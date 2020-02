CANDITATO A DIPUTADO, CARLOS TRINIDAD, REALIZA ACTO MULTITUDINARIO EN APOYO AL ALCALDE FRANCISCO PEÑA

Santo Domingo Oeste.- En un ambiente lleno de algarabía en el Club de Ciudad Agraria, el candidato a diputado por la alianza PRD-PLD en esa demarcación Carlos Trinidad, ofreció de manera formal el apoyo de él y toda su estructura política al alcalde y candidato a la misma posición Ing. Francisco Peña, la actividad estuvo repleta de personas que componen el cuadro político del mismo en todas las zonas y sectores de esa localidad.

«El próximo domingo 16 de febrero tenemos que ir a votar temprano y masivamente para que Francisco Peña vuelva a ser alcalde, toda nuestra estructura política tiene que levantarse bien temprano a buscar los votos y llevarlos a ejercer su derecho, porque nosotros queremos lo mejor de lo viejo que es Francisco Peña y lo mejor de lo nuevo que es Carlos Trinidad. Nosotros como joven, somos sangre nueva igual que nuestro candidato presidencial Gonzalo Castillo, cuando seamos diputado con el poder de Dios y el apoyo de todos ustedes trabajaremos junto a la Alcaldía para solucionar las problemáticas de nuestro municipio», aseguró el joven dirigente del partido blanco















«En el año 2002 cuando Francisco Peña asumió por primera vez la alcaldía, nuestro municipio era un gran monte, no tenía de nada; no habían Calles , no habían Canchas, ni Play, no habían Parques, no habían Escuelas Laborales; Francisco ha venido construyendo a Santo Domingo Oeste, por esa razón se merece cuatro años más para continuar trabajando en beneficio de todos y todas, a partir del 17 de mayo cuando ganemos arrolladoramente el alcalde contará con un diputado que va al congreso a luchar para que al ayuntamiento le den el presupuesto que le corresponde», manifestó Trinidad.

De su lado el alcalde Francisco Peña agradeció de manera especia el gran apoyo ofrecido por Carlos Trinidad.

*»Nos sentimos sumamente agradecido de Carlos Trinidad por el encuentro que ha hecho en apoyo a nuestra candidatura, le deseamos todo el éxito posible que en el correr de este tiempo de aquí a mayo el pueda alcanzar la diputación, y él sea un diputado del pueblo, un diputado de la comunidad, un diputado que hará cosas diferentes» expresó el alcalde.*

Peña además narró las luchas incansables del Dr. José Francisco Peña Gómez en beneficio de una mejor vida para la gente, lo definió como el alumno más aventajado del Prof. Juan Bosch de quien tuvo palabras laudatorias, el alcalde culminó su participación exhortando a todos a que el próximo 16 de febrero acudan a las urnas a votar para volver a ganar arrolladoramente la alcaldía, y en mayo ir a votar para que Carlos Trinidad sea diputado y Gonzalo Castillo presidente.

En ese evento estuvo presente la candidata a Vicealcaldesa Aura Heredia y parte de la alta dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), entre ellos Peggy Cabral, presidenta en funciones del PRD, Janet Camilo, secretaria nacional de asuntos electorales, Altagracia Tavárez, secretaria nacional de asuntos municipales, Fello Suberví, presidente del PRD en el distrito nacional, pastor David Paulino, coordinador del movimiento fuerza evangélica y Héctor Cruz, miembro de la comisión política.

