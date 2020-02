Polanco inicia tours político por varios estados circunscripción 1 en EE.UU

NUEVA YORK.- El candidato a diputado del PLD por la circunscripción 1 en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, inició este miércoles 20 de febrero un tours político por varios estados en apoyo a la verdad de las elecciones municipales del pasado día 16.



Asimismo, para continuar promocionando la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y la suya al Congreso Nacional.



El también coordinador general del sector externo en ultramar cumplirá con invitaciones exclusivas en diferentes programas televisivos y radiales establecidos en esta ciudad, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Washington DC, Massachusetts y Rhode Island, entre otros, los cuales concluirá en dos semanas.



Entre ellos “Nosotros en USA” de lunes a viernes, desde las 5 pm en USA y 6:00 pm en RD y los domingos de 8 a 10:00 am y a las 9:30 en RD por Súper Canal. Este miércoles y jueves estuvo en “La Verdad Hablada” por Canal América de 6 a 7:00 pm y Telenort en RD; “A lo Claro” por Canal 25 en RD a las 9:00 pm y Canal TV Quisqueya a las 11:00 pm.



Este viernes “Entre Líderes” a las 9:00 pm por Súper Canal; el sábado “El Show de Carlos de La Vega a las 8:00 pm por Súper Canal; el próximo domingo en “Pensamiento Propio” por Canal América de 7 a 8:00 pm; el martes “Comentando la Actualidad” por Dominican View de 7 a 8 pm y “Desde Otro Angulo” por TV Quisqueya de 10 a 11 pm.



El miércoles 26 en “Opción NY” de 8:00 a 9:00 pm por Dominican View y en “La Hora del Swing” de 10:00 a 11:00 pm por Súper Canal. El viernes 28 en “Informativo NY” de 10:00 a 11:00 am por Canal América. Sábado 29 en Washington DC en “Salva Visión” y el domingo 1 en “Somos Quisqueya” por Canal América de 8 a 9:00 pm.



El lunes 2, en “Global Visión” de 4 a 5 pm y en Telemicro en el programa “Todo Incluido”-“Al que le pique que se rasque” de 5 a 6:00 pm; el martes 3 en “La Verdad Hablada” por Canal América de 6 a 7:00 pm; el miércoles 4 en el programa radial “El Show de Yulín Mateo” de 5 a 6:00 pm por la emisora “De Frente FM”.



Además estará en otros programas de radio mañaneros por “KDM 1380”; 930 AM, y “Multicultural Radio”.



Al participar de los mismos, detallará un sin número de obras que el presidente Danilo Medina ha venido ejecutando y Castillo le daráִ continuidad, entre ellas las visitas sorpresas, el banco de los pobres, la tanda extendida y el sistema 911, entre otras, según explicó.



Asimismo, Polanco destacó su programa legislativo que comprende establecer la ley de aduana para mudanza cada 12 años desde el extranjero en vez de una por vida. Instituir las mudanzas de carros basadas en las condiciones del vehículo y no solo por el año del mismo.



Promover en la RD una sucursal de la FDA para que nuestros productos agrícolas o agropecuarios lleguen a EE.UU aprobados o pre-aprobados para que el progreso dominicano-americano llegue a su más esplendor.



También luchar por bajar los impuestos a los pasajes de viaje abaratándolos en un 40%. Apoyar, proteger y motivar leyes para combatir la corrupción y la impunidad a todos los niveles civiles y públicos, y sobre todo, integrar y traer el estado Dominicano en los aspectos cotidianos de la diáspora.

