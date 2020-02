LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Juan Moreta

A pesar de que La Secretaria de Estado de Educación, hoy (Ministerio de Educación), en 1998 emite la Orden departamental no. 6 – 98 que crea el Departamento de Informática Educativa, con el objetivo de fortalecer los procesos pedagógicos y administrativos y además, promover la construcción de una cultura informática en la sociedad dominicana e incorporar nuevas formas de aprendizaje. tal iniciativa generó, a su vez, que de manera progresiva se crearon los siguientes programas:

Se crean 324 laboratorios de informática en el país para la capacitación de estudiantes y docentes en el uso de las TIC, se lanza el proyecto “Very Small Aperture Terminal” (VSAT) para dotar de conectividad internáutica a los centros escolares públicos, se crea el proyecto Maestro Conectado, en el cual se capacitaron 25, 000 maestros en el uso del computador y otros recursos informáticos, se lanza el proyecto “Aulas Virtuales para la Enseñanza” (AVE), se eleva al Departamento de informática Educativa (DIE) a dirección General de informática Educativa (DGIE), Se crea el portal educativo Educando para contribuir con la calidad y mejoramiento de la educacion del país, de igual manera, se inicia el proyecto Compu – maestro, en el cual 22, 000 maestros se beneficiaron de una computadora, un software educativo, se emite la orden departamental 16 – 06 mediante la cual se pone en vigencia el Reglamento Operativo de los Centros de Tecnología de la Información y la Comunicación (Centros TIC), se implementó un programa de capacitación en el uso de recursos tecnológicos “Robótica Educativa”. Asimismo, se lanzó la plataforma para la planificación docente “EDUPLAN”, y también se crea la Republica Digital Educación, con la finalidad de dotar a los estudiantes y profesores de las escuelas públicas a nivel nacional de dispositivos electrónicos para reducir la brecha digital.

Sin embargo, lo cierto es que 22 años después de iniciarse la Informática Educativa en las escuelas, y de haber impartido múltiples talleres y cursos, todavía los docentes deben seguir empodérense en el uso y manejo de las TIC, y de las ventajas que estas ofrecen. Es importante destacar que el teléfono inteligente, la tableta y la laptop son herramientas imprescindibles, en el proceso enseñanza – aprendizaje. Por esa razón, la utilización de esos dispositivos es de vital importancia para enseñar a los jóvenes nacidos en la era digital. De manera que las TIC son las formas más idóneas para enseñar y conectar con los estudiantes.

Autores como Prensky (2001), Barroso (2013), Cabero (2014) han enfatizado en que la sociedad actual libra una batalla entre los nativos y los inmigrantes digitales, entre los que son asiduos usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. y los que no están acostumbrados a estas herramientas. En ese sentido, ellos sostienen que se ha creado una cultura digital en la sociedad, y han surgido la generación Z y los Millennial). Estos se caracterizan por ser: innovadores, tienen atracción por la tecnología digital, absorben con facilidad la multimedia y aprenden en la red con facilidad.

Es preciso señalar que el enfoque socio histórico y cultural, es la base de sustentación del currículo del Ministerio de Educacion de la Republica Dominicano. Este señala que los individuos aprenden dentro de un contexto y una cultura determinada. Por consiguiente, los estudiantes aprenden mejor y más fácil usando las TIC, ya que ellos son nativos digitales.

En otras palabras, de lo que se trata es que la velocidad de los cambios demanda la actualización constante de los docentes. La revolución artificial ha traído cambios significativos en la educación. Parte de esos cambios lo constituye la realidad aumentada, la cual permite que los estudiantes visualicen parte del mundo real a través de dispositivos tecnológicos.

En la humanidad se ha producido cuatro grandes revoluciones. La primera, fue la revolución industrial en 1670, con la invención de la máquina de vapor. La segunda gran revolución fue la creación del motor de combustión interna que dio origen a la invención del automóvil, la electricidad y el tractor que revolucionó la agricultura; La tercera fue la de las telecomunicaciones, a partir del año 1980. Ahora bien, la cuarta revolución industrial se inicia con la aparición de la inteligencia artificial, la cual cambiará todo, la sociedad, las empresas, las ciudades, los trabajos, la medicina, la educación, etc. Esta revolución producirá miles de innovaciones en manufactura digital, impresoras 3D, Nanomateriales, Robótica y nano robótica, Genoma Humano, educacion, salud, etc. será superior a los avances producidos por la invención de la electricidad, la cual cambió las fábricas, las ciudades, los ascensores, los hogares, los electrodomésticos, etc. Producto de esos avances, se eliminarán decenas de millones de trabajos y se crearán igual cantidad en otras áreas que todavía no conocemos.

¿Entonces, seguimos contemplando la realidad, o nos montamos en el tren de la innovación y el desarrollo?

Juan Moreta, M.A. asesor pedagógico del área de inglés de la Regional 10 de Educación.

