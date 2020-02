Juan Bolívar Díaz aboga por defensa de la voluntad popular al brindarle apoyo a Manuel Jiménez

El periodista Juan Bolívar Díaz abogó por la defensa de la voluntad popular, al apoyar al candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este (SDE), licenciado Manuel Jiménez, quien participará en las elecciones municipales del 16 de febrero.

Bolívar Díaz abordó el tema “Manuel Jiménez como una expresión del cambio que necesitamos”, durante la Tertulia que el equipo de campaña del candidato celebra todos los jueves, en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), ubicada en la plaza Coral Mall, en la autopista de San Isidro, en el citado municipio.

Dijo creer que hay en el país un sentimiento y una decisión de cambio sin precedentes, por lo que consideró que son los jóvenes y las mujeres los que tienen que tomar el relevo de esta generación perdida, corrompida, que ha estado en el poder en los últimos 20 años.

Afirmó que “estamos de frente a una situación parecida a la que vivió el país en 1978, que hay gente que decía que el poder del Estado era insuperable.

“… Danilo Medina dijo el pasado domingo que “no hay nadie en la tierra que pueda impedir el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues lo va a impedir el pueblo, como lo está demostrando ahora”, aseguró Juan Bolívar. Expresó que nada pudo detener la voluntad popular, ni siguiera la interrupción y el intento de desconocerla, como sucede ahora, frente a una coyuntura parecida, que “hay una saturación del PLD en el país, hay una fatiga nacional de la corrupción y de la impunidad y esa fatiga se está expresando por todos los lados, vamos a remenear la mata, vamos a cambiar el curso del país”.

“La primera cita es la municipal, dentro de apenas 10 días y aquí por lo que veo en Santo Domingo Este vamos a salir victoriosos con un amplio margen por encima de toda duda”, agregó el veterano comunicador social.

El periodista Bolívar Díaz dijo que este es en un proceso en el que hay que abrir los ojos y defender cada pulgada del territorio ganado y de la voluntad de cambio de esta sociedad, que la oposición tiene que ser más firme cada día en denunciar los abusos del Estado, el saqueo de lo público, el abuso y la determinación de pasar por encima a toda norma, incluso de decencia política, al tiempo de recordar la experiencia del 2016 que se vivió muy claramente en SDE, cuando se robaron las elecciones, y de ninguna manera se puede repetir.

Indicó que no es verdad que estamos condenados toda la vida a una frustración tras otra y que la participación del pueblo es lo que le va a dar más sentido y va a relevar el compromiso de Jiménez en la Alcaldía de SDE y dijo que “no van a valer las compras de candidatos, no van a valer las compras de votos, no van a valer los sobornos, no van a valer las amenazas ni las intimidaciones”.

Informó que lo que dijo el presidente Medina el pasado domingo, es lo que ha hecho el PLD hace muchos años, ya que lo comprobó en la observación de Participación Ciudadana en el 2010, en el Liceo Chile, en San Carlos y explicó cómo operó ese sistema y cuál fue el mecanismo que utilizaban los peledeístas para sustraer la voluntad de la población.

Concluyó en que “no hay duda que el próximo 16 de febrero el pueblo de SDE va a elegir a Manuel Jiménez, y va a comenzar en este municipio el rescate de la dignidad de toda la provincia de Santo Domingo”, al momento de considerar al candidato como excelente, “un hombre forjado en las luchas sociales, de compromiso con su comunidad, que ha sido puesto a prueba en el Congreso durante años y su paso por la vida ha sido de una acrisolada honestidad”.

De su lado, el presidente en funciones del Movimiento Compromiso RD, Manuel Salazar, al hablar en representación del candidato Manuel Jiménez, vaticinó que “no nos van a hacer fraude, ya que seguimos teniendo un 27 % por encima del candidato del gobierno”

Añadió que si cada quien cumple con su deber, nadie nos va a quitar los votos, y que conscientes de las mañas a las que apela el partido de gobierno para revertir la voluntad popular, nosotros estamos preparados con tiempo.

Durante el evento, el candidato Jiménez fue objeto de dos reconocimientos: El primero de parte del Movimiento Unidos por el Cambio, cuya madrina es la señora Fabiola Velez vda. Caamaño –ex esposa de Claudio Caamaño-, quien dijo sentirse orgullosa de ser la madrina de esos jóvenes y quienes lo van a hacer muy bien.

El segundo reconocimiento estuvo a cargo de la Fundación de Veteranos Constitucionalistas de Abril de 1965. Ambas distinciones fueron recibidas por Salazar.

También, representando al candidato por Edwin Martínez, secretario general de Compromiso RD, fueron juramentados el Movimiento de Integración Ciudadana con Manuel Jiménez, cuya coordinadora es Altagracia Turbí, y el Frente Aeronáutico con Manuel Jiménez.

La actividad contó con la presentación artística de El Mezclador

Estuvieron presentes en la Tertulia, el Comando Femenino de la campaña con Manuel Jiménez, representado por Las Caobas, encabezado por Neky Trinidad; la ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, y el empresario Pepe Calderón, entre otros.

(Visited 7 times, 7 visits today)