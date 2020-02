NO CONDENEMOS A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

No me extraña que las elecciones de ayer domingo 16 de febrero hayan sido suspendidas, ya que en reiteradas ocasiones lo he vaticinado en mis artículos en este mismo medio digital, véase el articulo ´´La hora cero´´; cuando estas elecciones fueron fruto de la incapacidad política de los candidatos de la oposición y que lo mismo aceptaron los resultados de unas boletas como buenas y validas a petición del tránsfuga Leonel Fernández y el sonso Luis Abinader y de empresas extranjeras.

Los técnicos y la Junta Central Electoral, no son culpables de la suspensión de dicho proceso electoral, porque lo que falló no fue la Junta Central Electoral, sino la incapacidad política; porque como se explica que después de varias reuniones para celebrar dichas elecciones donde observaron el mecanismo del voto automatizado, los cuales no se fijaron que el mismo no funcionaria y que no iban a salir los candidatos opositores en las boletas impresas, cuando ellos las recibieron como buenas y validas.

Ahora después que la Junta Central Electoral, le entrega las boletas, no se fijaron que no estaban en dichas boletas. El tránsfuga Leonel Fernández, lo planifico muy bien en el manejo de las boletas para que la misma fueran anuladas.

Ahora bien, suspender unas elecciones en nuestro país, es algo único en el mundo; ni siquiera en el año 1965, cuando la revolución de abril, en la misma no se suspendieron y ganó Joaquín Balaguer.

Ahora al suspender estas elecciones hay que modificar la Constitución y quedarían abolidas la Ley de Partidos Políticos y todos los candidatos de los partidos que fueron electos, estos quedarían anulados y serian celebradas nuevas convenciones de los partidos para elegir de nuevos a los candidatos y cómo serian estas con primarias abiertas o cerradas, y con qué Junta, ya que ellos la tienen desacreditada.

Ahora vienes, una nueva Reforma Constitucional, donde las elecciones serian unificadas y aquí habilitarían al presidente Danilo Medina y al ex presidente Leonel Fernández, y la misma como es natural quedarían a merced del Congreso Nacional, y ahora los candidatos podrían cambiar por obligación y el presidente de la República sería el candidato a un nuevo mandato siempre y cuando sea modificado el artículo 124 de la Constitución que lo habilitaría para el cargo una vez más y nunca más; y pasaría así como el demócrata más grande.

Al tránsfuga Leonel Fernández y al sonso Luis Abinader, se le fracaso el plan que tenían montados con su aliado Luis Almagro y Eduardo Frei de la (OEA), y no como planificaron en Bolivia.

Pero este fracaso no es como a expreso el opositor Luis Abinader, a través de una intervención en la radio nacional después de las once de la mañana de ayer domingo, después que se anunciara la suspensión de las elecciones municipales, que fue una componenda entre el Gobierno y la JCE y las empresas extranjeras, para que fallara el proceso de elecciones y la Boletas, sino que fue la falta y la incapacidad política de ellos.

Ahora, cómo explica el tránsfuga Leonel Fernández este fracaso, cuando fueron sacadas de servicios dos plantas eléctricas, dos días antes de las elecciones para mantenimiento y esto es algo muy sospechoso, porque los equipos electrónicos para este proceso electoral no pudieron funcionar por falta de energía eléctrica.

Estamos frente a una situación política muy delicada, lo que podría llevar a la nación a un estallido de consecuencias imprescindibles, donde la sangre del pueblo dominicano sea derramada por los responsables que han creado esta situación, la hora es muy difícil porque estás en juego la paz de la nación, donde podrían desatarse los infiernos de la violencias, donde las cabezas de ningún dominicano este segura y la paz y el orden democrático perezca y afloren en el firmamento como relámpagos siniestro la cabeza de medusa, ante un pueblo digno de mejor suerte.

Esperamos que la justicia divina caiga sobre los culpables como aluviones implacables y les haga justicia a estos hijos del averno, de esta barbarie cometidos contra la voluntad soberana del pueblo, y no condenemos a la Junta Central Electoral.

