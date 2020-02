VIDEO: Hijos y esposo de dominicana que murió desnuda por cetoacidosis en cárcel de EEUU interponen demanda millonaria

NUEVA YORK._ Los cinco hijos y el esposo de la dominicana Damaris Rodríguez, de 43 años de edad, quien sufría de problemas mentales y murió desnuda a causa de cetoacidosis (sed insaciable) en la cárcel del suburbio Des Moines en el estado de Washington, interpuso una demanda millonaria por torturas, muerte negligente y violación a sus derechos civiles.

(VIDEO https://vimeo.com/391194495)

Reynaldo Gil y José Marte, el segundo, uno de los cinco hijos de Rodríguez figuran como los principales demandantes contra la Entidad Correccional del Sur (SCORE), que custodia los presos en esa prisión e incluye a la empresa “NaphCare of Birmingham” de , Alabama, a cargo del cuidado médico.

Ella estuvo durante cuatro días bebiendo agua sin cesar, lo que según la autopsia, fue el principal factor de la muerte.

Un video grabado por las cámaras de la cárcel captó todo el trayecto, las torturas, los espasmos, convulsiones y el momento de la muerte de la dominicana, desde que llegó en custodia hasta que su cadáver fue sacado en camilla de la celda.

El hecho ocurrió el 3 de enero de 2018, después que ella fue detenida por policías el 30 de diciembre de ese año, cuando se violentó y el esposo se vio obligado a llamar al 911 para reportar que la mujer, le fue encima y lo estaba golpeando por lo que la enferma necesitaba ayuda médica y no a la policía.

El video, también muestra las escenas cuando era arrastrada como una bolsa de basura por carceleras y guardias hombres de la prisión.

En las imágenes se ve a Rodríguez rechazando primero el uniforme blanco a rayas negras de prisioneros, que tira al piso.

Luego da vueltas en la celda, va a la puerta, grita pidiendo ayuda, pero parece que nadie la escuchaba y después, se desnuda completamente y no podía tranquilizarse, dando la sensación de que cada ángulo de su reclusorio, no tenía espacio para ella.

Se le ve también bebiendo agua desesperadamente del grifo del lavamanos de la celda.

Una de las guardias, alertó al superior, quien ordenó que un hombre en uniforme de médico o enfermero, entra a la celda, sale rápidamente y con la puerta abierta, le dice algo al superior que lo sigue a pocos pasos.

En ese momento, la dominicana ya había muerto en el piso de la celda y desnuda.

Una de las más imágenes más tétricas en el video, es cuando sacan el cadáver de la cárcel.

La demanda argumenta que los responsables de su custodia, cuidado y alimentación, la dejaron morir a propósito.

El abogado que representa a la familia, Nate Bigaham, dijo a la cadena CBS News esta semana que la detenida vomitaba frecuentemente y convulsionaba, pero en vez de ayudarla, los guardias cubrieron con trapos las ventanillas y pusieron toallas en la abertura de la puerta que da al piso para que el vómito no se filtrara.

“Los funcionarios correccionales y de salud de la cárcel ignoraron los síntomas de un padecimiento fácil de diagnosticar como un trastorno metabólico tratable que la hizo beber tanta agua durante un período de cuatro días que le causó la muerte”, añaden los demandantes.

La demanda que reclama muerte injusta y violación de los derechos civiles y fue presentada en nombre del esposo y los cinco hijos de Rodríguez alega que pasó cuatro días tortuosos desnuda en una celda de detención, sufriendo alucinaciones y bebiendo enormes cantidades de agua, solo para vomitarla.

En respuesta, los funcionarios de correcciones cubrieron la ventana de su celda para que no tuvieran que mirarla, pusieron toallas frente a la puerta para que su vómito no se filtrara en el pasillo y la ignoraron, agrega la demanda sometida en la Corte Federal del Distrito de Seattle, estado de Washington.

“SCORE y su proveedor de atención médica contratado con fines de lucro, NaphCare of Birmingham, Alabama, son responsables por negligencia, fuerza excesiva, asalto y violaciones de las protecciones de la Octava Enmienda de Rodríguez contra castigos crueles e inusuales por la denegación de atención médica. La demanda alega que los acusados ​​fueron «indiferentes e ineficaces» en sus intentos de controlar la condición de Rodríguez.

«Hubo numerosas entradas en los registros de verificación de asistencia social que los oficiales de correcciones firmaron a pesar de que nunca ocurrieron», alega la demanda. «Por ejemplo, un oficial de correcciones inició una entrada en el registro alegando que le ofrecieron a Damaris y rechazó el agua casi una hora después de que ella dejó de respirar», explica la demanda.

El abogado dijo que la familia obtuvo un video de SCORE a través de una divulgación pública que detalla prácticamente cada minuto desde el momento en que fue llevada a la cárcel por la entrada principal la tarde del 30 de diciembre hasta su último aliento desnuda en el piso de una celda de aislamiento, la noche del 3 de enero.

(Visited 3 times, 3 visits today)