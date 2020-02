Activistas convocan protesta este jueves contra hospital Presbiteriano por ignorar y discriminar pacientes latinos y de otras minorías

NUEVA YORK._ Varias organizaciones con base en el Alto Manhattan, están llamando a una protesta este jueves 20 de enero a las 3:30 de la tarde frente a la emergencia del hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia en la calle 168 y avenida Broadway para denunciar los maltratos y discriminación de que según sostienen, sufren los pacientes latinos, afroamericanos y de otras minorías en la emergencia del nosocomio.

El activista Tirso Santiago Piña, dijo que la Coalición de Residentes del Norte de Manhattan por una Mejor Calidad de Vida, han entendido la necesidad de piquetear frente al hospital en reclamo de que se detenga la discriminación, el maltrato y el ignorar a los pacientes latinos y afroamericano y otras etnias, cuando van a la emergencia.

“En ese hospital, los médicos toman hasta 3, 4 y 5 horas para atender un paciente de nuestras comunidades. Pero, a los pacientes anglosajones les reservan las camas, porque tienen la categoría VIP para ricos, famosos y celebridades”, añadió Piña.

Dijo que aunque el hospital recibió mucho dinero para construir una nueva emergencia, y el paciente que lleva el dinero al hospital a través de sus seguros, es un 99.5% dominicano.

“Aportamos ese porcentaje de todo el dinero que le entra al hospital, con el pago a través de los seguros de Medicaid y Medicare y en total, tenemos el 74% de la comunidad hispana, llevando dinero al hospital, pero nos dan el peor trato”, denunció el activista.

Citó el caso la semana pasada del ex presidente del Desfile Dominicano en Manhattan, Nelson Peña, a quien llevaron de urgencia y se le dijo que no había cama.

“Cuando hablamos con una doctora que estaba a cargo de Nelson, me aseguró que le iba a conseguir una cama en media hora, sin embargo, fue al día siguiente, pero cuando regresamos al hospital a presionar al hospital”, agrega Piña.

Dijo que en esa diligencia participaron el doctor Rafael Lantigua y la activista Elida Almonte, porque los médicos querían que el paciente firmara un papel para enviarlo a su casa.

“Eso, es lo que está ocurriendo en el hospital Presbiteriano, clasificado cinco estrellas y uno de los mejores del mundo, pero para no la clase media trabajadora a la que no se le presta la atención y el servicio cuando lo necesitan de emergencia”, señaló.

Piña, criticó a los oficiales electos dominicanos, incluyendo al concejal, la asambleísta, el senador estatal y el congresista, quienes dijo, nunca han abierto la boca para presionar a la gerencia del hospital y que se resuelva el problema.

“¿Dónde están nuestros representantes, que siempre están en las capitolios legislativos y la oficina del gobernador, pidiendo más dinero para el hospital?”, preguntó.

“El senador Robert Jackson, es un servil de ese hospital desde que era concejal, consiguiendo contratos y privilegios y siempre lucha para que se le apruebe todo lo quiere ese centro médico”, agregó Piña.

Informó que entre las organizaciones que participarán en la protesta, figuran Agenda Comunitaria, el Movimiento Patriótico Independiente (MPI), la coalición de residentes en el Alto Manhattan y otras entidades.

(Visited 10 times, 10 visits today)