VIDEO: Trump usa nieta de dominicana de 92 años asesinada en Queens para volver a atacar inmigrantes irregulares

NUEVA YORK._ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó el viernes ante un contingente de miembros del sindicato de la Guardia Fronteriza, a la adolescente Daria Ortiz, nieta de la dominicana María Fuertes de 92 años de edad, que fue violada y asesinada en Queens por el guyanés Reeaz Khan para volver a atacar a los inmigrantes irregulares, reiterando su etiqueta de que son “violadores, pandilleros, criminales y asesinos”. (VIDEO https://vimeo.com/391758034, versión completa y subtítulos en español en https://youtu.be/0wMa6K3LL6M)



El acto, encabezado por Trump, en el que también les habló a los guardias fronterizos de la urgente necesidad de terminar la construcción de su muro, fue realizado el viernes en el Auditorio del Tribunal Sur en el Edificio de la Oficina Ejecutiva de Eisenhower de la Casa Blanca, donde el mandatario presentó a la nieta de la señora Fuertes, quien era conocida como “La Dama de los Gatos”, y le cedió un turno para que hablara sobre el crimen y porqué el guyanés ilegal estaba en las calles.

El presidente, aprovechó la actividad también para retomar sus ataques contra las llamadas santuarios, que según él, sobreprotegen a los inmigrantes “criminales” para que no sean deportados y a las que está enviando unidades élites del ejército para ayudar a ICE a capturar a los extranjeros.

«Desafortunadamente, mi abuela tuvo que ser un ejemplo de por qué algo así, estos crímenes horribles nunca deberían suceder», dijo Ortiz, de 19 años de edad.

«La tragedia es que esto podría haberse evitado si no hubiera una ley de santuario», continuó, luchando por mantener la compostura, pero no pudo aguantar los sollozos.

«El sistema no solo le falló a nuestra familia, sino que le falló a nuestra ciudad», precisó la nieta.

Trump, quien mencionó la tragedia en su discurso sobre el Estado de la Unión, también desgarró la política de la ciudad santuario de Nueva York, afirmando que Fuertes aún estaría viva si su asesino, Reeaz Khan, inmigrante ilegal de 21 años, hubiera sido entregado a la ICE después de sus primeros arrestos, uno de ellos por atacar a su padre en Queens.

«Pedí que ingresaran al criminal, pero fue liberado bajo las leyes santuario de Nueva York», dijo el presidente.

Trump también promocionó la construcción de su prometido muro fronterizo, diciendo que es prácticamente imposible escalarlo por la cima debido a su diseño y al hecho de que estará pintado de negro y demasiado caliente al sol para subirse.

Según varios alcaldes y activistas de ciudades santuario como Nueva York, Boston y Nueva Jersey, Trump ya ordenó el despliegue de soldados de unidades tácticas especiales de ICE, para ayudar a esa agencia a tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes ilegales, dijeron funcionarios el viernes.

El director interino de ICE, Matthew Albence, dijo en un comunicado que ICE está utilizando agentes de aduanas y fronteras (CBP) para complementar la actividad de cumplimiento de la ley en respuesta a los desafíos de las políticas de las ciudades santuario.

«Como hemos observado durante años, en las jurisdicciones donde no se nos permite asumir la custodia de extranjeros en las cárceles, nuestros oficiales se ven obligados a realizar arrestos en general de extranjeros criminales que han sido liberados en las comunidades», dijo Albence.

«Este esfuerzo requiere una cantidad significativa de tiempo y recursos adicionales», dijo Albence en el comunicado.

(Visited 2 times, 3 visits today)