Denuncia entrega masiva de jeringuillas para inyectarse drogas en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.- La candidata a diputado del exterior por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), activista Ana Vargas, denunció la entrega masiva de jeringuillas para personas inyectarse drogas en plena calle del vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan.





“Las jeringuillas están a la orden del día; bajas a la parada del tren en la calle 181 y encuentras personas introduciéndole una por el cuello a otra. Lo mismo ocurre en el parque de la calle 180”, dijo.



Denunció que hay tres guaguas en la avenida Ámsterdam repartiendo el día entero, unos kits de jeringuillas que cuestan 250 dólares (equivalente a 13 mil pesos dominicanos), y una clínica en la calle 181, entre las avenidas Saint Nicholas y Audubon.



“Están repartiendo diariamente Metadona (un narcótico y analgésico usado como sustitución progresiva en el tratamiento de desintoxicación de drogadictos)”, especificó.



Dijo que en ese centro hay unos baños donde se inyectan y cada cinco minutos le toca al manager decir “están bien”, “no están bien” para sacarlos y darle algo para que no mueran. “Pero que es lo que está pasando con esto”, se preguntó.



“Me preocupa, no sé dónde están los políticos, no los veos, la prensa de aquí, los periodistas”, dijo, aunque reconoció que los comunicadores José Alduey y Rafael Díaz la entrevistaron en sus programas, y Bolívar Balcácer “que ha puesto las jeringuillas donde tienen que ir”.



Agradeció a Seny Díaz, quien grabó un video cuando uno estaba inyectando al otro en la estación de la calle 181, a las 5:00 de la tarde, hora pico de los usuarios del tren.



Dijo que los políticos nuestros lo saben, pero que no les interesa, “porque es un negocio redondo; tenemos 3,885 farmacias dando jeringuillas”.



Sostuvo que vienen “tecatos” de Nueva Jersey y de El Bronx. “Se la ponen cómoda, ahí hay una parte que es de prostitución también en la calle 181, esa clínica que da Metadona está para eso”.



Dijo que los responsables de ese centro salieron huyendo de Canadá porque le hicieron una auditoria.



“Eso es cuadrado con el alcalde (Bill de Blasio). A las ciudades santuarios mandan todo lo que no sirve, por eso tenemos eso en Washington Heights”, sentenció.



Dijo que aunque a ningún político le interesa, ella seguirá la batalla, “porque nuestros niños que están en esas escuelas son los que van a tener problemas después”.



Vargas hizo la denuncia durante un encuentro del CODEX realizado este miércoles en el Club Deportivo Dominicano.

