Una Conspiración Contra la Paz

La oposición son legiones de advenedizos, que adulan a las masas. Para obtener el favor cuantitativos de turbas de ignorantes hablándoles sin cesar de sus derechos en los procesos electorales, que no han ganado. Son unos Tartufos, enemigos de la paz y del orden democrático, que vive el país, pues estos barbaros, de la política serviles mediocres que osan llamarse partidos de la oposición. Opositores que suelen interrumpir sus humillantes derrotas con innocuas pirotecnias verbales; pregonando lucubraciones, de que fueron víctima de un nuevo fraude electoral si acaso estas se celebran, actúan en la política como insectos dañinos, violadores de derechos, tránsfugas de la honestidad que se refugian en las tinieblas del averno, no redimen su derrota; conspiran contra la paz, son discípulos de la anarquía, porque son políticos que deshonran sus mismas esencias moral, descienden siempre a la más ignominiosa villanías, estos pregoneros de espanto de cementerios, sembradores de trapisondas, predicadores de mentiras, agreden los principios consagrados de los demás no aceptando su derrota cuando pierden quieren arrebatar, no saben perder. Porque tienen una mentalidad de trapo, están acostumbrados a pronunciar palabras falsas con la que mienten, no se puede creer en ellos son perdedores disfrazados de triunfadores, mientras que la Junta Central Electoral, para ellos es una «Empresa Anónima« de interés del gobierno y ese es un grave error de estos perdedores penitentes, de acusar ese impoluto tribunal de no ser confiables, cosa que yo dudo, por lo tanto buscaran excusa para su derrota: siempre y cuando como los comicios del 16 se lleven a cabo, como la que fueron víctima de un fraude más, pues ellos no creen en los observadores extranjeros acreditados para supervisar las elecciones de este próximo domingo.

Pues estos amorfos; advenedizos, proclamaran que fueron ellos los ganadores de los sufragios de este domingo 16 de febrero, porque no son compatibles con su derrota pues no saben perder, acusaran que le robaron las elecciones y le reclamaran a sus cachanchanes de los Estados Americanos (OEA) que la declaren nulas, porque hubo un fraude, que la misma no son válidas y crear en el país lo mismo acontecido en Bolivia contra Evo Morales; que fue víctima de un golpe de Estado, que precisamente fue patrocinado por el Jefe de la misión de observadores Electorales de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, en Bolivia contra el presidente Evo Morales, el que fue acusado de haber cometido un fraude en el proceso electoral de ese país. ¿Qué garantía se puede esperar de ese podrido Luis Almagro que representa la mal llamada oposición, o acaso este no es un amigo fiel del tránsfuga Leonel Fernández, y de su cascareada campaña del cambio; que no es más que un concepto ridículo de estos demagogos que conciben el Estado, es un botín reservado para ellos para cebarse de él, ese es el cambio que ellos pregonan.

Son políticos con mentalidad de caballos de carreta. La psicología de estos políticos mediocres de la oposición se caracteriza por un rasgo común: la incapacidad de concebir una derrota, están fuera de ese razonamiento, y están dispuesto a llegar hasta donde sea, con tal de arrebatarle al pueblo su triunfo en las urnas, y llevar la nación a un rio de sangre, con el cuento del fraude, esto sería como una conspiración contra la paz.

