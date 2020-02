Elecciones municipales definen incidencia de partidos políticos, observadores con ojos en el proceso

Las elecciones municipales de este domingo 16 de febrero definen la incidencia de los partidos políticos en el Gran Santo Domingo y las diferentes provincias del país.

Estas elecciones tienen dos formas para votar, con el voto automatizado y el manual.

En lo que concierne al voto automatizado, estará presente en 18 municipios, 58 distritos municipales, 1, 772 recintos electorales, 9,757 colegios electorales y un padrón de voto automatizado de 4, 644, 590ciudadanos.

El voto manual incluye 140 municipios, 178 distritos municipales, 2, 397 recintos electorales, 6,275 colegios electorales y un padrón de voto manual con 2, 842, 450 ciudadanos.

Además, serán electos 235 directores-directoras, subdirectores-subdirectoras y 735 vocales.

En las elecciones municipales serán escogidos 158 alcaldes-alcaldesas y 1,164 regidores y suplentes, sumando 3, 849 cargos electivos.

MUCHOS TEMAS

Los comicios motivan muchos temas, comenzando con el de la abstención electoral, los retos de los diferentes partidos para salir airosos en los comicios municipales y los candidatos aguacate.

Además, las exigencias que harán los alcaldes del Partido Revolucionario Moderno con el 10% del presupuesto nacional.

EXHORTACION DE CASTAÑOS GUZMAN

El presidente de la Junta Central Electoral ( JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo en la semana que los partidos políticos deben preservar la paz en las elecciones de ese domingo.

Aprovecho la ocasión para advertir que la Junta Central Electoral no permitirá que se trate de quebrantar el voto ciudadano.

La JCE garantiza unos comicios justos y transparentes.

LO EXPRESADO POR MONCHY FADUL

El Ministro de Interior y Policía denunció un supuesto plan para comprar cedulas para atribuirlo al Partido de la Liberación Dominicana ( PLD) y solicitó que se adopten las medidas para evitar esa práctica.

OBSERVADORES

Observadores internacionales han puesto sus ojos en las elecciones municipales de este domingo, mientras la Junta Central Electoral apuesta a la no ocurrencia de hechos violentos en el proceso.

TSA TIENE PAPA CALIENTE

El Tribunal Superior Administrativo tiene un caso caliente en su poder: el presentado por una organización política contra el presidente Danilo Medina y la señora Iris Guaba.

Otro caso que fue llevado al Tribunal Superior Administrativo es un recurso contra la candidatura presidencial del ex presidente Leonel Fernández.

LA OEA

La Organización de Estados Americanos espera unos comicios municipales imparciales y transparentes.

PRESIONES

Los partidos de oposición al peledeísmo entienden que la Junta Central Electoral ( JCE) debe actuar ante los intentos de funcionarios coaccionando a los votantes.

NUEVOS ROSTROS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Las elecciones municipales de este domingo 16 de de febrero traen nuevos rostros en el escenario electoral, entre los que se destacan Carolina Mejía,, Bartolomé Pujals, Michael Holguín, Marcel Fonfrias y Manuel Jiménez.

PARTICIPACION CIUDADANA

Participación Ciudadana comunicó bien temprano que su observación electoral se concentrara en los crímenes y delitos electorales y que ofrecerá detalles con fotos y videos de las irregularidades en las votaciones.

Un detalle importante del proceso es que por primera vez se utiliza el voto automatizado en elecciones generales.

DENUNCIAS

La oposición ha comunicado a los observadores internacionales las amenazas contra los empleados públicos por parte de figuras del gobierno, como el uso de los recursos del Estado a favor de los candidatos oficialistas.

A través de las redes sociales han sido divulgados videos y audios de candidatos y funcionarios amenazando empleados públicos para que voten por determinados candidatos.

ORLANDO JORGE MERA LE RESPONDE A IRIS GUABA

El delegado del Partido Revolucionario Moderno ( PRM), Orlando Jorge Mera, le respondió a la directora del Plan Social de la Presidencia de la República, por mencionarlo en un audio.

Orlando Jorge Mera lo hace en un artículo titulado No, Iris Guaba, con mucha difusión en las últimas horas:

Que la señora Iris Guaba intente humillarnos a Altagracia Salazar, Huchi Lora y a mí por los medios de comunicación, según reveló una “nota de voz”, que luego ella misma confirmó ser su autora, no me sorprende. No es la primera vez que alguien intente el asesinismo moral. Otros dominicanos de buena voluntad, mujeres y hombres que han forjado la democracia, han pasado por situaciones muy parecidas.

Recuerdo en 1994, cuando el más grande líder de masas del país, José Francisco Peña Gómez, fue objeto de una infame campaña que fue colocada en cuñas de televisión. Independientemente de que esta campaña mediática no tuvo ningún impacto, sirvió para que los dominicanos fuésemos testigos de la extraordinaria capacidad humana de este hombre, que culminó su carrera política a la altura de su grandeza, con aquella frase memorable: “yo, los perdono”.

Por supuesto, la vida me ha permitido observar el poder, desde sus mismas entrañas. Siempre llega a mi memoria la expresión de mi padre, Salvador Jorge Blanco, cuando antes de asumir la presidencia de la República, nos dijo a mi hermana Dilia y a mí: “el poder es como una sombra que pasa”. Y nos explicaba que nunca viéramos lo que viviríamos como “algo permanente”, sino “transitorio”. Y que “todo lo que sube, baja”.

Mi gratitud permanente a mi padre, porque su consejo me ha servido durante toda mi vida. Su sabiduría me ha permitido atravesar las mieles del poder, y superar los momentos amargos de la desgracia política. Quizás, esta posibilidad única de haber estado en los dos lados de la moneda, me permite hoy apreciar, desde otra perspectiva, las actitudes de los funcionarios del PLD que están en el poder, sin que estén debidamente preparados para enfrentar la realidad que les viene encima, con el cambio político que viviremos los dominicanos a partir del 16 de febrero y que se concretizará el 17 de mayo.

Cuando asumo una responsabilidad política, lo hago a total cabalidad y capacidad. Es lo que he hecho y seguiré haciendo. En los actuales momentos, cruciales para la recuperación de la democracia, continuaré exigiendo elecciones libres, justas, transparentes y con equidad, tal como manda el Artículo 211 de la Constitución de la República.

Los insultos, ataques y agravios a mi persona, así como a otros comprometidos con las mejores causas, lejos de amedrentarme, me motivan a seguir adelante en esta lucha por el cambio y el futuro de nuestro país.

Por lo pronto, en el caso aquí ejemplificado, está reflejado cómo el poder trastorna a quienes no saben manejarlo, cómo la prepotencia se devora la humildad y el autoritarismo a los ideales democráticos e institucionales, los cuales, todos los funcionarios juraron defender.

