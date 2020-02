Leonel Fernández llama al diálogo y a buscar solución consensuada

A propósito de la suspensión de las elecciones municipales, el expresidente Leonel Fernández llamó a la necesidad de un diálogo político con los distintos sectores de la sociedad para buscar una solución consensuada.

Precisó que lo que ha ocurrido constituye una tragedia sin precedentes para la democracia dominicana, ya que nunca en la historia de la República se había suspendido un proceso electoral por falta de garantías suficientes al ejercicio del derecho al voto, como ha ocurrido en esta ocasión.

En una alocución dirigida al pueblo dominicano, señaló que “todo este drama implica una crisis de la democracia dominicana”, motivada en el hecho de que “se ha pretendido repetir de alguna manera, ahora, en elecciones generales, el fraude acontecido en las primarias del 6 de octubre”.

“Si en esta ocasión el fraude no ha podido materializarse, se ha debido a la circunstancia de la presencia de los observadores de la OEA y de los técnicos de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES)”, apuntó.

Manifestó que dichos organismos habían recomendado y acompañaron en la aplicación de un conjunto de medidas que reducirían los niveles de vulnerabilidad del sistema de votación automatizada; y al hacerlo así, dotaron dicho sistema de mayor seguridad.

“Los patrocinadores del fraude encontraron los caminos obstruidos. Las sugerencias técnicas de IFES cerraron ventanas. No pudieron actuar a sus anchas, como en el pasado. Ante los obstáculos, les sobrevino la desesperación y el pánico, e incurrieron en errores”, manifestó.

Expresó que “la artimaña fraudulenta emanó como pus, y sus secuelas fueron expuestas al sol” y que ahora, queda investigar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.

Pide no quede impune

“Esto no debe permanecer impune. Los responsables deben ser severamente castigados”, pidió Fernández, quien exigió una investigación profunda e imparcial de lo ocurrido.

Dijo que es imprescindible una medida cautelar de los kits electorales, que a partir de la 1:20 de la tarde de ayer domingo, empezaron a ser movilizados de los diferentes colegios electorales, sin la participación de los observadores electorales internacionales, de los delegados y sin seguir el protocolo de resguardo de la cadena de custodia.

Solicitó que a partir de este lunes, se les permita a los técnicos del IFES y de la OEA, realizar una auditoría a los referidos equipos con la finalidad de poder esclarecer lo ocurrido.

Recuerda hizo la advertencia

Señaló que desde hacía algún tiempo venía advirtiendo acerca de la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral, a los fines de garantizar el voto automatizado.

“Lo que ha acontecido es el desplome total de la confianza y la credibilidad requeridas para que nuestro órgano electoral pueda organizar unos comicios que garanticen trasparencia y respeto absoluto a la voluntad popular”, señaló Fernández.

Recordó que para estas elecciones municipales, la autoridad electoral realizó pruebas o simulacros de votación, dijeron que habían sido exitosas; y que por consiguiente, la población podía sentirse confiada.

“Los problemas del fracasado proceso electoral municipal se evidenciaron ayer sábado, en horas de la tarde. El equipo de técnicos informáticos de la Fuerza del Pueblo, empezó a recibir informaciones de distintos lugares del país que generaron preocupaciones en relación a la integridad del certamen”, manifestó.

Añadió que eso se agravó con la noticia de que técnicos de la JCE, sin la debida identificación y sin la presencia de los delegados de los partidos políticos, estaban interviniendo las máquinas de votación, sin que se supiera, hasta entonces, con qué finalidad.

“A medida que avanzaba la tarde, entre 6 y 7 de la noche, se incrementaban las informaciones que ponían de relieve la gravedad de los problemas inicialmente detectados”, dijo el presidente de FP.

Expresó que confirmaron el hecho y que, efectivamente, algunos de los técnicos de la JCE estaban realizando labores para corregir algunos defectos que presentaba el sistema de votación en la configuración de las boletas electrónicas”.

“En principio, los funcionarios del órgano electoral minimizaron el problema. Creían que podía corregirse con facilidad. Por eso, en una reunión sostenida con los representantes de todos los partidos políticos, ayer, en altas horas de la noche, en la sede de la JCE, con la presencia de observadores de la OEA y del IFES, se acordó hacer los correctivos de lugar, previo al inicio del certamen comicial”, apuntó.

Manifestó que fue por gestión de los delegados de la oposición, que los observadores de la OEA y del IFES se enteraron de la situación, ya que “hasta ese momento, las autoridades electorales les habían mantenido al margen de lo que ocurría”.

Apuntó que al iniciarse la votación, empezaron a brotar los problemas: en boletas de diversas demarcaciones las casillas de la oposición brillaban por su ausencia; candidatos eran excluidos e imágenes aparecían truncadas, lo que calificó como un “cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral”.

Observó que “el único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas, fue el partido de gobierno”.

Señaló que los colegios electorales abrieron sus puertas a partir de las 7 de la mañana, y que dos horas después de haberse iniciado el proceso, cerca del 90 % de los colegios electorales con el sistema de voto automatizado, no habían iniciado y que de igual manera había ocurrido con cerca del 20 % de los colegios con sistema de votación manual.

“Frente a todo esto, la JCE, previa consulta con los líderes de los partidos políticos, decidió suspender la celebración de los comicios municipales. Solo el partido de gobierno sugirió que la suspensión fuese parcial”, manifestó.

“Frente a todo esto, la JCE, previa consulta con los líderes de los partidos políticos, decidió suspender la celebración de los comicios municipales. Solo el partido de gobierno sugirió que la suspensión fuese parcial”, manifestó.

Advirtió “a quienes quisieron interrumpir e ignorar la voluntad popular, que el pueblo ya los conoce y sabe lo que pretenden hacer”.

Dijo que “bajo ninguna circunstancia, se saldrán con la suya, porque la FP está para impedir eso como ya lo hizo en defensa de la Constitución.

Fuente: El Caribe

(Visited 5 times, 5 visits today)