama, mencionado en una conversación del técnico de la empresa telefónica y el coronel Guzmán, de la Policía, forma parte de la Policía Militar Electoral y era el responsable de custodiar la entrada y salida en la sede de la Junta Central Electoral (JCE) y de los equipos que se iban a utilizar en las elecciones.

OTRAS REACCIONES

El Partido Revolucionario Independiente (PRI), a través de su presidente, Trajano Santana, favorece una investigación sobre el alegado sabotaje a las elecciones, proceso en el que deben participar los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES y la Procuraduría General de la República.

SUSPENSION DE LAS ELECCIONES, SABOTAJE, PROTESTAS Y LA ECONOMIA

La suspensión de las elecciones, la denuncia de un supuesto sabotaje a los comicios, las protestas y los cuestionamientos a la Junta Central Electoral ( JCE) perjudican la economía dominicana.

ATAQUES A UN CORONEL DEL EJERCITO

“ Las bombas lacrimógenas contra manifestantes frente a la Junta Central Electoral (JCE) fueron tiradas “accidentalmente” por un subalterno del coronel Castillo, hermano de Gonzalo Castillo, buscando reacciones para justificar la represión y violencia”, considera Claudio Caamaño Vélez.

“Están jugando al caos”, expresa Caamaño Vélez.

OPINION DE LUIS ABINADER

De acuerdo a lo expresado por Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y otras fuerzas políticas, “el país está en crisis por sectores enfermos con poder”.

