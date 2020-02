JCE investigará causas provocaron fallo en elecciones

Eran las 11:00 de la mañana cuando por cuatro horas se reportaban desde los recintos electorales fallas e inconsistencias en el sistema de voto automatizado y la Junta Central Electoral (JCE) se vio obligada a suspender de manera general las elecciones municipales de ayer domingo, para cuyo certamen estaban convocados 7.4 millones de dominicanos que elegirían 3,849 autoridades locales.

La repentina falla en el sistema informático, el cual, según los delegados de los partidos políticos sólo funcionó al 12%, ha hecho que la Junta anuncie una investigación para saber y determinar qué ocurrió con las boletas automatizadas que no cargaron completamente en casi la mitad de los colegios electorales que iban con la modalidad electrónica y por cuya razón algunos candidatos no aparecían en sus respectivos recuadros.

Los ciudadanos acudieron al llamado, fueron a las urnas e incluso, en los 140 municipios en donde hubo votación con boletas físicas, los ciudadanos pudieron sufragar con normalidad, pero por los problemas presentados con el voto automatizado, el proceso tuvo que paralizarse cuando todavía en los colegios electorales habían largas filas y personas ejerciendo su derecho al voto.

Momentos antes de conocerse la decisión, en el Centro de Divulgación de Resultados, en donde se encontraba el Pleno de la JCE, los delegados de los partidos y los medios de comunicación, se respiraba un ambiente de tensión pero, al transcurrir las horas, el presidente del órgano comicial, Julio César Castaños Guzmán, y los demás miembros titulares, tuvieron que reunirse con los representantes de las organizaciones, comunicarse con el liderazgo político nacional para fijar posición y anunciar la paralización del proceso en el que se elegirían nuevos alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales, sin una fecha definida para su realización.

A continuación declaración íntegra del presidente de la JCE:“Desde la prima noche de ayer, la Junta Central Electoral, al momento que procedía a la instalación de las máquinas, de las mesas que corresponden al modelo del voto automatizado, comenzó a advertir la inconsistencia de que la boleta marcada en cada uno de esos colegios electorales, tenía un problema, un error. Y es que la misma, en más o menos la mitad de los colegios, subía incompleta. Tratamos durante toda la noche de corregir este error, siendo el mismo corregible. En tanto, técnicamente, hay tres situaciones: el clonado, eso estaba bien; el padrón de cada uno de estos colegios, eso estaba bien; pero la boleta, en más o menos la mitad de esas mesas, no subió, no se conformó completa. Si una boleta no está completa para todos los partidos, no se pueden celebrar las elecciones por razones elementales. Es una verdadera pena que esto haya ocurrido, pero la verdad es la verdad, y los hombres y las instituciones antes de continuar pretendiendo tapar el sol con un dedo, han de tener el valor de decir las cosas como son. 18 municipios que concentran el 62% de los electores, 140 municipios que concentran el 38% de los electores. Qué pena, porque esos 140 municipios que llevan hoy (ayer) el voto manual, no tienen ningún problema pero, se hace muy difícil el hecho de suspender las elecciones en los grandes municipios del voto automatizado por los defectos que hemos mencionado en este momento y dejar abierto 140 municipios que estarían pagando, siendo justos, por los pecadores, pero esto de suspender solamente uno de los niveles dejando la elección a nivel nacional abierta, no deja también de tener sus inconvenientes y sus inconsistencias. Al consultar, auscultar el parecer de la dirigencia nacional hasta el momento, ya con los líderes como tal, como por sus delegados acreditados acá en la Junta Central Electoral, la verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide, en este momento, siendo las once y once minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado como en los municipios que llevan la boleta física. Oportunamente, en consulta con el liderazgo nacional, la Junta Central Electoral hará la convocatoria extraordinaria correspondiente, si fuere el caso, para que estas elecciones municipales se celebren igual, vamos a iniciar una profunda investigación de qué fue lo que sucedió, porqué esas boletas no se cargaron correctamente y han llevado a esta institución a este momento de trance. Y, al pueblo dominicano, también pedimos en la medida de lo posible, excusas para afrontar todas las consecuencias. Se suspenden las elecciones municipales desde este momento en todo el país. Muchas gracias”.

OEA y otras entidades llaman al diálogo y la calma

Transcurrida una hora y media del anuncio de la Junta, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó al diálogo de todos los actores a fin de que pronto se le busque una solución al problema que ha generado la suspensión de las elecciones municipales que se realizaron hasta las 11:11 de la mañana de ayer.

En una rueda de presa celebrada en la sede central de la Junta Central Electoral, el jefe de la misión de la OEA, Eduardo Frei, dijo que el organismo comprende la decisión del órgano comicial dominicano.

Precisó que desde el sábado fueron informados de la situación y las fallas presentadas, las cuales la Junta le aseguró que solucionaría.

Agregó que ante lo ocurrido, el secretario de la OEA, Luis Almagro, y todo el organismo, llaman a mantener la paz y un diálogo franco y constructivo de cara a las nuevas elecciones que serán convocadas oportunamente. Al mismo tiempo reiteraron su colaboración y acompañamiento en los procesos venideros.

El también expresidente de Chile indicó que tras las múltiples versiones que giran en torno a lo que sucedió con el proceso, se necesitará hacer una auditoría y una evaluación completa por parte de la OEA y la misión.

“Hay que hacer auditoría y una evaluación completa por parte de la OEA y por parte de la misión”, enfatizó.

En esa mismo sentido se expresó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) quienes, por separado, pidieron a la ciudadanía preservar la calma, el orden y la paz y que también se establezcan las causas reales por las que esta contienda tuvo que ser interrumpida.

PC pide se excluya voto automatizado

Mientras que el movimiento cívico Participación Ciudadana, quien fungió como observador electoral, apoyó también la decisión de la JCE de suspender el proceso electoral en sus dos modalidades manual y automatizada, “ante el cúmulo de errores” que presentó el sistema de voto automatizado que se implementó en 18 municipios que componen el 62% del electorado.

Indicó que la Junta debe reprogramar las elecciones municipales y los plazos que corresponden con la organización de ese proceso, de manera que se respeten las normas de la democracia, al tiempo de pedir que se excluya totalmente el voto automatizado para las próximas elecciones y que se retomen las boletas. La entidad afirmó, además, que la Junta debe realizar un análisis ponderado de sus posibilidades técnicas ante el hecho de que las elecciones presidenciales y congresuales están pautadas para mayo y debe organizar un tercer proceso en un plazo que no estaba previsto. La suspensión de las elecciones es un hecho inédito en la vida política dominicana. Nuestra organización, que movilizó más de 1800 personas, entiende la fuerza mayor invocada por el presidente de la Junta, un trauma político”, dijo.

fuente: El Caribe

