Dirigente del PRSC en Nueva York cree Danilo está atrapado por mentes diabólicas

NUEVA YORK._ El reconocido dirigente de la filial del PRSC en esta ciudad, Miguel Durán dijo creer que el presidente Danilo Medina está “atrapado por mentes diabólicas” que medran a su alrededor cometiendo toda sarta de desatinos, incluyendo la represión, violación a los derechos civiles y constitucionales de los dominicanos y dominicanas protegidos por la Carta Magna.

Durán, los dominicanos en el exterior, están preocupados por el estado de zozobra que vive la República Dominicana, a lo que el Gobierno ha llevado el país.

“El PLD y el Gobierno quieren instalar una dictadura al estilo de la de Nicolás Maduro en Venezuela”, añadió.

“Ya las leyes constitucionales en la República Dominicana, son todo un adorno que no funcionan excepto para proteger a los corruptos del Gobierno que encabeza Danilo Medina, un gobernante obsesionado con el poder, que no tiene medida para destruir los cimientos más sagrados del pueblo dominicano”, expuso Durán.

“Es además un maquiavélico que está detrás de las violaciones de la Carta Magna para que la Junta Central Electoral (JCE) no celebrara las elecciones del pasado 16 de febrero ya que los números que reflejan las encuestas, lo dan por perdido tanto para los comicios municipales como para las nacionales del próximo 17 de mayo. Y por tal razón, desde el Palacio Nacional se le bajó línea al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán para que administrativamente boicoteara las elecciones municipales”, añade.

Durán, calificó como cínico y ridículo el manejo administrativo de Castaños Guzmán frente al fraude instalado al sistema del voto automatizado y que lo obligó a suspender las elecciones municipales a nivel nacional, porque sabía de ante mano lo que iba a suceder con los resultados y engañosamente llegó hasta el último día. Actuó con irresponsabilidad ante el alto grado de peligrosidad del hecho.

Solicito la renuncia total de todos los integrantes de la JCE “porque ellos han mostrado con evidencia meridiana ser un Comité de base del PLD y estar al servicio incondicional de los caprichos y ambiciones de poder del presidente Danilo Medina, quien parece además de estar poseído por mentes diabólicas que no le permiten ver los caminos de desgracias hacia donde su Gobierno corrupto y abusador está conduciendo los destinos del país”.

Dijo que el pueblo es pacifista y creyente en un Dios verdadero, “pero eso no nos quita la valentía y el coraje en derramar la sangre necesaria si es preciso, en busca de la libertad y democracia que a base de muchos esfuerzos y sacrificios hemos conquistado como pueblo indomable ante los dictadores”.

Agregó que la obra de un gobernante no se puede valorar por la forma como comienza sino como termina y que por el comportamiento frívolo del presidente Medina ante hechos abominables acaecidos en el país, él mismo quedará registrado en la historia dominicana como el estadista más perverso de la democracia, el más corrupto y en cuyos gobiernos el narcotráfico ha sido lo esencial para muchos de sus colaboradores entre ellos, militares, jueces y fiscales.

Durán, condenó con energía la represión de la Policía Nacional y la Policía Electoral que con abusos y atropellos cometidos en contra de jóvenes que se están manifestando por todo el territorio nacional, en reclamo de que se respete el derecho de elegir libre y democráticamente como lo establece la constitución, las nuevas autoridades de los ayuntamientos del país impedido a realizarse por el fraude colosal y sin precedente, los están reprimiendo.

El dirigente reformista definió al gobernante como el “Nerón político del siglo XXI de la Republica Dominicana, y quien es un verdadero mefistofélico que tendrá que responder ante Dios y su pueblo por sus satánicas y bellaquerías políticas en contra de la paz y el decoro del pueblo dominicano.

