Sargento dispara a un dominicano cuando le estaba robando celular a un minusválido en silla de ruedas

NUEVA YORK._ Un sargento de la policía de Lawrence en Massachusetts, disparó al dominicano Jeancarlos Francisco, de 25 años de edad, cuando supuestamente le estaba robando el celular a un minusválido que se transportaba en su silla de ruedas en una calle de esa ciudad.

Francisco, quedó preso ayer martes en una cárcel estatal de Lawrence y sin derecho a fianza con cargos de atraco a mano armada y asalto.

La policía dice que cuando el sargento Paul Rossi llegó a la escena, Francisco estaba armado con una pistola BB, réplica de calibre .45, la exhibió, la esgrimió y avanzaba hacia el sargento, por lo que el oficial se vio obligado a dispararle, pero no, lo hirió.

El acusado, que fue instruido de los cargos en la Corte Superior del distrito de Lawrence, se declaró no culpable de los cargos.

Francisco, residente en el edificio #1 de la calle Cedar en Lawrence, fue arrestado y acusado de dos cargos de asalto con un arma peligrosa, un arma de fuego, un robo a mano armada y conducta desordenada, por el atraco en la calle Broadway el sábado por la tarde.

Debe regresar a la corte el 24 de febrero para una audiencia para determinar si es un peligro para sí mismo o para la comunidad en general.

La policía dijo que nadie resultó herido el sábado después de que Francisco intentó robarle el teléfono a un hombre en silla de ruedas.

El sargento Rossi fue testigo del atraco, según el reporte policial.

Cuando Francisco intentó robarle el teléfono, el minusválido que estaba sentado en su silla de ruedas, dijo que se movió y lo enfrentó.

Francisco se levantó la camisa, exponiendo una pistola en su cintura.

La víctima le dijo a la policía que algo no estaba bien en la mente del tipo, que tal vez estaba borracho o algo así.

Un patrullero de la policía se detuvo y Francisco intentó alejarse. Rossi comenzó a gritarle a Francisco que se detuviera y lo dejara caer la pistola.

Francisco sacó el arma y el sargento abrió fuego. Le dijo a la policía que sentía que el oficial no tenía otra opción y que era un ‘tiroteo justificado.

Se encontró un agujero de bala en frente en la tienda de paquetes “Caron”. En el interior, una bala atravesó una pared y golpeó la parte trasera de un cajero automático.

El sargento dijo que le advirtió a Francisco que no sacara su arma y se tirara al suelo, pero el hombre esgrimió la pistola y comenzó a apuntar al oficial.

El agente explicó que le hizo la misma petición a Francisco varias veces, pero no obedeció.

La policía dijo que el arma que llevaba Francisco es una réplica de pistola BB de un modelo 1911 calibre .45.

El jefe de la policía en Lawrence, Roy Vasque, dijo que hay una investigación en marcha de la Oficina de Asuntos Internos, cuyas conclusiones se conocerán próximamente.

