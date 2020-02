Saladin dice El momento no es apto para recriminar y pedir renuncia

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El miembro de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Saladín Selin, defendió el trabajo de ese organismo y dijo que este momento debe ser de serenidad y no es apto para hacer recriminaciones y pedir renuncia, porque al hacerlo se lleva la República Dominicana a un juego muy peligroso.

Al hablar en la audiencia que la JCE celebró ayer con delegados de los partidos, indicó que el país merece que la actual junta concluya con el proceso que se lleva a cabo este año y la persona que no esté de acuerdo en ello está en libertad de enjuiciarlo.

“El pueblo dominicano se merece que esta entidad organice estás elecciones y no dejar esto en el medio de este proceso. No vamos a renunciar, no podemos hacerlo. El que quiera que vaya y nos enjuicie. Mi vida no va a terminar con una renuncia”, exclamó.

Dijo que se siente orgulloso por haber dedicado todos estos años a la República Dominicana, pero no terminará su vida con una renuncia.

Sostuvo que, independientemente a las fallas del voto automatizado, hay que esperar los informes de las investigaciones.

“Yo no quisiera pensar que a los 83 años que tengo, y que al final de mi vida, va ser con la renuncia y la acusación de que hicimos un fraude electoral. Yo no creo que hicimos un fraude electoral”, enfatizó.

Un trabajo serio

Saladín destacó que durante la organización de los comicios se judicializó el proceso, de tal forma, que se debió retrasar la impresión de las boletas.

“Se ha realizado un trabajo serio y si las presiones acumuladas provocaron la exclusión de candidaturas, soy el primero en pedir excusas a nombre del Pleno y en el mío propio”, recalcó.

Peticiones de Leonel Fernández

Aclaró que al candidato Leonel Fernández Reyna le han sido satisfechas todas sus peticiones luego de las primarias del 6 de octubre. “Aquí hay un líder político a quien se le ha complacido en todo, incluso cuando solicitó la expedición de cédulas se le complació. Y lo voy a mencionar responsablemente, ese líder es el doctor Leonel Fernández”, expresó.

Fuente: https://almomento.net

